Rozjetá Šwiateková smetla Pegulaovou. Svitolinová otočila bitvu s Rybakinovou
Pegulaová – Šwiateková 1:6, 2:6
Šwiateková v italské metropoli vzpomněla na tři své předchozí triumfy a na kurtu naprosto dominuje. Ve třech po sobě jdoucích utkáních nechala soupeřkám dohromady jen sedm gamů, a tak jako si poradila s Naomi Ósakaovou, velmi podobně si počínala v duelu s jinou tradiční rivalkou Pegulaovou.
Znovu to byla až výjimečná hra na returnu, která zdobila polskou šampionku. Impozantní byla bilance Šwiatekové při druhém podání Pegulaové, kdy vyhrála 14 míčů z celkových 16.
Polka na příjmu vyhrála 56 % míčů a v kombinaci s jistou hrou bez nevynucených chyb měla zápas pevně pod kontrolou. Bylo to již dvanácté vzájemné utkání a Šwiateková vylepšila svou bilanci na sedm výher oproti pěti prohrám.
"Určitě mi hodně pomohly věci, které jsme dělali v posledních týdnech. Cítím se mnohem lépe, mám při svých úderech hodně sebevědomí. Takže jsem si to dnes užívala od prvních míčků a vyvíjela jsem na Jessie tlak. S tím, jak jsem hrála, jsem opravdu spokojená," sdělila Šwiateková po utkání.
Rybakinová - Svitolinová 6:2, 4:6, 4:6
Velmi vyrovnaná byla vzájemná bilance mezi Rybakinovou a Svitolinovou. Kazašská tenistka držela těsné vedení 4:3 a sebevědomě vstoupila i do osmého utkání s ukrajinskou soupeřkou. Světová dvojka prolomila hned úvodní servis své rivalky, brejk bez problémů potvrdila a šla do vedení 3:0.
Rodačka z Oděsy se nemohla dostat do tempa a do velmi složité situace se dostala i při svém dalším podání. Se stavem 15:40 si ale tentokrát poradila, získala svůj první game a udržela naději na případný obrat v prvním setu.
Dvojnásobná grandslamová šampionka ale byla bezchybná. Na svém podání nedávala Ukrajince žádnou šanci myslet na případný brejk. Typickou agresivní hrou držela svou vyzyvatelku pod tlakem a bez problémů si držela náskok. Za stavu 5:2 pak moskevská rodačka na returnu proměnila čtvrtý setbol a první sadu tak získala za 40 minut hladce 6:2.
Ve druhém setu se ale na kurtu odehrával jiný příběh. Svitolinová dala zapomenout na nejistou hru z úvodního dějství. Poté, co ve druhém gamu přežila stav 15:40 na svém podání, podstatně zpřesnila hru a s Rybakinovou bez problémů držela krok.
Sama naopak v páté hře poprvé uspěla na příjmu a když v následujícím gamu odvrátila další čtyři brejkboly, šla do vedení už 4:2. Rybakinová už reagovat nedokázala, sadu ztratila 4:6 a o osudu utkání muselo rozhodnout závěrečné dějství.
V něm se ani jedna z hráček absolutně nemohla spolehnout na své podání. Z úvodních šesti her si ho jen jednou udržela Svitolinová, která se tak dostala do vedení 4:2. Rybakinová postupem času působila na kurtu křečovitým dojmem, její soupeřka se naopak dostala do tempa a ve výměnách od základní čáry byla přesnější a jistější tenistkou.
Ukrajinská hvězda už nadějně rozehraný zápas nepustila a po dvou hodinách a 25 minutách mohla slavit výhru po setech 2:6, 6:4, 6:4. Svitolinová tak stále může zaútočit na svůj třetí titul z Říma, tituly zde slavila v letech 2017 a 2018.
"Jsem šťastná, že můžu hrát před takovým publikem, jaké tady je. Byl to pro mě skvělý zážitek, jsem velmi spokojená, jak jsem to zvládla. Byl to pro mě velký zápas proti skvělé soupeřce," říkala šťastná vítězka.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
