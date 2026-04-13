Set s obrovskou hodnotou. Macháč překazil Sinnerovi neuvěřitelnou dominanci na Masters

DNES, 14:45
Tomáš Macháč ve čtvrtek v osmifinále na Masters v Monte Carlu dokázal sebrat set Janniku Sinnerovi a přerušil tak jeho sérii 37 vyhraných dějství na akcích Masters. Další zaváhání už Ital v minulém týdnu nepřipustil. Český tenista tak zůstává jediným hráčem, který za poslední čtyři tisícovky odehrál s aktuální světovou jedničkou třísetový duel.
Tomáš Macháč v Monte Carlu sebral set Janniku Sinnerovi (@ Felice Calabro / Zuma Press / Profimedia)

Nedokázali to ani nejlepší hráči světa. Ani ještě nedávný lídr žebříčku Alcaraz, třetí hráč světa Zverev či ve formě hrající Medveděv a další špičkoví tenisté nezískali set proti Sinnerovi na posledních čtyřech turnajích Masters. Jediný, kdo Italovi překazil až neuvěřitelnou dominanci, byl český reprezentant Macháč.

Rodák z Berouna to dokázal v osmifinále na tisícovce v Monte Carlu. Po výprasku v prvním dějství začal hrát nebojácně a s větším rizikem, což na Sinnera začalo platit. Dvakrát mu sebral podání, a přestože luxusní náskok zahodil a nevyužil ani jeden ze dvou pokusů set dopodávat, uspěl v tie-breaku a přerušil tak Italovu sérii 37 vyhraných dějství na akcích Masters.

Macháč v tomto dějství trefil stejně vítězných míčů (12) a udělal o čtyři nevynucené chyby více (19:15). O jeho agresivitě vypovídá i šest ze sedmi úspěšných zákroků na síti. Využil také toho, že se jeho soupeř necítil fyzicky nejlépe. V rozhodující sadě se však vše vrátilo do zajetých kolejí.

Ve zbytku turnaje už Sinnerovi nedokázali výrazně vzdorovat Félix Auger-Aliassime, Alexander Zverev ani loňský šampion Carlos Alcaraz, kterého Ital přehrál ve finálové bitvě a zároveň vyhrál i souboj o trůn. Dnes Španěla vystřídal na pozici světové jedničky.

Aktuální lídr pořadí má tak od druhé poloviny loňského října fantastickou bilanci na tisícovkách. Ovládl loňský halový podnik v Paříži, letos v březnu Indian Wells i Miami a Monte Carlo. To je dohromady 22 vítězství v řadě a neuvěřitelný počet 44 získaných setů oproti jedinému ztracenému. V tomto období ovládl bez ztráty dějství také listopadový Turnaj mistrů v Turíně.

Macháč senzačně ukončil sérii Sinnera

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
pantera1
13.04.2026 16:05
No myslím, že si z toho Perseus vlasy nerve. Ale naznačuje to, že by ho Tom případně v brzké době mohl porazit. Umí mu znepříjemnit pobyt na kurtu a to je dobře.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
