Rune kritizuje ATP: Musí existovat pravidlo pro extrémní horko, všechno má své meze
Rune si zajistil už jedenáctou účast ve čtvrtfinále turnaje této kategorie, a to navzdory náročnému klimatu v Číně. V osmifinále přehrál nepříjemného Francouze Giovanniho Mpetshi Perricarda a jeho výkon byl o to cennější, že se musel vypořádat s vysokou vlhkostí a teplotami kolem 31 stupňů Celsia.
"Myslím, že bychom měli mít pravidlo pro extrémní horko, stejně jako na grandslamech. Bez debat. Každý hráč by s tím souhlasil," prohlásil Rune na pozápasové tiskové konferenci.
"Dnes to možná bylo o něco lepší než včera, ale i tak bylo brutálně horko. Nějaké pravidlo by tu mělo být. Jsme sportovci, jsme silní fyzicky i psychicky, ale všechno má své meze."
Rune upozornil, že nejde o to, aby se zápasy ihned zastavily, ale aby existoval určitý mechanismus, který umožní hru dočasně přerušit nebo odložit, pokud podmínky překročí únosnou hranici.
"Musíme dbát na zdraví. Potřebujeme přežít. Něco jako na grandslamech – když je horko moc, tak se chvíli čeká, jestli se podmínky nezlepší. Něco takového by bylo rozumné."
Rune byl na kurtu v zápase s Mpetshi Perricardem mimořádně efektivní. Zaznamenal 36 vítězných míčů a jen 9 nevynucených chyb, přičemž si po celý zápas udržel servis.
"To jsou skvělá čísla, ani jsem je neznal. Dnes jsem hrál opravdu disciplinovaně. Nedělal jsem nic okázalého, spíš jsem se soustředil na správná rozhodnutí a čistou hru," popsal Rune svůj přístup.
Podle něj bylo klíčové být agresivní, ale zároveň přijímat rizika s rozvahou. "Musíte tlačit, protože nechcete, aby vás soupeř přehrával, ale zároveň mu nesmíte dát prostor. Snažil jsem se co nejrychleji přecházet na forhend, držet se blízko základní čáry a jít na síť, kdykoli to šlo."
Dalším soupeřem světové jedenáctky bude překvapení turnaje – monacký tenista Valentin Vacherot.
Na AO je často ještě víc než těch 31.