Sen o velkém finále je pryč. Kopřiva po obrovské bitvě podlehl Etcheverrymu
Etcheverry - Kopřiva 4:6, 7:6, 7:6
Úvodní gamy semifinálového duelu mezi Etcheverrym a Kopřivou se nesly ve znamení podávajících hráčů. Jako první se do problémů dostal český tenista, který ve čtvrté hře musel odvracet brejkbolovou možnost soupeře. Poradil si výborně a v devátém gamu to byl naopak on, kdo se dostal při Argentincově podání do vedení 40:15.
Hned první možnost na prolomení servisu dokázal proměnit a šel do vedení 5:4. Utkání však poté přerušil prudký liják a pokračování duelu tak muselo být přeloženo na druhý den. Český reprezentant se odložením duelu nenechal rozhodit. První set dokázal, byť s menšími problémy, dovést do vítězného konce, proměnil první setbol a po téměř hodině hry ho získal poměrem 6:4.
Kopřiva se, stejně jako po drtivou většinu turnaje, mohl spolehnout na výborný servis, díky kterému získával řadu jednodušších míčů. To platilo ve druhém setu i o Etcheverrym, který postupem času zkoušel pestrou hru českého tenisty narušovat poměrně úspěšnými přechody na síť.
Výborný tenis od obou tenistů pokračoval. Do problémů se dostal až za stavu 6:5 pro Argentince Kopřiva, který musel odvracet první brejkbol a zároveň setbol ve druhém setu fantastickým bekhendovým obhozem po čáře, ale nebezpečí zažehnal. Rodák z Bílovce vzápětí musel likvidovat i další dvě hrozby ztráty druhého setu, pokaždé si ale dokázal poradit a o osudu sady tak musel rozhodnout tie-break.
Do něho vstoupil lépe Kopřiva, když se dostal do vedení 2:0. Následující minuty ale patřily jeho soupeři. Etcheverry výrazně zpřesnil hru, český tenista mu navíc pomohl několika lehčími chybami a o zkrácenou hru tak přišel v poměru 7:2. Jednalo se o vůbec první prohraný Kopřivův set na turnaji. Poté bylo utkání znovu přerušeno, tentokrát bylo na vině velké vedro. Po zhruba hodině a půl utkání pokračovalo.
Ani další neplánovaná přestávka oba hráče z tempa nevyvedla. I v rozhodující sadě se hrál výborný tenis z obou stran. Etcheverry se nadále spoléhal na agresivní hru od základní čáry, Kopřiva se zase mohl opřít o výborně fungující podání. Český tenista si snadněji vyhrál své gamy na servisu, v úvodních osmi hrách si ale ani jeden z hráčů k brejkové možnosti neprobil.
Důležitý moment přišel za stavu 4:4 a 30:30 při Kopřivově podání, kdy českého tenistu zachránila od brejkbolové hrozby páska. Kopřiva nakonec důležitou hru i díky tomuto momentu získal a šel do vedení. V dalším průběhu ani jeden z tenistů na svém servisu nezaváhal a po třech a půl hodinách boje musel i o výsledku třetí sady rozhodnout tie-break.
Do něj vstoupil lépe Argentinec, když se ujal vedení 2:0, Kopřiva ale jeho náskok bleskově smazal a srovnal na 2:2. V dalším průběhu ale převzal iniciativu rodák z La Platy, zkrácenou hru ovládl 7:4 a mohl se radovat z postupu do finále.
Kopřiva po svém životním úspěchu výrazně vylepší své dosavadní žebříčkové maximum, když mu bude patřit 65. příčka.
Výsledky turnaje ATP 500 v Riu de Janeiru
