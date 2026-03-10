Šílenost se šťastným koncem. Šalková několikrát selhala, ale zbytečný maraton nakonec urvala
Cengizová – Šalková 5:7, 7:6, 5:7
Šalková získala před pár týdny na halovém betonu na podniku stejné kategorie ve Francii svůj největší titul, ale v posledních dvou týdnech na antuce v Antalyi potvrzuje, že na nejpomalejším povrchu zatím není v nejlepší formě.
Před týdnem ztroskotala v tureckém městě hned v prvním kole po jasné porážce s Elinou Avanesjanovou a ve stejné fázi v tomto týdnu měla obrovské potíže potvrdit roli favoritky proti domácí Cengizové, které patří v žebříčku až 482. pozice.
Místo hladkého vítězství se Češka na kurtu zdržela dvě hodiny a 43 minut. A to úplně zbytečně, protože utkání, v němž čelila více brejkbolům (20) než soupeřka (17), mohla zavřít už ve dvou setech. Jenže Šalková dvakrát ztratila náskok brejku ve druhé sadě, kterou nedopodávala, a navíc v tie-breaku nedotáhla vedení 6:4 se dvěma mečboly v řadě.
Po prohrané zkrácené hře poměrem 6:8 musela absolvovat další dějství a také v něm shodně dvakrát prohospodařila vedení o brejk a nezvládla pokus o doservírování zápasu při skóre 5:4. Tentokrát se ovšem tie-breaku vyhnula, když snadno získala poslední dva gamy.
Pro Šalkovou, která ve své kariéře prohrála už několik dobře rozehraných duelů, se jedná o sedmý turnaj v letošní sezoně a teprve podruhé dokázala překročit úvodní kolo hlavní soutěže. Jedinou další výjimkou je zmíněný triumf na akci WTA 125 ve Francii. O další čtvrtfinále na této úrovni bude usilovat proti Francouzce Carole Monnetové.
