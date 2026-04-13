Set s obrovskou hodnotou. Macháč překazil Sinnerovi neuvěřitelnou dominanci na Masters
Nedokázali to ani nejlepší hráči světa. Ani ještě nedávný lídr žebříčku Alcaraz, třetí hráč světa Zverev či ve formě hrající Medveděv a další špičkoví tenisté nezískali set proti Sinnerovi na posledních čtyřech turnajích Masters. Jediný, kdo Italovi překazil až neuvěřitelnou dominanci, byl český reprezentant Macháč.
Rodák z Berouna to dokázal v osmifinále na tisícovce v Monte Carlu. Po výprasku v prvním dějství začal hrát nebojácně a s větším rizikem, což na Sinnera začalo platit. Dvakrát mu sebral podání, a přestože luxusní náskok zahodil a nevyužil ani jeden ze dvou pokusů set dopodávat, uspěl v tie-breaku a přerušil tak Italovu sérii 37 vyhraných dějství na akcích Masters.
Macháč v tomto dějství trefil stejně vítězných míčů (12) a udělal o čtyři nevynucené chyby více (19:15). O jeho agresivitě vypovídá i šest ze sedmi úspěšných zákroků na síti. Využil také toho, že se jeho soupeř necítil fyzicky nejlépe. V rozhodující sadě se však vše vrátilo do zajetých kolejí.
Ve zbytku turnaje už Sinnerovi nedokázali výrazně vzdorovat Félix Auger-Aliassime, Alexander Zverev ani loňský šampion Carlos Alcaraz, kterého Ital přehrál ve finálové bitvě a zároveň vyhrál i souboj o trůn. Dnes Španěla vystřídal na pozici světové jedničky.
Aktuální lídr pořadí má tak od druhé poloviny loňského října fantastickou bilanci na tisícovkách. Ovládl loňský halový podnik v Paříži, letos v březnu Indian Wells i Miami a Monte Carlo. To je dohromady 22 vítězství v řadě a neuvěřitelný počet 44 získaných setů oproti jedinému ztracenému. V tomto období ovládl bez ztráty dějství také listopadový Turnaj mistrů v Turíně.
Macháč senzačně ukončil sérii Sinnera
