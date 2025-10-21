Shelton v infarktovém zápase odvrátil mečboly a slaví první výhru od US Open
Majchrzak – Shelton 7:6, 3:6, 7:6
Na letošním US Open zažil Shelton jeden z nejsmolnějších zápasů své kariéry. Ve třetím kole musel za stavu 2:2 na sety vzdát kvůli problémům s ramenem duel s Francouzem Adrianem Mannarinem.
"Cítil jsem velmi ostrou bolest. Nejsem si jistý, kdy přesně začala, nikdy předtím jsem ze zápasu neodstoupil. Nejsem typ hráče, který by utkání skrečoval. Ale nebyla jiná možnost, už to prostě nešlo," říkal tehdy Shelton.
Následně nemohl nastoupit ani v daviscupovém duelu proti českému týmu, na kurty se tak vrátil až v Šanghaji, kde však skončil hned na úvodním soupeři. Nad jeho síly byl pomalu se loučící David Goffin, který si s o dvanáct let mladším soupeřem hladce poradil 6:2, 6:4.
První výhry se tak rodák z Atlanty dočkal až v Basileji proti úspěšnému kvalifikantovi Majchrzakovi. A pořádně se na ni nadřel. O osudu úvodního setu rozhodl po bezchybných servisech obou tenistů až tie-break. V něm byl jednoznačně lepší Polák, získal ho hladce 7:2 a šel do vedení.
Ve druhém dějství favorit zabral, dvakrát uspěl na returnu, sám na podání nezaváhal a set získal s přehledem 6:3.
Obrovské drama se však rozpoutalo v rozhodujícím dějství. I v něm musela rozhodnout zkrácená hra. A v ní si dlouho vedl lépe 70. tenista žebříčku. Za stavu 6:4 si dokonce vypracoval dva mečboly, z toho jeden při vlastním podání, ani jednu z možností ale nevyužil.
Shelton po veliké bitvě nakonec zkrácenou hru získal poměrem 9:7 a mohl slavit vydřený postup do druhého kola.
