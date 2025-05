Ruud po demolici od Sinnera: Tohle je level úplně mimo realitu

ATP MASTERS ŘÍM - Čtvrtfinále římského Masters přineslo zcela jednostrannou podívanou. Jannik Sinner (23) předvedl v Římě tenis téměř z jiné planety a deklasoval bezmocného Caspera Ruuda (26) po setech 6:0, 6:1. Norský tenista, čerstvý vítěz turnaje Masters v Madridu, proti rozjetému Italovi neměl nárok – a uznal to s odzbrojující upřímností.

Sinner - Ruud 6:0, 6:1

"Upřímně? Necítím se nijak hrozně," prohlásil po zápase Ruud, přestože přišel o podání hned šestkrát během 64 minut. "Byla to spíš podívaná než zápas. I když jsem prohrál 0:6, 1:6, byl to trochu zážitek. Ten kluk hraje úplně jiný level...“

Ruud, který před několika dny triumfoval v Madridu, se v duelu se světovou jedničkou dostal do neřešitelných situací. "Přál bych si, aby to byl těsnější zápas. Abych fanouškům dopřál vyrovnanější souboj. Ale on dneska odpovídal na každý můj dobrý úder ještě lepším. Neměl jsem šanci zareagovat."

Jednoznačný průběh zápasu ilustruje i fakt, že Ruud dokázal získat jediný gem až za stavu 0:6, 0:2. I k tomu ale potřeboval zachránit dva brejkboly. "Bylo to blízko dokonalosti. V prvních čtyřech gemech jsem udělal pár nevynucených chyb, ale všechno ostatní z jeho rakety letělo jako kulka. Každý úder měl neskutečnou razanci," smekl norský tenista.



Ruud přiznal, že největším zklamáním pro něj bylo vlastní podání. "Podával jsem špatně, což mi neumožnilo získávat snadné body. Od základní čáry jsem vyhrál možná jednu nebo dvě výměny. I tím si ale nejsem úplně jistý."

Sinnerova dominance byla podle něj natolik výrazná, že měl pocit, jako by proti sobě měl hráče se dvěma bekhendy. "Obvykle říkáte, že někdo má dva forhendy, ale u něj to působí, jako by měl dva bekhendy. Jeho údery jsou tak čisté a rychlé, že to bylo jako hrát proti zdi, která vám míčky vrací rychlostí 100 kilometrů za hodinu."

Po tvrdém přistání zpátky na zem se Ruud bude muset rychle otřepat. Už příští týden ho čeká obhajoba titulu na turnaji v Ženevě. "Někdy narazíte na hráče, který má den snů. Dnes to byl Jannik. Udělal všechno správně. Já se teď musím soustředit na další turnaj a pokusit se rychle zvednout," má jasno norský šampion.

Výsledky turnaje ATP Masters v Římě