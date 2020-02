Rotterdam: Monfils vykročil za obhajobou titulu. Pospisil vyřadil Medveděva!

Gaël Monfils je v úvodu nové sezony ve formě. Z jedenácti zápasů prohrál jen s finalisty letošního Australian Open Novakem Djokovičem a Dominicem Thiemem, zbylých devět soupeřů porazil a ztratil přitom jen dva sety.



V neděli třiatřicetiletý Francouz už potřetí v kariéře ovládl domácí halový turnaj v Montpellier a získal celkově 9. titul. A hned tento týden ho čeká obhajoba triumfu v hale v Rotterdamu, kde loni získal jednu ze svých dvou nejcennějších trofejí z akcí ATP 500.



Dnes již Monfils překonal první z pěti překážek, které ho na cestě za případným premiérovým obhájením titulu čekají. Hladce ve dvou setech 6-3 6-2 si poradil s trápícím se Joaem Sousou, s nímž si vylepšil vzájemnou bilanci na 4-1.



Třicetiletý Portugalec Sousa, aktuálně 68. hráč světa, tak od loňského října prohrál už sedm zápasů a patnáct setů v řadě. Nedaří se mu ani ve čtyřhře, ve které prohrál čtyři zápasy a osm setů po sobě.



Monfilse ve druhém kole čeká souboj s neoblíbeným krajanem Gillesem Simonem, s nímž ve vzájemné bilanci prohrává 2-8.



Vasek Pospisil si formu z minulého týdne, kdy si zahrál finále v Montpellier, přivezl i do haly v Rotterdamu. V prvním kole se devětadvacetiletý Kanaďan postaral o vyřazení světové pětky Rusa Daniila Medveděva, kterého přehrál 6-4 6-3 a zaznamenal tak svůj sedmý skalp hráče Top 10.



O potvrzení herní pohodya postup do čtvrtfinále bude syn českých rodičů Pospisil usilovat ve čtvrtek proti Srbovi Filipu Krajinovičovi.



V Rotterdamu nebyl k dispozici lucky loser

Na výhru ve svém úvodním zápase nečekaně nadřel David Goffin. Belgický finalista z roku 2017 zdolal domácího aktuálně až 167. hráče světa Robina Haaseho po obratu 3-6 7-6 6-4 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil už na 7-1.



Ve druhém kole se světová desítka Goffin utká s Jannikem Sinnerem, který postoupil bez boje přes Radu Albota (zranění ramena). Za normálních okolností měl osmnáctiletý Ital čelit lucky loserovi, jenže nikdo z poražených hráčů v závěrečném kole kvalifikace nebyl k dispozici.



Kvalifikace v Rotterdamu totiž skončila už v neděli a nikdo z poraženého kvarteta Sergej Stachovskij, Emil Ruusuvuori, Yannick Maden a Alexej Popyrin se nezapsal na listinu náhradníků. První tři jmenovaní by měli o víkendu hrát kvalifikaci v Marseille.



Stachovskij, Ruusuvuiori, Maden a Popyrin se tak připravili nejen o druhou šanci pokračovat v turnaje, ale také minimálně o prémii 15.510 eur (zhruba 385 tisíc Kč) za start v 1. kole. Prize money tak připadne Moldavanu Albotovi.



Španělský souboj ve druhém kole vyhrál Pablo Carreño, který udolal světovou dvanáctku Roberta Bautistu po dvou a půl hodinách boje 6-4 2-6 7-6 a jako první postoupil do čtvrtfinále. V něm si počká na vítěze duelu Goffin-Sinner.

• ATP 500 ROTTERDAM •

Nizozemsko, tv. povrch / hala, 2.155.295 dolarů

středeční výsledky (12. 02. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Pospisil (Kan.) - Medveděv (1-Rus.) 6-4 6-3 Monfils (3-Fr.) - J. Sousa (Portug.) 6-3 6-2 Goffin (4-Belg.) - Haase (Niz.) 3-6 7-6(5) 6-4 Simon (Fr.) - Kukuškin (Kaz.) 7-6(3) 3-6 6-3 Sinner (It.) - Albot (Mold.) bez boje • Dvouhra - 2. kolo • Carreňo (Šp.) - Bautista (6-Šp.) 6-4 2-6 7-6(4) Evans (Brit.) - Chačanov (Rus.) 4-6 6-3 6-4