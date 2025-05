Roddick o krizi Šwiatekové: Zvládala tlak od 19 let. Teď poprvé tápe

Bývalý grandslamový šampion Andy Roddick se v nedávném rozhovoru zamyslel nad aktuální formou světové jedničky Igy Šwiatekové (23). Podle něj je Polka v nezvyklé situaci – poprvé ve své kariéře čelí delšímu období bez vítězství na nejvyšší úrovni.

Šwiateková, která loni v červnu získala na Roland Garros už svůj pátý grandslamový titul, od té doby na další trofej z turnaje velké čtyřky čeká. Přitom teprve nedávno oslavila 23. narozeniny a má za sebou už více než 120 týdnů na tenisovém trůnu.

"Její dosavadní dominance a schopnost zvládat obrovský tlak od útlého věku byly obdivuhodné – a právě to teď může být paradoxně její největší výzvou," nepochybuje Roddick.

"Iga to měla vyřešené už v devatenácti. Vyhrávala grandslamy, zvládala tlak, jakoby to byla samozřejmost. Jenže to není běžné. Teď má poprvé v kariéře období, kdy věci nejdou podle plánu. A musí si tím projít,“ řekl Roddick v pořadu Served with Andy Roddick.

Americká legenda zároveň připomněla příběh Aryny Sabalenkové, která se na svůj první grandslamový titul načekala déle. "Sabalenková je dnes ve vrcholu kariéry. Vyhrála svůj první grandslam až ve 24 letech a od té doby nasbírala už tři. Iga bude mít ještě dlouhou kariéru před sebou – vždyť není ani ve věku, kdy Aryna začala naplno vítězit,“ doplnil.

Zatímco Běloruska momentálně sbírá úspěchy a je všeobecně vnímána jako nejkomplexnější hráčka okruhu, Šwiateková čelí otázkám, které se jí dosud vyhýbaly. Jak dlouho potrvá, než znovu najde cestu zpět na vrchol?

"Je to zvláštní situace. Dřív byla naprosto soustředěná, neomylná. Dneska je očekávání těžší než samotná hra. Možná jí to teď chvíli trvá. Ale věřím, že se z toho poučí a vrátí se ještě silnější," uzavřel Roddick.