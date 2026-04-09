Macháč senzačně ukončil sérii Sinnera, ale i tak končí. S Italem prohrál třísetovou bitvu

DNES, 13:05
Aktuality 56
ATP MASTERS MONTE CARLO - Tomáš Macháč dokázal v roli obrovského outsidera ukončit neskutečnou sérii 37 vyhraných setů Jannika Sinnera na turnajích Masters, ale do čtvrtfinále na antukové tisícovce v Monte Carlu ani tak neprošel. S favorizovanou světovou dvojkou nakonec padl 1:6, 7:6, 3:6.
Profily hráčů
Sinner Jannik
Macháč Tomáš
Tomáš Macháč padl v bitvě s Jannikem Sinnerem (@ ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Macháč – Sinner 1:6, 7:6, 3:6

Hned v prvním gamu Macháč zahodil vedení 40:0, prohrál pět míčků v řadě a zápas začal ztraceným podáním. Sinner nedělal žádné chyby, pomohl si si skvělým vítězným forhendem a brejk potvrdil čistou hrou. Ani druhý game na servisu se Macháčovi nepovedl. Spáchal dvě dvojchyby a po pouhých deseti minutách prohrával už o dva brejky. Nedařilo se mu ani na returnu, jediný fiftýn získal díky Italově dvojchybě a po další chybě z bekhendu rychle prohrával 0:4.

V pátém gamu si Čech pomohl skvělým servisem a vytvořil si vedení 30:0. Stále se však trápil ve hře od základní čáry a náskok neudržel. Brejkbol se mu ale podařilo odvrátit po skvělém zásahu na síti, game otočil a odvrátil potupného kanára. V následující hře se Macháč poprvé dostal k alespoň malé šanci na příjmu a sahal po brejkbolu. Toho se však nedočkal a Ital po dalším vítězném forhendu zvýšil na 5:1. Český tenista ale sadu zakončil dalším nepovedeným gamem, ve kterém pomohl Italovi dvojchybou a po 26 minutách snadno ztratil úvodní dějství.

Druhou sadu začal Macháč ziskem dvou míčů v řadě a znovu se přiblížil k brejkbolu. Sinner však v tu chvíli trefil dvě esa v řadě a game rychle otočil. Při vlastním podání však opět dělal nevynucené chyby a pustil Itala k dvěma brejkbolům. Obě šance však i díky riskantnímu druhému servisu dokázal odvrátit, získal čtyři míčky v řadě a vyrovnal na 1:1. První bezproblémovou hru na servisu předvedl Macháč až za stavu 1:2, když i díky skvělému voleji získal čistou hru.

Pátý game začal Čech dělovým vítězným bekhendem po lajně. Snažil se změnit rytmus i zkrácením hry, jenže i na to měl Ital odpověď. Macháč ale využil lehkého zaváhání soupeře, vypracoval si premiérový brejkbol a po další chybě Sinnera poprvé uspěl na příjmu a dostal se do vedení 3:2. Ve své jízdě pokračoval, dokázal si pomoci servisem a po bleskovém forhendu zvýšil na 4:2. Navíc přidal ještě další brejk a vytvořil si šanci set dopodávat.

Osmá hra se Macháčovi ale vůbec nepovedla. Udělal čtyři lehké chyby a game takřka odevzdal. Ital se znovu zkoncentroval a rychle snížil na rozdíl jediné hry. Za stavu 5:4 českému hráči nejdříve pomohla páska, ale ani to nestačilo. Po chybě na síti opět pustil Sinnera k brejkbolu, ten ale ještě dokázal zlikvidovat. Při druhé šanci soupeře už ale neuspěl a zahodil obrovskou šanci ukončit Italovu famózní vítěznou sérii a sebrat mu set.

Čech však i přes ztrátu luxusního náskoku nepřestával bojovat, dál se snažil hrát agresivně a vypracoval si další dva brejkboly. Při tom prvním mu páska nepomohla, ani na druhý pokus úspěšný nebyl a ztratil čtyři míčky v řadě. Set následně dokázal dostat do tie-breaku. Zkrácenou hru začal skvělým útokem směrem k síti a po vítězném forhendu se dostal do vedení 2:0. Náskok minibrejku ale okamžitě ztratil. Od stavu 2:2 však Macháč dominoval, získal čtyři míčky v řadě a vypracoval si setboly. Ten druhý nakonec využil, ukončil Italovu famózní sérii 37 vyhraných setů na úrovni Masters a poprvé ve čtvrtém vzájemném duelu mu sebrat set.

