Rozjetá Šwiateková smetla Pegulaovou. Svitolinová otočila bitvu s Rybakinovou

VČERA, 14:35
WTA ŘÍM – Iga Šwiateková (24) potvrzuje výjimečnou formu. Na turnaji v Římě postoupila do semifinále, když doslova semlela světovou pětku Jessicu Pegulaovou (32) ve dvou setech 6:1 a 6:2. Její soupeřkou bude Elina Svitolinová (31), která otočila duel se světovou dvojkou Jelenou Rybakinovou (26) a zvítězila 2:6, 6:4, 6:4.
Iga Šwiateková (@ Filippo MONTEFORTE / AFP / AFP / Profimedia)

Pegulaová – Šwiateková 1:6, 2:6

Šwiateková v italské metropoli vzpomněla na tři své předchozí triumfy a na kurtu naprosto dominuje. Ve třech po sobě jdoucích utkáních nechala soupeřkám dohromady jen sedm gamů, a tak jako si poradila s Naomi Ósakaovou, velmi podobně si počínala v duelu s jinou tradiční rivalkou Pegulaovou.

Znovu to byla až výjimečná hra na returnu, která zdobila polskou šampionku. Impozantní byla bilance Šwiatekové při druhém podání Pegulaové, kdy vyhrála 14 míčů z celkových 16.

Statistika zápasu.

Polka na příjmu vyhrála 56 % míčů a v kombinaci s jistou hrou bez nevynucených chyb měla zápas pevně pod kontrolou. Bylo to již dvanácté vzájemné utkání a Šwiateková vylepšila svou bilanci na sedm výher oproti pěti prohrám.

"Určitě mi hodně pomohly věci, které jsme dělali v posledních týdnech. Cítím se mnohem lépe, mám při svých úderech hodně sebevědomí. Takže jsem si to dnes užívala od prvních míčků a vyvíjela jsem na Jessie tlak. S tím, jak jsem hrála, jsem opravdu spokojená," sdělila Šwiateková po utkání.

Rybakinová - Svitolinová 6:2, 4:6, 4:6

Velmi vyrovnaná byla vzájemná bilance mezi Rybakinovou a Svitolinovou. Kazašská tenistka držela těsné vedení 4:3 a sebevědomě vstoupila i do osmého utkání s ukrajinskou soupeřkou. Světová dvojka prolomila hned úvodní servis své rivalky, brejk bez problémů potvrdila a šla do vedení 3:0.

Rodačka z Oděsy se nemohla dostat do tempa a do velmi složité situace se dostala i při svém dalším podání. Se stavem 15:40 si ale tentokrát poradila, získala svůj první game a udržela naději na případný obrat v prvním setu.

Dvojnásobná grandslamová šampionka ale byla bezchybná. Na svém podání nedávala Ukrajince žádnou šanci myslet na případný brejk. Typickou agresivní hrou držela svou vyzyvatelku pod tlakem a bez problémů si držela náskok. Za stavu 5:2 pak moskevská rodačka na returnu proměnila čtvrtý setbol a první sadu tak získala za 40 minut hladce 6:2.

Statistiky zápasu.


Ve druhém setu se ale na kurtu odehrával jiný příběh. Svitolinová dala zapomenout na nejistou hru z úvodního dějství. Poté, co ve druhém gamu přežila stav 15:40 na svém podání, podstatně zpřesnila hru a s Rybakinovou bez problémů držela krok.

Sama naopak v páté hře poprvé uspěla na příjmu a když v následujícím gamu odvrátila další čtyři brejkboly, šla do vedení už 4:2. Rybakinová už reagovat nedokázala, sadu ztratila 4:6 a o osudu utkání muselo rozhodnout závěrečné dějství.

V něm se ani jedna z hráček absolutně nemohla spolehnout na své podání. Z úvodních šesti her si ho jen jednou udržela Svitolinová, která se tak dostala do vedení 4:2. Rybakinová postupem času působila na kurtu křečovitým dojmem, její soupeřka se naopak dostala do tempa a ve výměnách od základní čáry byla přesnější a jistější tenistkou.

Ukrajinská hvězda už nadějně rozehraný zápas nepustila a po dvou hodinách a 25 minutách mohla slavit výhru po setech 2:6, 6:4, 6:4. Svitolinová tak stále může zaútočit na svůj třetí titul z Říma, tituly zde slavila v letech 2017 a 2018.

"Jsem šťastná, že můžu hrát před takovým publikem, jaké tady je. Byl to pro mě skvělý zážitek, jsem velmi spokojená, jak jsem to zvládla. Byl to pro mě velký zápas proti skvělé soupeřce," říkala šťastná vítězka.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz, Pavel Novotný
Komentáře

asgard33
14.05.2026 00:02
Tak ani na tu Rybu už není spoleh.
Georgino
13.05.2026 23:24
Oba výsledky mě potěšily.
aape
14.05.2026 00:35
ABP
13.05.2026 22:28
Nové titulkové dno: křestní jméno + zašifrovaná Pegula jako no. 5
PTP
13.05.2026 15:44
Ruda Kašpar na centru po Igušce taky chytil slinu
TheRoyalBlue
13.05.2026 15:44
Iga opäť chytá svoj autistický flow, snáď jej vydrží až do poslednej loptičky finále RG :) Ten crosscourt BH robí kvalitný damage.
Georgino
13.05.2026 23:25
annah
13.05.2026 15:27
Tak to jsem teda nečekala, že Peguli porazí. Držím jí dál palce, ale myslím, že finále bude Rybakina vs Gauff
frenkie57
13.05.2026 15:38
Já myslím, že jestli Rybka přehraje Svitku(jakože by měla), tak SF Rybka-Iga bude předčasné finále.
PTP
13.05.2026 15:40
A Vukov z toho bude mít předčasnou ejakulaci.
frenkie57
13.05.2026 15:40
frenkie57
13.05.2026 15:41
Ejaculacio Precox
Georgino
13.05.2026 23:31
... jako před koksem? Latinsky bych to to cos myslel psal praecox
Georgino
13.05.2026 23:33
... Ejaculatio
PTP
14.05.2026 00:22
To se poznají staří latiníci
Krisboy
13.05.2026 15:23
Coupe Suzanne Lenglen je letos její!
Saulnier
13.05.2026 15:18
Je trochu sranda, že hneď po návrate z "kempu" u Nadala nepodala dobré výkony a bola to chyba kempu. A teraz sa zdá opäť vracia k sebe a je to zásluha toho kempu. Jeden aby sa v tom stratil
PTP
13.05.2026 15:33
To byla "nulová fáze" jako u Bierhanzlovy masti.
frenkie57
13.05.2026 15:40
V ženské hlavě se nemůžeš vyznat, to předem vzdej.
Saulnier
13.05.2026 16:07
to už som vzdal
ale trochu sa strácam v diskusiách na túto tému, kde to vyzerá: kade vietor, tade plášť. Nedarí sa: haha, Nadal. Darí sa: Nadal na hrad
frenkie57
13.05.2026 16:15
Na někoho se to svalit musí/někdo se pochválit musí...
PTP
13.05.2026 14:50
Nadal faktor !
pantera1
13.05.2026 14:56
Terapie Kapybarou začala fungovat .
alcaraz.dva
13.05.2026 15:02
Levou zadní !
mamina
13.05.2026 14:48
Co ten náhlý obrat?
