Semifinalistka grandslamu i derby. Deset Čechů zná soupeře v kvalifikaci na French Open

DNES, 20:00
Téma 6
Bude to opět parádní podívaná s početnou armádou českých tenistů. Hlavní soutěž blížícího se French Open má už nyní jistých dvanáct českých tenistů, další desítka bude o svou šanci bojovat v kvalifikačních bojích. A své soupeře pro první kolo už zná...
Profily hráčů (7)
Plíšková Karolína
Knutson Gabriela
Kolář Zdeněk
Sisková Anna
Svrčina Dalibor
Vidmanova Darja
Fruhvirtová Linda
Šalková Dominika
Havlíčková Lucie
Samson Laura
Linda Fruhvirtová se v kvalifikaci utká s Lucií Havlíčkovou (© ROB PRANGE / Spain DPPI / DPPI via AFP)

Hlavní soutěž na Roland Garros startuje až 24. května, čeští fanoušci však mohou být v pozoru už do zítřka, kdy se rozběhnou boje v úvodním kvalifikačním kole. A rozhodně se bude na co těšit. Los prvního kvalifikačního kola proti sobě postavil hned dvě české naděje – Linda Fruhvirtová svede boj o postup s Lucií Havlíčkovou.

Cestu přes kvalifikaci, byť měla možnost využít chráněného žebříčku, zvolila Karolína Plíšková, která vyzve korejskou soupeřku Jon-u Ku, 203. hráčku světa. Výzva čeká hned na úvod Gabrielu Knutsonovou, která bude čelit bývalé osmnácté hráčce světa a semifinalistce z French Open z roku 2022 Italky Martině Trevisanové, která se však v současné době nachází až v šesté stovce světového žebříčku.

O svou první účast v hlavní soutěži grandslamového turnaje zabojuje Laura Samson. Český talent na úvod změří síly s ostřílenou Argentinkou Julií Rieraovou (207.). Darja Viďmanová vyzve Číňanku Sin-jü Kao (221.), Dominika Šalková bude mít složitou úlohu s Ukrajinkou Veronikou Podrezovou (152.). Vůbec lehká práce nečeká ani na poslední českou zástupkyni v kvalifikaci Annu Siskovou, která se utká se Slovinkou Kajou Juvanovou (116.).

Do kvalifikačních bojů zamíří i dva čeští muži. Zdeněk Kolář v prvním kole poměří síly s Australanem Jamesem McCabem (233.) a Dalibor Svrčina (195.) by měl potvrdit roli favorita v souboji s nizozemským soupeřem Guvem Den Oudenem.

Účast v hlavní soutěži mají jistou Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková. Z mužů pak Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.

Hlavní část bude rozlosována ve čtvrtek 21. května ve 14 hodin.

French Open: Los, program, česká účast a všechny důležité informace

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

6
Přidat komentář
Diabolique
17.05.2026 20:30
Jo, a zajimavy je nasazeni ... Darja Vidmanova 4. Dominika Salkova 12. Oboji jsou zajimave pozice pro lucky losery ... ale samozrejme musi holky vyhrat dve kola kvalifikace ...
Reagovat
Diabolique
17.05.2026 20:28
Tak prvni kolo doufam, ze vsechny nase postoupi. Je mi jedno jak to udelaji. Orisek to bude zejmena pro Lindu Fru a Havlickovou.
Reagovat
PTP
17.05.2026 20:21
Slovinka Jaka Juvanová mě dostala
Reagovat
com
17.05.2026 20:16
Těžká výzva čeká hned na úvod Gabrielu Knutsonovou, která bude čelit bývalé osmnácté hráčce světa a semifinalistce z French Open z roku 2022 Italky Martině Trevisanové (516.).

Ale jděte pane Novotný
Reagovat
aligo
17.05.2026 20:09
Finda jako jednoznačná favoritka? Ale jděte Novotný
Reagovat
tenisman1233
17.05.2026 20:15
Proti Havlíčkové, která je schopná projet zápas proti hráčce z páté stovky a v poslední době hraje velký nic.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist