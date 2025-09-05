Sabalenková otočila reprízu loňského finále, je krok od ukončení ročního čekání na grandslam
Sabalenková – Pegulaová 4:6, 6:3, 6:4
Loňské finalistky prošly na letošním US Open mezi čtyřku nejlepších bez ztráty setu a utkaly se spolu už o kolo dříve než před rokem. Desátý vzájemný duel rozehrála lépe Sabalenková, která po brejku v šesté hře odskočila do vedení 4:2. Ten však nepotvrdila a proti bezchybně hrající Pegulaové už do konce sady uhrála pouhé tři míčky.
Ve druhém dějství šla znovu jako první do vedení světová jednička, která prolomila servis Američanky hned v úvodu a následně si vytvořila náskok tří gamů. V sedmé hře ještě nevyužila první setbol při podání soupeřky. V té další už ale set dopodávala a srovnala.
V rozhodujícím dějství byl k vidění jediný brejk hned v úvodním gamu, který získala loňská šampionka. Američanka se snažila získat ztracené podání zpátky. V šesté hře si vypracovala tři brejkboly a o dvě hry později další, žádný se jí však využít nepovedlo. V dramatickém desátém gamu se Sabalenkové podařilo utkání ukončit až na třetí mečbol a po vítězném forhendu slavila postup do finále.
"Znamená to pro mě hrozně moc. V sobotu budu bojovat o každý bod, jako by to byl poslední bod v mém životě," řekla v pozápasovém rozhovoru na kurtu nejlepší hráčka světa, která svým výrokem potvrdila, že má obrovskou motivaci turnaj vyhrát.
Běloruska už totiž rok čeká na zisk svého čtvrtého grandslamového titulu, ten poslední získala právě loni zde v New Yorku po výhře nad Pegulaovou. Předchozí dva vybojovala taktéž na tvrdém povrchu v Melbourne v roce 2023 a loni.
Letos z majorů pokaždé odjížděla zklamaná a po hořké porážce s jednou z Američanek. Neuspěla jak ve finále Australian Open s Madison Keysovou, tak i v Paříži s Coco Gauffovou, kde neudržela vedení. Ve Wimbledonu skončila už v semifinále s Amandou Anisimovovou. Na světovou devítku narazí i v New Yorku a pokusí se proti ní obhájit loňský triumf.
