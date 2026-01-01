Sabalenková, Šwiateková a kdo dál? Zaútočit může především silná trojka
Uplynulý rok přinesl čtyři různé grandslamové šampionky i nástup mladých talentů, přesto se Sabalenková se Šwiatekovou dokázaly udržet na prvních dvou příčkách žebříčku. Běloruská tenistka vstupuje do nové sezony jako světová jednička, zároveň si je však vědoma toho, že udržet si tuto pozici nebude jednoduché a bude vyžadovat maximální konzistenci.
Náznaky rozšíření okruhu kandidátek na nejvyšší post tu bezesporu jsou. Závěr sezony v podání Jeleny Rybakinové, která ovládla Turnaj mistryň, kde ve finále srazila právě současnou tenisovou královnu, patří k nejvýraznějším signálům.
Výrazný progres se očekává i od Coco Gauffové, u níž by nová technika podání mohla znamenat výrazný herní posun a především mnohem stabilnější výsledky, a tím pádem i častější účast v závěrečných fázích turnajů.
Tenistkou, která by mohla výrazně zamíchat pořadím na nejvyšších místech, je podle španělských médií Amanda Anisimovová. Ta má za sebou fantastickou sezonu, v níž si zahrála o titul na dvou závěrečných grandslamových podnicích – ve Wimbledonu a na US Open.
Velká očekávání budou směřována také k vycházející ruské superstar, stále teprve osmnáctileté Andrejevové. Do úvah o možných vyzyvatelkách patří i další hráčky z elitní desítky, jako Jessica Pegulaová, Jasmine Paoliniová nebo Madison Keysová.
Zvláštní pozornost je však věnována Naomi Ósakaové, která postupně nachází ztracenou formu a z 16. místa světového pořadí se bude snažit znovu prosadit na největších turnajích. V širším kontextu se hovoří také o Emmě Raducanuové či velmi mladé Ivě Jovičové, i když skutečných adeptek na světovou jedničku zůstává omezený počet.
Sabalenková vstoupí do sezony s výrazným bodovým náskokem před Šwiatekovou, konkrétně s rozdílem 2 312 bodů. V úvodu roku bude obhajovat 1 800 bodů, zatímco polská hráčka pouze 1 005, což může sehrát významnou roli v dalším vývoji pořadí.
Klíčové by pak mohly být následující měsíce sezony, zejména období na antukových dvorcích, které tradičně patří k nejsledovanějším. Rok 2026 tak slibuje napínavý boj o post světové jedničky a řadu dalších otázek.
