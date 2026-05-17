Semifinalistka grandslamu i derby. Deset Čechů zná soupeře v kvalifikaci na French Open
Hlavní soutěž na Roland Garros startuje až 24. května, čeští fanoušci však mohou být v pozoru už do zítřka, kdy se rozběhnou boje v úvodním kvalifikačním kole. A rozhodně se bude na co těšit. Los prvního kvalifikačního kola proti sobě postavil hned dvě české naděje – Linda Fruhvirtová svede boj o postup s Lucií Havlíčkovou.
Cestu přes kvalifikaci, byť měla možnost využít chráněného žebříčku, zvolila Karolína Plíšková, která vyzve korejskou soupeřku Jon-u Ku, 203. hráčku světa. Výzva čeká hned na úvod Gabrielu Knutsonovou, která bude čelit bývalé osmnácté hráčce světa a semifinalistce z French Open z roku 2022 Italky Martině Trevisanové, která se však v současné době nachází až v šesté stovce světového žebříčku.
O svou první účast v hlavní soutěži grandslamového turnaje zabojuje Laura Samson. Český talent na úvod změří síly s ostřílenou Argentinkou Julií Rieraovou (207.). Darja Viďmanová vyzve Číňanku Sin-jü Kao (221.), Dominika Šalková bude mít složitou úlohu s Ukrajinkou Veronikou Podrezovou (152.). Vůbec lehká práce nečeká ani na poslední českou zástupkyni v kvalifikaci Annu Siskovou, která se utká se Slovinkou Kajou Juvanovou (116.).
Do kvalifikačních bojů zamíří i dva čeští muži. Zdeněk Kolář v prvním kole poměří síly s Australanem Jamesem McCabem (233.) a Dalibor Svrčina (195.) by měl potvrdit roli favorita v souboji s nizozemským soupeřem Guvem Den Oudenem.
Účast v hlavní soutěži mají jistou Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková. Z mužů pak Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
Hlavní část bude rozlosována ve čtvrtek 21. května ve 14 hodin.
