Macháč senzačně ukončil sérii Sinnera, ale i tak končí. S Italem prohrál třísetovou bitvu
Macháč – Sinner 1:6, 7:6, 3:6
Hned v prvním gamu Macháč zahodil vedení 40:0, prohrál pět míčků v řadě a zápas začal ztraceným podáním. Sinner nedělal žádné chyby, pomohl si si skvělým vítězným forhendem a brejk potvrdil čistou hrou. Ani druhý game na servisu se Macháčovi nepovedl. Spáchal dvě dvojchyby a po pouhých deseti minutách prohrával už o dva brejky. Nedařilo se mu ani na returnu, jediný fiftýn získal díky Italově dvojchybě a po další chybě z bekhendu rychle prohrával 0:4.
V pátém gamu si Čech pomohl skvělým servisem a vytvořil si vedení 30:0. Stále se však trápil ve hře od základní čáry a náskok neudržel. Brejkbol se mu ale podařilo odvrátit po skvělém zásahu na síti, game otočil a odvrátil potupného kanára. V následující hře se Macháč poprvé dostal k alespoň malé šanci na příjmu a sahal po brejkbolu. Toho se však nedočkal a Ital po dalším vítězném forhendu zvýšil na 5:1. Český tenista ale sadu zakončil dalším nepovedeným gamem, ve kterém pomohl Italovi dvojchybou a po 26 minutách snadno ztratil úvodní dějství.
Druhou sadu začal Macháč ziskem dvou míčů v řadě a znovu se přiblížil k brejkbolu. Sinner však v tu chvíli trefil dvě esa v řadě a game rychle otočil. Při vlastním podání však opět dělal nevynucené chyby a pustil Itala k dvěma brejkbolům. Obě šance však i díky riskantnímu druhému servisu dokázal odvrátit, získal čtyři míčky v řadě a vyrovnal na 1:1. První bezproblémovou hru na servisu předvedl Macháč až za stavu 1:2, když i díky skvělému voleji získal čistou hru.
Pátý game začal Čech dělovým vítězným bekhendem po lajně. Snažil se změnit rytmus i zkrácením hry, jenže i na to měl Ital odpověď. Macháč ale využil lehkého zaváhání soupeře, vypracoval si premiérový brejkbol a po další chybě Sinnera poprvé uspěl na příjmu a dostal se do vedení 3:2. Ve své jízdě pokračoval, dokázal si pomoci servisem a po bleskovém forhendu zvýšil na 4:2. Navíc přidal ještě další brejk a vytvořil si šanci set dopodávat.
Osmá hra se Macháčovi ale vůbec nepovedla. Udělal čtyři lehké chyby a game takřka odevzdal. Ital se znovu zkoncentroval a rychle snížil na rozdíl jediné hry. Za stavu 5:4 českému hráči nejdříve pomohla páska, ale ani to nestačilo. Po chybě na síti opět pustil Sinnera k brejkbolu, ten ale ještě dokázal zlikvidovat. Při druhé šanci soupeře už ale neuspěl a zahodil obrovskou šanci ukončit Italovu famózní vítěznou sérii a sebrat mu set.
Čech však i přes ztrátu luxusního náskoku nepřestával bojovat, dál se snažil hrát agresivně a vypracoval si další dva brejkboly. Při tom prvním mu páska nepomohla, ani na druhý pokus úspěšný nebyl a ztratil čtyři míčky v řadě. Set následně dokázal dostat do tie-breaku. Zkrácenou hru začal skvělým útokem směrem k síti a po vítězném forhendu se dostal do vedení 2:0. Náskok minibrejku ale okamžitě ztratil. Od stavu 2:2 však Macháč dominoval, získal čtyři míčky v řadě a vypracoval si setboly. Ten druhý nakonec využil, ukončil Italovu famózní sérii 37 vyhraných setů na úrovni Masters a poprvé ve čtvrtém vzájemném duelu mu sebrat set.
Sinner rozhodně nebyl stoprocentně fit. V koncovce druhého dějství začal mít problém se zády, která si v tie-breaku protahoval. Toho si musel všimnout i český tenista. Získané sebevědomí po zisku setu však využít nedokázal. Ital se vrátil ke skvělému výkonu, ve třetím gamu sebral Macháčovi podání, postupně získal tři čisté hry v řadě a vedl 3:1.
Za stavu 3:2 pro Sinnera došlo na ošetřování obou aktérů. Sinner se necítil dobře a Macháč ukazoval na oblast levého loktě. Oba nicméně v utkání pokračovali a na skreč nedošlo.
Macháč se ještě snažil vzdorovat i ve zbytku zápasu, ale Sinner byl na vlastním servisu nekompromisní. Italský favorit už nepustil českého hráče k ani jedné brejkbolové příležitosti a náskok si pohlídal až do konce této dvouhodinové bitvy, kterou uzavřel už na returnu při skóre 5:3.
Macháč do Monte Carla rozhodně nepřijel v dobré formě. Od pětisetové bitvy s Lorenzem Musettim na Australian Open vyhrál jediný z pěti zápasů a v posledních měsících se trápil i zdravotně. Na první letošní antukové tisícovce se však zápas od zápasu zlepšoval.
V Monaku zvládl bitvu s Danielem Altmaierem, následně vyřadil i favorizovaného Francisca Cerúndola a ve svém prvním osmifinále na antukových Masters ukončil sérii vyhraných setů Sinnera na této úrovni.
Ital sice přišel o vítěznou šňůru, co se získaných setů týče, nicméně tu zápasovou opět prodloužil. Po triumfech v Indian Wells a Miami, kde zkompletoval prestižní Sunshine Double, protáhl svou aktuální neporazitelnost už na 14 utkání.
Sinner tak udělal další krok k sesazení rivala Carlose Alcaraze z postu světové jedničky. Aby se mu to povedlo už nyní v Monte Carlu, bude muset nejspíše turnaj vyhrát. Jeho čtvrtfinálovým protivníkem bude kolega z TOP 10 Félix Auger-Aliassime.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Zápasy ne...
Tím ale nechci snižovat Tomášův výkon.
Tomáš hraje skvělej zápas ať už to dopadne jakkoli.
Jinak ano, už jimi zazdil nejeden zápas
V tomhle si tím podle mě taky ukázkově rozhodil soustředění a vedením o 2 breaky frajersky pohrdl. Takhle se velké zápasy nehrají. Měl velkou šanci na set a kdoví, možná i na víc.
Twe pořádně si to pokazil!