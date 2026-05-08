Ruska Alexandrovová chtěla hrát za Česko. Boj o změnu občanství ale nakonec vzdala
Loni v listopadu oslavila Alexandrovová už 31. narozeniny a v rozhovoru pro CANAL+ Sport prozradila, že se pokusila o změnu občanství. Ruská tenistka chtěla reprezentovat Česko, kde už několik let žije. Tím se nikdy netajila.
Z jednoho prostého důvodu však boj o změnu vzdala. "Jednou jsem to chtěla udělat, ale trvalo to docela dlouho a potřebovala jsem sehnat hodně dokumentů. Prostě to chtělo čas a tolik času jsem neměla. Takže jsem to už tak trochu vzdala," svěřila se.
V tuto chvíli nový pokus neplánuje. "Teď by to asi trvalo ještě déle. Takže zatím tam prostě jen bydlím," vysvětlila momentální světová čtrnáctka a bývalá členka elitní desítky.
Život v České republice si pochvaluje. "Je tam fakt krásně. Pokaždé, když se tam vracím po nějakých turnajích, tak je to strašně příjemné. Je tam takový klid a pohoda. Nikam už se mi odtamtud jet nechce," vyprávěla s nadšením v českém jazyce.
Pochvaluje si zejména Prahu, i když předtím nějakou dobu žila v Říčanech. "Pro mě je to jedno z nejlepších měst. Nebyla jsem v tolika městech v Česku. Většinu času trávím v Praze. Žiju tam už asi 15 let. Nevím přesně. Už jsem to přestala počítat."
Přestože už tak dlouhou dobu žije u nás, jako Češka se stoprocentně necítí. "Nevím. Možná se někdy tak cítím, ale možná mám občas trochu jinou mentalitu. Praha je však pro mě prostě nejlepší město," potvrdila svá předchozí slova.
