Shelton v infarktovém zápase odvrátil mečboly a slaví první výhru od US Open

DNES, 21:24
Aktuality 1
ATP BASILEJ - První vítězství od smolného US Open si připsal Ben Shelton (23). Světová šestka přežila v prvním kole turnaje v Basileji s Polákem Kamilem Majchrzakem dva mečboly a po dvou hodinách a 43 minutách boje slavila vydřenou výhru 6:7, 6:3 a 7:6. Dalším soupeřem hvězdného Američana bude Španěl Jaume Munar.
Profily hráčů
Shelton Ben
Majchrzak Kamil
Ben Shelton se na postup do druhého kola hodně nadřel (@ David Emm / Actionplus / Profimedia)

Majchrzak – Shelton 7:6, 3:6, 7:6

Na letošním US Open zažil Shelton jeden z nejsmolnějších zápasů své kariéry. Ve třetím kole musel za stavu 2:2 na sety vzdát kvůli problémům s ramenem duel s Francouzem Adrianem Mannarinem.

"Cítil jsem velmi ostrou bolest. Nejsem si jistý, kdy přesně začala, nikdy předtím jsem ze zápasu neodstoupil. Nejsem typ hráče, který by utkání skrečoval. Ale nebyla jiná možnost, už to prostě nešlo," říkal tehdy Shelton.

Následně nemohl nastoupit ani v daviscupovém duelu proti českému týmu, na kurty se tak vrátil až v Šanghaji, kde však skončil hned na úvodním soupeři. Nad jeho síly byl pomalu se loučící David Goffin, který si s o dvanáct let mladším soupeřem hladce poradil 6:2, 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

První výhry se tak rodák z Atlanty dočkal až v Basileji proti úspěšnému kvalifikantovi Majchrzakovi. A pořádně se na ni nadřel. O osudu úvodního setu rozhodl po bezchybných servisech obou tenistů až tie-break. V něm byl jednoznačně lepší Polák, získal ho hladce 7:2 a šel do vedení.

Ve druhém dějství favorit zabral, dvakrát uspěl na returnu, sám na podání nezaváhal a set získal s přehledem 6:3.

Obrovské drama se však rozpoutalo v rozhodujícím dějství. I v něm musela rozhodnout zkrácená hra. A v ní si dlouho vedl lépe 70. tenista žebříčku. Za stavu 6:4 si dokonce vypracoval dva mečboly, z toho jeden při vlastním podání, ani jednu z možností ale nevyužil.

Shelton po veliké bitvě nakonec zkrácenou hru získal poměrem 9:7 a mohl slavit vydřený postup do druhého kola.

Výsledky turnaje ATP 500 v Basileji

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
com
21.10.2025 21:33
kučeravý Shelton je zpět smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist