Rozjetý Musetti si stěžoval u rozhodčího: Udělal jsem chybu, ale řekněte jim už něco
Auger-Aliassime - Musetti 6:4, 6:2
Hodně emotivní období prožívá v posledních dnech Lorenzo Musetti. Během zápasu s Giovannim Mpetshim Perricardem před pár dny na turnaji v Pekingu si stěžoval na to, že z hlediště se příliš často ozývá kašel. Vše přikrášlil napodobováním údajného člověka, který ho měl tímto chováním rušit.
"Kašlou každé tři vteřiny," stěžoval si Ital u rozhodčího. Podle místních médií měl svůj údajný projev doplnit i výrazem "zatracená Číňanka". Za své chování se následně omluvil.
"Rád bych se upřímně omluvil za to, co jsem během zápasu řekl ve frustraci. Moje slova byla určena pouze několika jednotlivcům v davu, kteří opakovaně kašlali a rušili hru. Nikdy, v žádném případě, nebyla určena čínskému lidu. Stalo se to v momentě stresu a napětí ve druhém tie-breaku, ale i tak to vůbec není omluva," kál se vítěz dvou turnajů na okruhu ATP.
V Šanghaji si podobný výstup však zopakoval. Stalo se tak za pro něj krajně nepříznivého stavu, kdy s Augerem-Aliassimem prohrával 4:6 a 2:5. "Vím, že jsem udělal chybu a řekl jsem něco špatně, ale prosím, řekněte jim už něco,“ stěžovala si světová devítka.
Podle renomovaného tenisového novináře Josého Morgada měly být opět stížnosti na kašel fanoušků, který se měl ozývat mezi Italovým prvním a druhým servisem.
Musettimu stížnosti nic platné nebyly, zápas prohrál 4:6, 2:6 a zkomplikoval si tak boj o účast na Turnaji mistrů, kde drží osmé místo. Devátý je právě jeho poslední přemožitel Auger-Aliassime.
