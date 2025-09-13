Selhání člena TOP 10, senzace i zklamání a belgický hrdina. Davis Cup nabídl parádní drama
V Belgii se stal Collignon hrdinou už v rámci prvního hracího dne. Aktuálně 91. hráč světa, který na nedávném US Open i díky skalpu Caspera Ruuda prošel až do třetího kola, totiž senzačně skolil největší oporu domácích a světovou osmičku De Minaura.
Přitom se jednalo o jeho premiérový souboj s někým z TOP 10 žebříčku, v němž bojoval s křečemi. Přesto dokázal australského favorita v Sydney porazit 7:5, 3:6, 6:3.
"Hraju pro svou zemi a vždycky dám ze sebe 100 procent. Křeče jsem měl, ovšem slábly, takže jsem to dokázal dotáhnout. Bylo to těžké, ale když hrajete za svou zemi, tak na to nemyslíte. Bolest v takových chvílích prostě neexistuje."
Druhý bod pak přidal Zizou Bergs. Další z talentovaných belgických mladíků přehrál 7:6, 6:4 Jordana Thompsona, který v letošní sezoně velmi často bojuje se zdravotními problémy. Outsideři z Belgie tak po sobotním programu senzačně vedli 2:0.
Australané se ovšem v neděli nadechli k obratu a skóre srovnali. Postarali se o to Rinky Hijikata s Thompsonem ve čtyřhře a De Minaur po vítězství 6:2, 7:5 nad Bergsem. De Minaur sice své sobotní selhání částečně odčinil, nicméně v australských médiích se bude skloňovat hlavně překvapivý nezdar proti Collignonovi.
Ten totiž nastoupil i do rozhodujícího pátého duelu. Kapitán Lleyton Hewitt naopak nominaci změnil a místo Thompsona poslal do hry Aleksandara Vukice. Zpočátku to vypadalo jako velmi dobré rozhodnutí, když Australan vydřel úvodní set v tie-breaku. Collignon ovšem předvedl další třísetovou výhru. V následujících dvou dějstvích byl jasně lepší a Vukice nakonec zdolal 6:7, 6:2, 6:3.
"Včerejšek se nám nepovedl, ale kluci pořád měli hlavy nahoře a dneska se o postup pořádně poprali. Dokonce jsme byli blízko k tomu, abychom zápas dokázali otočit. Jsem na celý tým pyšný," řekl australský kapitán Hewitt.
Zajímavostí je, že ve všech šesti dohraných zápasech druhého kola kvalifikace uspěli hosté. Kromě Belgie prošli na finálový turnaj také Argentinci, Rakušané, Němci, Češi a Francouzi. Blízko jsou i Dánové ve španělské Marbelle.
Belgičané si zahrají finálový turnaj stejně jako loni, kdy vypadli ve skupině a do závěrečných bojů se nedostali. Akci pro osm nejlepších týmů bude hostit od 18. do 23. listopadu italská Boloňa. Do kvalifikace nemuseli domácí obhájci titulu Italové.
