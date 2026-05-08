Řím: Nosková čelí kontroverzní Ukrajince, Macháč ruské hrozbě. Menšíka čeká souboj servisů
Přehled toho nejzajímavějšího, sobota 9. 5.
Češi v akci
Macháč (ČR) – Medveděv (7-) | Campo Centrale (11:00 SELČ)
Nosková (13-ČR) – Olijnykovová (Ukr.) | Court 1 (12:30 SELČ)
Menšík (26-ČR) – Popyrin (Austr.) | SuperTennis Arena (17:00 SELČ)
Nosková a Menšík jsou favoriti
Linda Nosková si rozhodně nemůže na los na probíhající tisícovce v Římě stěžovat. Po volnu v prvním kole si snadno poradila s Anastasijí Zacharovovou a vyrovnala své maximum ve Foro Italico. A teď má jedna z posledních českých nadějí na turnaji velkou šanci projít do osmifinále, jelikož ji čeká premiérový vzájemný souboj s další outsiderkou Oleksandrou Olijnykovovou. Ukrajinka je letos vidět hlavně díky kritice ruských a běloruských hráčů a přímo na kurtech na sebe zas tolik neupozorňuje. V Římě si ovšem vede velmi solidně a smetla Petru Marčinkovou. Následně dominovala i proti Claře Tausonové, která jí vzdala. Olijnykovová bude usilovat o své třetí letošní a zároveň kariérní osmifinále na hlavním okruhu a první na akcích větších než WTA 250. Nosková má naopak na dosah už deváté osmifinále na prestižních tisícovkách.
Roli favorita by měl bez větších komplikací zvládnout také Jakub Menšík. Kvůli zdravotnímu problému naplno zahájil antukové jaro až před dvěma týdny v Madridu, kde nebyl daleko od vítězství nad pozdějším finalistou Alexanderem Zverevem v osmifinále. Pokud bude pokračovat v solidní formě i v Římě, měl by vyhrát úvodní zápas s Alexeiem Popyrinem. Australan si letos prochází velkou krizí a má mizernou bilanci 5:12. Do Říma přijel se sérií tří porážek, kterou přerušil drtivým vítězstvím nad trápícím se Matteem Berrettinim. Menšík moc dobře ví, co ho v tomto duelu dělových servisů čeká. S Popyrinem se totiž utkal už třikrát a pokaždé zvítězil bez ztráty setu, přičemž pouze v jedné sadě potřeboval tie-break. Naposledy se střetli letos v Dubaji a český tenista dominoval poměrem 6:3, 6:2.
Macháče čeká složitá výzva
Kromě Menšíka odehraje druhé kolo také Tomáš Macháč a z tria českých zástupců v rámci sobotního programu má na papíře jasně nejtěžší výzvu. Rodák z Berouna totiž změří síly se šampionem ročníku 2023 a bývalým lídrem žebříčku Daniilem Medveděvem. Macháč nemá v rámci antukového jara ideální formu, ale to mu nezabránilo v prvním kole na Masters v Římě vyřadit trápícího se Stefanose Tsitsipase. Medveděv však může být mnohem těžším protivníkem a bude na pomalé antuce spoléhat hlavně na svou precizní obranu a chyby z rakety českého tenisty. Ačkoli nemá ruský hráč antuku v lásce, poslední tři starty v Římě dotáhl minimálně do osmifinále. V minulosti se potkali dvakrát a Medveděv měl navrch v Indian Wells 2022 i předloni na French Open. Dá se očekávat, že Macháč bude mít s Medveděvem potíže i v tomto souboji.
Sobotní program
CAMPO CENTRALE (od 11:00 SELČ)
1. Macháč (ČR) – Medveděv (7-)
2. Paoliniová (9-It.) – Mertensová (21-Belg.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Sabalenková (1-) – Cirsteaová (26-Rum.)
4. Sinner (1-It.) – Ofner (Rak.) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Bencicová (12-Švýc.) – Kalinská (22-) / nejdříve ve 20:30 SELČ
BNP PARIBAS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Gauffová (3-USA) – Sierraová (Arg.)
2. Auger-Aliassime (4-Kan.) – Navone (Arg.)
3. Cobolli (10-It.) – Atmane (Fr.)
4. Golubicová (Švýc.) – M. Andrejevová (8-) / nejdříve v 17:00 SELČ
5. Pellegrino (It.) – Fils (15-Fr.)
SUPERTENNIS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Rubljov (12-) – Kecmanovič (Srb.)
2. Etcheverry (24-Arg.) – Bellucci (It.)
3. Basilašvili (Gruz.) – Shelton (5-USA)
4. Medjedovič (Srb.) – Fonseca (27-Braz.)
5. Menšík (26-ČR) – Popyrin (Austr.)
COURT 1 (od 11:00 SELČ)
1. Moutet (28-Fr.) – Llamas (Šp.)
2. Nosková (13-ČR) – Olijnykovová (Ukr.)
