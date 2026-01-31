Sabalenková: Byla jsem fakt naštvaná a mám výčitky. Můj tým se mi raději vyhýbá

Aryna Sabalenková (27) je velmi emotivní hráčkou a není tajemstvím, že porážky hodně těžce nese. Další krutý nezdar utrpěla v sobotním finále Australian Open s rivalkou Jelenou Rybakinovou. Na tiskové konferenci pak světová jednička přiznala, že byla naštvaná a její tým se jí raději vyhýbá.
Aryna Sabalenková znovu po roce prohrála finále Australian Open (© ČTK / AP / Aaron Favila)

Sabalenková hrála finále Australian Open už čtvrtým rokem po sobě a stejně jako loni v něm padla v třísetové bitvě, ve které měla šance. Před rokem podlehla Madison Keysové a letos byla nad její síly Rybakinová, přestože si aktuální světová jednička v rozhodující sadě vypracovala vedení 3:0.

Po odchodu z kurtu se setkala se svým týmem. "Smála jsem se i brečela. Byl to hysterický okamžik, ale nic produktivní z naší konverzace nevzešlo. Jen jsem potřebovala vypustit emoce ven. Byla jsem na sebe fakt naštvaná, protože jsem měla příležitosti vyhrát," řekla Sabalenková na tiskové konferenci.

I tak ale australské léto hodnotila pozitivně. Vlastně pro ni dopadlo úplně stejně jako to loňské. Po triumfu v Brisbane přišla porážka ve finále Australian Open. "Celkově jsem tady hrála skvělý tenis. Mám pocit, že i ve finále jsem hrála skvěle. Bojovala jsem a udělala maximum, ale ona byla prostě lepší."

V rozhovoru s novináři zároveň přiznala, že se teď asi se svým týmem raději nějakou dobu neuvidí. "Budu porážku ve finále řešit s týmem. Ale teď se mi vyhýbají a utíkají ode mě, protože vědí, že v tuhle chvíli není bezpečné se kolem mě pohybovat," uvedla se smíchem.

Zápas s Rybakinovou bude podrobněji analyzovat až později, nicméně už teď ví, že si některé věci bude vyčítat. "Samozřejmě mám výčitky. Ona trefila nějaké vítězné údery, já udělala pár chyb a najednou se skóre změnilo ze 3:0 na 3:4 a prohrávala jsem o brejk. Bylo to velmi rychlé. Jelena hrála výborně a já jsem možná mohla hrát víc chytře. Dneska jsem poražená, ale zítra třeba budu vítěz."

Její tým se jí zeptal, zda by chtěla zápas analyzovat. "Nevím. Kdy? Dneska? Tak to jděte do..." vyprávěla se smíchem. "Možná za týden nebo pár dní. Až budu mít pocit, že se přes porážku budu moct přenést," dodala.

Sabalenková padla ve finálové řežbě s Rybakinovou

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
NOLE_unvaccinated_GOAT
31.01.2026 15:36
Ještě štěstí, že Sába není absolutistický osmanský sultán či africký diktátor, kterého hrál Saša Baron Cohen. To by je za tuhle svou porážku poslala na popraviště!
