Zázračný obrat i bez Alcaraze! Prohra Dánů jde za Runem, největší opora zahodila mečbol
Španělsko – Dánsko 3:2
V posledních dnech musel španělský tenis trpět jednu ránu za druhou. Nejprve se z reprezentace omluvil Alcaraz. Čerstvý šampion US Open by nebyl schopný se připravit na změnu povrchu a věřil, že jeho krajané mají bez něj větší šanci na postup. Omluvenku na adresu španělského daviscupového týmu poslal také Alejandro Davidovich.
Španělé tak rázem přišli o dva nejlepší hráče v singlovém žebříčku a museli se spoléhat na zkušeného Pabla Carreňa, kterému se po vleklých zdravotních problémech nedaří návrat mezi elitu, Jaumeho Munara a trápícího se Pedra Martíneze. V nominaci kapitána Davida Ferrera byl ještě Roberto Carballés, jenž neprožívá i kvůli zraněním povedenou sezonu.
Dánsko se naopak mohlo spolehnout na svou největší hvězdu Runeho i talentovaného mladíka Elmera Mollera. A právě oni se v rámci sobotního programu postarali o luxusní vedení 2:0. Španělé tak museli v neděli bodovat ve všech třech zápasech, aby si mohli letenku na finálový turnaj zajistit.
A to se jim zázračně povedlo. Naději vykřesali už Martínez s Munarem ve čtyřhře, v níž porazili 1:6, 6:3, 6:2 Augusta Holmgrena a Johannese Ingildsena. Místo Munara dostal proti Runemu důvěru Martínez a duel se světovou jedenáctkou rozehrál výborně. V úvodní sadě nadělil dánskému favoritovi výprask 6:1 a v dalším dějství vedl 4:2.
V tu chvíli ale evidentně znervózněl, Rune toho využil a ziskem čtyř her v řadě skóre srovnal. Rune měl poté možnost ukončit zápas na vlastním podání. Mečbol ale zahodil a i kvůli křečím mu ve zbytku duelu chyběly síly. Nakonec musel rozhodnout tie-break, v němž Martínez zvítězil 7:3 a po třech hodinách a čtvrt si připsal svůj teprve pátý kariérní skalp TOP 20.
A neskutečnou otočku dokonal Carreňo. Bývalý desátý hráč světa nedal šanci Mollerovi, vyhrál jednoznačně 6:2, 6:3 a v Marbelle vypukly po nedělním dramatickém průběhu bouřlivé oslavy.
V každém z dalších šesti zápasů druhého kola kvalifikace letošního ročníku Davisova poháru naopak uspěli hosté. Obhájce titulu z Itálie, kteří do kvalifikace nemuseli, doplnili na finálovém turnaji také Argentinci, Belgičané, Rakušani, Němci, Češi a Francouzi.
Los finálového turnaje, který je na programu od 18. do 23. listopadu v italské Boloni, proběhne ve středu v poledne.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře