Senzační tažení Ealaové je u konce. Pegulaová si v Miami poprvé zahraje o trofej

WTA MIAMI - Jessica Pegulaová (31) vystavila stopku senzaci letošního podniku v Miami Alexandře Ealaové (19), která cestou do semifinále vyřadila tři grandslamové šampionky. Zkušená Američanka zvítězila až po téměř dvou a půl hodinách boje 7:6, 5:7, 6:3 a na Floridě si zahraje premiérové finále. V něm už na ni čeká světová jednička Aryna Sabalenková (26).

Ealaová – Pegulaová 6:7, 7:5, 3:6

Jessica Pegulaová i letos potvrzuje, že je podnik v Miami jejím oblíbeným. Na Floridě v předchozích třech letech pokaždé postoupila minimálně do čtvrtfinále a dvakrát to dotáhla ještě o kolo dále. To se jí podařilo i tento rok, přestože už ve druhém zápase musela do tie-breaku třetí sady s Annou Kalinskou a v souboji o postup mezi nejlepší čtyřku zvládla bitvu s Emmou Raducanuovou.

Semifinálové prokletí však zlomila až letos a na třetí pokus se zde probojovala do premiérového finále. Přestože byla v utkání s Alexandrou Ealaovou obrovskou papírovou favoritkou, nic snadného ji nečekalo. Filipínská tenistka se v Miami postarala o senzační jízdu, když vyřadila tři grandslamové šampionky v řadě v čele se světovou dvojkou Igou Šwiatekovou.

Světová čtyřka měla proti skvěle returnující a sebevědomé soupeřce problém udržet podání, v prvních dvou setech o něj přišla celkem pětkrát. Úvodní dějství zvládla dotáhnout do tie-breaku, ve kterém dominovala poměrem 7:3. Naopak v koncovce druhé sady selhala, neudržela vedení 5:4 a po třech ztracených hrách v řadě musela do rozhodujícího setu.

V něm už byla Pegulaová na servisu suverénní, nemusela odvracet ani jeden brejkbol a sama jedinou šanci v osmé hře využila a následně zápas dopodávala. Zastavila tak šokující cestu talentované Filipínky a zajistila si premiérové finále v Miami.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V souboji o titul už na ni čeká podstatně známější soupeřka. O svou čtvrtou trofej z podniků WTA 1000 se popere s Arynou Sabalenkovou. Proti světové jedničce loni neuspěla ve finále dvou velkých domácích turnajů. V Cincinnati ani na US Open neuhrála set. V celkové vzájemné bilanci prohrává 2:6, naposledy Bělorusku porazila předloni na Turnaji mistryň.

