Rozchod s psychologem? Bylo to nejlepší rozhodnutí, říká Sabalenková
"Pracovala jsem se sportovním psychologem čtyři nebo pět let," řekla Sabalenková v podcastu Jaye Shettyho, kde mluvila o své ranní rutině i o tom, jak se připravuje na zápasy.
"Na začátku kariéry jsme dělali spoustu věcí, meditace, ale pak jsem zjistila, že se na ni příliš spoléhám. Očekávala jsem, že mi vyřeší problémy a emoce, a přitom jsem dělala stále stejné chyby," přiznává tenistka.
Sabalenková dodala, že ji to frustrovalo, a v určité chvíli se rozhodla změnit přístup. "Musela jsem převzít zodpovědnost za své činy. Přestala jsem spolupracovat s psychologem a to bylo nejlepší možné rozhodnutí. V té době jsem se o sobě samé naučila nejvíc věcí. Začala jsem si lépe rozumět, ovládat své emoce a cítila jsem se vyrovnanější."
Tvrdé odsouzení Sabalenkové. Na okruhu nemá co dělat, říkal komentátor
Hvězdná Běloruska a úřadující šampionka nedávného US Open zdůraznila, že rozhodnutí jí pomohlo najít sebe samu, v budoucnu se ale spolupráci s psychologem nebrání. "Možná jednou opět zařadím meditaci do svého režimu," doplnila.
Po triumfu nad Anisimovovou ve finále Flushing Meadows přiznala, že práce s emocemi byla klíčová i v samotném finále. "To, že jsem dokázala bojovat a zvládat své emoce tak, jak jsem to udělala, pro mě hodně znamená. Jsem na sebe teď nesmírně hrdá," řekla na tiskové konferenci.
Dalším důkazem její mentální síly je podle Sabalenkové i rekordní série devatenácti vyhraných tiebreaků v řadě – nejdelší, jakou kdy v open éře zaznamenala jakákoliv hráčka.
