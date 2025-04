Ruud zahodil dva mečboly, v Monte Carlu končí. Alcaraz nezaváhal

ATP MASTERS MONTE CARLO - Norská hvězda Casper Ruud loňské finále na turnaji v Monte Carlu nezopakuje. Čtvrtý nasazený hráč nestačil v osmifinále na Australana Alexeie Popyrina, kterému podlehl 4:6, 6:3 a 5:7 poté, co nevyužil dva mečboly.

Popyrin - Ruud 6:4, 3:6, 7:5

Úvodní set zápasu mezi Casperem Ruudem a Alexeiem Popyrinem rozhodla sedmá hra, ve které norský tenista ztratil servis a své zaváhání již nenapravil. První set ozdobila nekonečná druhá hra při Ruudově podání, která se hrála přes devět shod. Popyrin si během ní vypracoval šest brejkbolů, ani jeden však neproměnil. Nakonec ho to ale mrzet nemuselo – set získal po více než hodině hry poměrem 6:4.



Loňský finalista vstoupil do druhé sady mnohem lépe a rychle se ujal vedení 3:0. Popyrin se za stavu 3:5 při Ruudově podání dostal do vedení 40:0, ani to mu však nestačilo a utkání dospělo do rozhodující třetí sady.



Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V ní to dlouho vypadalo na vítězství sedmého hráče světa, který vedl 5:3. Konec zápasu však Ruudovi vůbec nevyšel. Za stavu 5:4 při Australanově podání neproměnil dva mečboly a třetí set nakonec ztratil poměrem 5:7.

Oba tenisté se mohli spolehnout na vysokou úspěšnost při odvracení brejkbolových šancí soupeře. Popyrin uspěl ve 12 případech ze 14, velmi podobně na tom byl i Nor, který odvrátil 12 z 15 příležitostí Australana.

Refused to lose



Alexei Popyrin defeats 2024 finalist Ruud 6-4 3-6 7-5 to advance at the #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/yPLXKovlnj — Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2025

Popyrina čeká ve čtvrtfinále Španěl Alejandro Davidovich, který vyřadil vítěze nedávného turnaje Masters v Indian Wells Jacka Drapera. Britský tenista uhrál jen o kolo více než na předchozí akci stejné kategorie v Miami, kde ve druhém kole ztroskotal na pozdějším senzačním vítězi Jakubu Menšíkovi.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Monte Carlu