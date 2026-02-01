Šampion Alcaraz: Hrát před Nadalem byla obrovská čest. A Novak? Neustále se od něho učím
Bylo to zcela mimořádné finále. Ať by zvítězil kterýkoliv z finalistů, tenisová historie by si zapsala novou významnou kapitolu. O Alcarazově zápisu již řeč byla, v případě Djokoviče by šlo o zisk rekordního 25. grandslamového titulu, kterým by se definitivně odpoutal od Australanky Margaret Courtové. Na svou šanci si ale bude muset srbská legenda počkat.
Jen slova chvály měl po vítězném finále pro svého o šestnáct let staršího soupeře hvězdný Španěl. "Jestli mám začít o někom mluvit, pak o Novakovi. Bylo pro mě obrovskou ctí s tebou sdílet nejen kurt, ale i šatnu. Neustále se od tebe učím," klaněl se legendě Alcaraz.
A pokračoval: "Chtěl bych poděkovat svému týmu. Museli jsme si projít velmi těžkými časy. V mediálním prostoru kolovaly různé věci a od toho bylo třeba se oprostit. Za to patří mému týmu velký dík. Bylo to složité, náročné, ale zvládli jsme to."
Ani světová jednička neopomněla, stejně jako Djokovič, zmínit přítomnost Rafaela Nadala. "Jako Novak, i já chci poděkovat Rafovi, že tady byl. Byla pro mě čest před tebou hrát. Pozoroval jsem tě jako malý kluk a teď jsem tady před tebou mohl hrát. To je skvělé."
"Můj dík patří fanouškům, kteří tady vytvořili neuvěřitelnou atmosféru. Moc se těším, až se sem příští rok vrátím. Děkuji vám všem,“" uzavřel svůj proslov čerstvý šampion.
Alcaraz si ziskem sedmého grandslamového titulu upevnil pozici světové jedničky. Kromě premiérového titulu na Australian Open získal Španěl po dvou triumfech na každém ze zbývajících tří turnajů velké čtyřky. Titul bude obhajovat i na dalším blízkém grandslamovém podniku, French Open.