Sinner rozhodně nebyl stoprocentně fit. V koncovce druhého dějství začal mít problém se zády, která si v tie-breaku protahoval. Toho si musel všimnout i český tenista. Získané sebevědomí po zisku setu však využít nedokázal. Ital se vrátil ke skvělému výkonu, ve třetím gamu sebral Macháčovi podání, postupně získal tři čisté hry v řadě a vedl 3:1.

Za stavu 3:2 pro Sinnera došlo na ošetřování obou aktérů. Sinner se necítil dobře a Macháč ukazoval na oblast levého loktě. Oba nicméně v utkání pokračovali a na skreč nedošlo.

Macháč se ještě snažil vzdorovat i ve zbytku zápasu, ale Sinner byl na vlastním servisu nekompromisní. Italský favorit už nepustil českého hráče k ani jedné brejkbolové příležitosti a náskok si pohlídal až do konce této dvouhodinové bitvy, kterou uzavřel už na returnu při skóre 5:3.

Macháč do Monte Carla rozhodně nepřijel v dobré formě. Od pětisetové bitvy s Lorenzem Musettim na Australian Open vyhrál jediný z pěti zápasů a v posledních měsících se trápil i zdravotně. Na první letošní antukové tisícovce se však zápas od zápasu zlepšoval.

V Monaku zvládl bitvu s Danielem Altmaierem, následně vyřadil i favorizovaného Francisca Cerúndola a ve svém prvním osmifinále na antukových Masters ukončil sérii vyhraných setů Sinnera na této úrovni.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ital sice přišel o vítěznou šňůru, co se získaných setů týče, nicméně tu zápasovou opět prodloužil. Po triumfech v Indian Wells a Miami, kde zkompletoval prestižní Sunshine Double, protáhl svou aktuální neporazitelnost už na 14 utkání.

Sinner tak udělal další krok k sesazení rivala Carlose Alcaraze z postu světové jedničky. Aby se mu to povedlo už nyní v Monte Carlu, bude muset nejspíše turnaj vyhrát. Jeho čtvrtfinálovým protivníkem bude kolega z TOP 10 Félix Auger-Aliassime.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Monte Carlu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Ondřej Jirásek
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

