Sabalenková o kritice souboje pohlaví: Reputaci ženského tenisu neohrozí, naopak mu pomůže
Sabalenková se utká s Kyrgiosem, kterému v současnosti patří 672. místo v mužském světovém žebříčku, v neděli 28. prosince v Dubaji. "Nevystavuji se žádnému riziku. Pořádáme to, abychom bavili a předvedli skvělý tenis. Ať už vyhraje kdokoli," uvedla současná ženská světová jednička.
"Je samozřejmě jasné, že muž je biologicky silnější než žena, ale o to nejde. Tato událost pomůže ženskému tenisu posunout se na vyšší úroveň," myslí si čtyřnásobná grandslamová šampionka.
Tuto událost kritizovali mnozí, například i britská média. Připomíná totiž souboj pohlaví z roku 1973, v němž se průkopnice ženského tenisu Billie Jean Kingová utkala s 55letým grandslamovým vítězem Bobbym Riggsem, který tvrdil, že ženský tenis je mnohem horší než mužský.
Kingová tehdejší zápas v Houstonu vyhrála a podle dostupných informací přilákal 90 milionů televizních diváků. Na rozdíl od Riggse je Kyrgios stále aktivním hráčem na profesionální tour, ačkoli v roce 2025 odehrál kvůli zraněním pouze pět oficiálních zápasů.
"Pro Nicka to nebude snadný zápas. Budu se rvát o vítězství a chci ukázat, že ženy jsou silné a mocné," řekla Sabalenková. "Ať to dopadne jakkoli, já můžu jedině vyhrát, on z tohoto zápasu naopak jako vítěz vzejít nemůže."
Bývalá světová třináctka Kyrgios v září prohlásil, že ženy neumí returnovat mužský servis a Sabalenkovou by porazil i bez stoprocentní snahy. Zároveň však řekl, že tento souboj pohlaví zvýší respekt mezi mužskou a ženskou tour.
"Takže nemůžu dělat nic jiného, než doufat, že s Arynou odehrajeme náš nejlepší tenis. A že nakonec, ať už vyhraje kdokoli, naše následné podání rukou upevní spojení mezi muži a ženami v tenisovém světě," řekl wimbledonský finalista.
Kritika souboje pohlaví
Netradiční souboj se bude hrát na dva vítězné sety, přičemž případný rozhodující set tvoří desetibodový tie-break. Oba hráči budou mít k dispozici pouze jedno podání, což má snížit efekt Kyrgiosovy nejsilnější zbraně.
Změny se týkají také prostoru na kurtu – část vymezená Sabalenkové bude menší, protože se vychází z předpokladu, že muži jsou schopni pokrývat větší plochu než ženy. Vzhledem ke zmíněnému zaznívá kritika na adresu nerovnosti podmínek pro oba aktéry.
Naopak souboj mezi Kingovou a Riggsem z roku 1973 se uskutečnil za stejných pravidel a podmínek pro oba. Proto mnozí tvrdí, že chystaný duel mezi Sabalenkovou a Kyrgiosem nemá žádný smysl.
