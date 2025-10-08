Rune kritizuje ATP: Musí existovat pravidlo pro extrémní horko, všechno má své meze

DNES, 18:30
Holger Rune (22) se po postupu do čtvrtfinále turnaje Masters 1000 v Šanghaji ostře opřel do ATP. Vadí mu, že organizace nemá žádná jasná pravidla pro hraní v extrémních teplotních podmínkách, na rozdíl od grandslamových turnajů. Ve své kritice nešetřil slovy a vyzval vedení okruhu, aby začalo více dbát na zdraví hráčů.
Rune Holger
Holger Rune během turnaje v Šanghaji (@ Jade Gao / AFP / AFP / Profimedia)

Rune si zajistil už jedenáctou účast ve čtvrtfinále turnaje této kategorie, a to navzdory náročnému klimatu v Číně. V osmifinále přehrál nepříjemného Francouze Giovanniho Mpetshi Perricarda a jeho výkon byl o to cennější, že se musel vypořádat s vysokou vlhkostí a teplotami kolem 31 stupňů Celsia.

"Myslím, že bychom měli mít pravidlo pro extrémní horko, stejně jako na grandslamech. Bez debat. Každý hráč by s tím souhlasil," prohlásil Rune na pozápasové tiskové konferenci.

"Dnes to možná bylo o něco lepší než včera, ale i tak bylo brutálně horko. Nějaké pravidlo by tu mělo být. Jsme sportovci, jsme silní fyzicky i psychicky, ale všechno má své meze."

Rune upozornil, že nejde o to, aby se zápasy ihned zastavily, ale aby existoval určitý mechanismus, který umožní hru dočasně přerušit nebo odložit, pokud podmínky překročí únosnou hranici.

"Musíme dbát na zdraví. Potřebujeme přežít. Něco jako na grandslamech – když je horko moc, tak se chvíli čeká, jestli se podmínky nezlepší. Něco takového by bylo rozumné."

Rune byl na kurtu v zápase s Mpetshi Perricardem mimořádně efektivní. Zaznamenal 36 vítězných míčů a jen 9 nevynucených chyb, přičemž si po celý zápas udržel servis.

"To jsou skvělá čísla, ani jsem je neznal. Dnes jsem hrál opravdu disciplinovaně. Nedělal jsem nic okázalého, spíš jsem se soustředil na správná rozhodnutí a čistou hru," popsal Rune svůj přístup.

Podle něj bylo klíčové být agresivní, ale zároveň přijímat rizika s rozvahou. "Musíte tlačit, protože nechcete, aby vás soupeř přehrával, ale zároveň mu nesmíte dát prostor. Snažil jsem se co nejrychleji přecházet na forhend, držet se blízko základní čáry a jít na síť, kdykoli to šlo."

Dalším soupeřem světové jedenáctky bude překvapení turnaje – monacký tenista Valentin Vacherot.

Podmínky v Šanghaji? Naprosto brutální, je to obrovská výzva, říká Djokovič

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

15
Kandinsky1
08.10.2025 19:18
A na GS ta pravidla zní jak ?
Na AO je často ještě víc než těch 31.
PTP
08.10.2025 19:20
Když je větší horko než v Dánsku, tak se čeká na Hamleta.
frenkie57
08.10.2025 20:35
A čeká se dlouho, protože ho furt nemůžou najít.
Patik
08.10.2025 18:38
Ten sa sťažuje na teplo druhý na kalendár tretí na ľudí štvrtý na povrch posledný týždeň je to tu len plač.. strašné...
frenkie57
08.10.2025 18:39
Jsou to slečinky.
pantera1
08.10.2025 18:55
Pořadní chlapi jsou jedině tady na TP .
frenkie57
08.10.2025 19:01
Moje reč.
PTP
08.10.2025 19:02
Podřadní
pantera1
08.10.2025 19:10
Ne, ne pořádní. Dlouhé á tam patří,vůbec o vašich kvalitách nepochybuji .
Patik
08.10.2025 20:16
Mhm..Ehm..volal niekto poriadneho chlapa..?
Trojchyba_Mat
08.10.2025 20:29
Volal, takže už můžeš jít
pantera1
08.10.2025 20:52
No, už jsem si říkala, kde se poflakuješ
Patik
08.10.2025 20:16
FedError
08.10.2025 18:56
gocii
08.10.2025 20:27
Na jednu stranu jo ale podminky kdyz se kazdej treti zapas nedohraje musi byt des a co me nejvic vysejra je ten program. Si snad losuji ktere dny se to dohraje. Misto aby finale byl svatek, tak je daj nekam doprostred tydne. Naprosta katastrofa zmeny na masterech
