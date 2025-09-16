Rune si znepřátelil Španělsko. Máte jinou výchovu než my, chováte se nesportovně
Rune je hlavním viníkem dánské porážky ve španělské Marbelle. Dánové vstupovali do druhého hracího dne za stavu 2:0 a jejich největší opora měla proti Martínezovi mečbol. Jenže šanci zahodila a dánský tenis nakonec musel kousat těsnou porážku 2:3, přestože byl jediný míček od postupu na finálový turnaj.
Během utkání mezi Runem a Martínezem padlo několik kontroverzních rozhodnutí ze strany umpirového rozhodčího. Například při jedné z výměn viděl dvojdopad na straně kurtu dánského supertalentu, ovšem opakovaný záběr jasně ukázal, že se mýlil.
I proto Rune sudímu po skončení duelu nepodal ruku. "Nezasloužil si, abych mu podal ruku. Je dost zřejmé, že udělal mnoho chyb. Myslím si, že neodvedl dobrou práci," uvedl Rune.
A kritikou nešetřil ani směrem ke španělskému publiku. "Je tu rozdíl v chování. Oni mají trochu jinou výchovu než my. Chovali se na rozdíl od dánských fanoušků nesportovně, ale už jsem zažil i horší atmosféru a k Davis Cupu tohle prostě patří," řekl v rozhovoru, který přinesl dánský Ekstra Bladet.
Taková kritika samozřejmě nemohla zůstat bez odezvy. "Včera jsi říkal, že publikum na tebe nemělo vliv a dneska tvrdíš, že jsme nevychovaní a nesportovní? Někteří lidé neumí prohrávat," píše jeden ze španělských fanoušků. "Stačí se podívat, jak se Rune a Alcaraz chovají ke svým matkám, když přijdou na zápas. Tam je rozdíl patrný," napsal další.
"Ten má tak co říkat o nesportovním chování. Vždy, když prohraje, tak se jen vymlouvá. Ať raději nejezdí na Davis Cup do Brazílie, protože tam by teprve poznal, co je to nepřátelské publikum."
Rune po Davis Cupu vyrazí na další týmovou soutěž, i když jen exhibiční. Od pátku do neděle bude součástí evropského týmu v dalším ročníku Laver Cupu, který se uskuteční v San Franciscu.