56
Přidat komentář
aape
09.04.2026 16:23
Tak nakonec se Tomáš rozehrál a nenechal to hříšníkovi zadarmo
Reagovat
Drzymalski
09.04.2026 15:57
Akrobat Tom se po delší době zviditelnil. Od druhé sady do toho tloukl jak zběsilý. Winnery mu padaly často z nesmyslných pozic. Ovšem Sinnera jsem tak špatného dlouho neviděl.
Reagovat
mamina
09.04.2026 15:47
I když Tomáš nevyhrál, což jsme asi v podstatě čekali, byl Jannickovi důstojným soupeřem. Byl to pěkný zápas. A zade až tak moc jiný level J. nebyl.
Reagovat
Reagovat
frenkie57
09.04.2026 15:32
Bubla zatím Jirku fest tluče, první set je v čudu a ve druhém to nevypadá, že by se něco mělo měnit. Ovšem rád se budu mýlit.
Reagovat
Ondra979
09.04.2026 15:33
jo jo skoda,ale Bubla zatim jasne lepsi.
Reagovat
PTP
09.04.2026 15:34
To měl Macháč taky, ale pak se to zlepšilo.
Reagovat
aape
09.04.2026 16:28
Jak se dalo čekat, Jirka neměl o moc větší šance na vítězství než Tom
Reagovat
mamina
09.04.2026 16:39
Jirka opět nezklamal. Hrát proti mimořádnému tenisovému talentu není žádná procházka. Prosté na Bublika Lehečka dnes neměl.
Reagovat
Kapitan_Teplak
09.04.2026 15:29
Jako celkem vtipný, že poslední kdo sebral Sinnerovi set (dokonce dva) byl Menšík a po třinácti zápasech bez ztráty ho o něj připravil další náš tenista
Reagovat
QacO
09.04.2026 15:35
Tak áno sety si berte...
Zápasy ne...
Reagovat
Drzymalski
09.04.2026 16:01
Už zítra ráno to nikoho nebude zajímat. Pro Artistu jsou důležité body za 3.kolo a prize money.
Reagovat
sojka1
09.04.2026 15:28
dobry setik, Machy, ja te nezatratim..... :-) Sinner nakoec ne zada, ale nevolnost od zaludku, jak Tom nevim, ale taky tam neco bylo ve vzduchu.....
Reagovat
Krisboy
09.04.2026 15:36
Jankovi bylo špatně z Tomášovy hry. Takovou kvalitu nečekal.
Reagovat
frenkie57
09.04.2026 15:13
Hm,tak je to naopak Tom, kdo má problém s předloktím.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 16:46
z takové hry se nedivím
Reagovat
PTP
09.04.2026 15:04
Jako ukázka síly to stačilo Tome, počkej si na něj na RG, tam to bude důležitější.
Reagovat
peek
09.04.2026 14:56
A teď se tady, vy plačky, všichni Tomášovi omluvte.
Reagovat
George_Renel
09.04.2026 14:54
Připadne mi že tam Sinner má nějaký zdravotní diskomfort.
Reagovat
frenkie57
09.04.2026 14:58
Také se mi zdá drobet zabržděný. Nebývalé množství chyb na něj.
Tím ale nechci snižovat Tomášův výkon.
Reagovat
Krisboy
09.04.2026 14:52
Jo!!! Ty vole to je borec!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 14:49
Janka bolí záda a Tom propásne šanci
Reagovat
PTP
09.04.2026 14:48
Leda, že by Jenda dostal křeče dřív než Major Tom.
Reagovat
Krisboy
09.04.2026 14:36
A je po setu...ale game na 5:5 hroznej od obou. Prase, tři kiksy rámem, vyhozená smeč, ue. Snad jen ten poslední míč se hrálo
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 14:41
je to trouba, ale to je ten jeho přístup. Když nemá křeče, tak aspoň blikance
Reagovat
chlebavevaju
09.04.2026 14:34
Bože to je loupák, to se jen tak nevidí.
Reagovat
peek
09.04.2026 14:35
ty seš větší, tipival jsi 6:0, 6:0
Reagovat
chlebavevaju
09.04.2026 14:36
6:0 6:0 by byl evidentně menší trapas, než zahodit vedení o 2 brejky a nevyhrát set.
Reagovat
Krisboy
09.04.2026 14:39
Reagovat
chlebavevaju
09.04.2026 14:40
A další promrhané 2 BP. Come, nástup. Tohle si nic jiného nezaslouží.
Reagovat
Krisboy
09.04.2026 14:53
Tvoje kecy si nic jiného nezaslouží.
Tomáš hraje skvělej zápas ať už to dopadne jakkoli.
Reagovat
Kreuz
09.04.2026 14:54
ty jsi teda prdola... tebe bych si tak vzal jako mentalniho kouce...
Reagovat
peek
09.04.2026 14:40
Reagovat
Babolet
09.04.2026 15:15
Reagovat
sojka1
09.04.2026 14:19
vzdyt ho Machy mete.... Jenda mel hrat tu ctyrhru..... :-))
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 14:25
njn, ale někdo by měl Tomovi říct, že není ani Noah ani Monfils
Reagovat
sojka1
09.04.2026 14:27
ty naskoceny kraviny jsou sileny... a ne poprve....
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 14:37
kdyby mu vycházely, tak možná mlčím, i když pro tělo nic moc a stát se může cokoli - od kotníku po rameno.
Jinak ano, už jimi zazdil nejeden zápas
V tomhle si tím podle mě taky ukázkově rozhodil soustředění a vedením o 2 breaky frajersky pohrdl. Takhle se velké zápasy nehrají. Měl velkou šanci na set a kdoví, možná i na víc.
Reagovat
PTP
09.04.2026 14:29
Ani Fils
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 14:27
asi celou noc četl komenty sítích
Reagovat
Kreuz
09.04.2026 14:00
Podle me se Sinner podoba italskymu herci Rocco Siffredi, mozna to je jeho tajnej syn.
Reagovat
PTP
09.04.2026 14:28
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 13:46
Kanár v prvním odehnán
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 13:40
Tomáš netrefí kurt z žádné pozice
Reagovat
chlebavevaju
09.04.2026 13:35
Ten bude zpraskanej jak pes 6:0 6:0?
Reagovat
Kreuz
09.04.2026 14:19
proc z toho mas takovou prdel...? zas jeden fanousek na starou backoru
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 14:26
měl jsi na to vsadit barák
Reagovat
chlebavevaju
09.04.2026 14:27
Ten mam schovanej dnes na Karolinu.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 14:39
Reagovat
Diabolique
09.04.2026 13:29
Byl to hezky zapas. Tomas se drzel ... pulku gemu ...
Reagovat
Krisboy
09.04.2026 13:28
Ach bože...jde to rychleji, než jsem čekal
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 13:33
Tom chce trumfnout Méďu
Reagovat
Krisboy
09.04.2026 14:04
Na Meddyho nemá.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 14:11
jj, už je bez šance, sám si to pokazil
Reagovat
Krisboy
09.04.2026 14:26

Twe pořádně si to pokazil!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.04.2026 13:38
pro Toma jiný level, taky jsem to až takhle nečekal. Lehy má na Janka podle všeho lepší hru.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist