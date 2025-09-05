Sabalenková otočila reprízu loňského finále, je krok od ukončení ročního čekání na grandslam

US OPEN - Aryna Sabalenková (27) v semifinále US Open otočila duel s domácí Jessicou Pegulaovou (31), kterou porazila 4:6, 6:3, 6:4 a vyhrála s ní osm z 10 vzájemných zápasů. Běloruska si letos už potřetí zahraje o grandslamový titul, zatím však úspěšná nebyla. O obhájení triumfu se utká s další Američankou Amandou Anisimovovou.
Aryna Sabalenková je po roce ve finále US Open (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Sabalenková – Pegulaová 4:6, 6:3, 6:4

Loňské finalistky prošly na letošním US Open mezi čtyřku nejlepších bez ztráty setu a utkaly se spolu už o kolo dříve než před rokem. Desátý vzájemný duel rozehrála lépe Sabalenková, která po brejku v šesté hře odskočila do vedení 4:2. Ten však nepotvrdila a proti bezchybně hrající Pegulaové už do konce sady uhrála pouhé tři míčky.

Ve druhém dějství šla znovu jako první do vedení světová jednička, která prolomila servis Američanky hned v úvodu a následně si vytvořila náskok tří gamů. V sedmé hře ještě nevyužila první setbol při podání soupeřky. V té další už ale set dopodávala a srovnala.

V rozhodujícím dějství byl k vidění jediný brejk hned v úvodním gamu, který získala loňská šampionka. Američanka se snažila získat ztracené podání zpátky. V šesté hře si vypracovala tři brejkboly a o dvě hry později další, žádný se jí však využít nepovedlo. V dramatickém desátém gamu se Sabalenkové podařilo utkání ukončit až na třetí mečbol a po vítězném forhendu slavila postup do finále.

"Znamená to pro mě hrozně moc. V sobotu budu bojovat o každý bod, jako by to byl poslední bod v mém životě," řekla v pozápasovém rozhovoru na kurtu nejlepší hráčka světa, která svým výrokem potvrdila, že má obrovskou motivaci turnaj vyhrát.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Běloruska už totiž rok čeká na zisk svého čtvrtého grandslamového titulu, ten poslední získala právě loni zde v New Yorku po výhře nad Pegulaovou. Předchozí dva vybojovala taktéž na tvrdém povrchu v Melbourne v roce 2023 a loni.

Letos z majorů pokaždé odjížděla zklamaná a po hořké porážce s jednou z Američanek. Neuspěla jak ve finále Australian Open s Madison Keysovou, tak i v Paříži s Coco Gauffovou, kde neudržela vedení. Ve Wimbledonu skončila už v semifinále s Amandou Anisimovovou. Na světovou devítku narazí i v New Yorku a pokusí se proti ní obhájit loňský triumf.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

9
zfloyd
05.09.2025 09:29
nepochyboval jsem ,Aryna je jen jedna
Liverpool22
05.09.2025 09:38
smile A smile R smile Y smile N smile A smile
pantera1
05.09.2025 10:10
Titul musí přes oceán na náš kontinent .
hanz
05.09.2025 07:07
Pegča dojela... první těžší soupeřka a udělala PÁPÁ... a nafrněná Vosáčka se taky pakovala
Random33
05.09.2025 07:20
To je teda vyhra. Ve finale jsou dve hromadky psychickeho nestesti.
alcaraz.dva
05.09.2025 07:41
No..nevím..
"Hromádka psychického neštěstí" nevyhraje 10 tiebreaku v řadě..
Liverpool22
05.09.2025 08:02
smile
Random33
05.09.2025 08:26
Narazel jsem na finalove vysledky. Amanda ve W 0-6 0-6 a Aryna nedokazala nekolik finale urvat pro sebe
Reagovat
Nola
05.09.2025 08:39
to sa stavalo aj najlepsim panom z B4, resp. z B3, a teraz co? budeme tvrdit, ze su nejaki loseri?
