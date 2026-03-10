Šílenost se šťastným koncem. Šalková několikrát selhala, ale zbytečný maraton nakonec urvala

DNES, 17:15
WTA 125 ANTALYA - Dominika Šalková (21) absolvovala v prvním kole na antukovém turnaji WTA 125 v Antalyi neskutečný, ale vlastně úplně zbytečný maraton. Česká favoritka si proti domácí outsiderce z páté stovky žebříčku zápas několikrát zkomplikovala a nakonec Berfu Cengizovou (26) udolala po takřka třech hodinách boje a šíleném průběhu 7:5, 6:7, 7:5.
Dominika Šalková si cestu k vítězství několikrát zkomplikovala (© ČTK / Lebeda Pavel)

Cengizová – Šalková 5:7, 7:6, 5:7

Šalková získala před pár týdny na halovém betonu na podniku stejné kategorie ve Francii svůj největší titul, ale v posledních dvou týdnech na antuce v Antalyi potvrzuje, že na nejpomalejším povrchu zatím není v nejlepší formě.

Před týdnem ztroskotala v tureckém městě hned v prvním kole po jasné porážce s Elinou Avanesjanovou a ve stejné fázi v tomto týdnu měla obrovské potíže potvrdit roli favoritky proti domácí Cengizové, které patří v žebříčku až 482. pozice.

Místo hladkého vítězství se Češka na kurtu zdržela dvě hodiny a 43 minut. A to úplně zbytečně, protože utkání, v němž čelila více brejkbolům (20) než soupeřka (17), mohla zavřít už ve dvou setech. Jenže Šalková dvakrát ztratila náskok brejku ve druhé sadě, kterou nedopodávala, a navíc v tie-breaku nedotáhla vedení 6:4 se dvěma mečboly v řadě.

Po prohrané zkrácené hře poměrem 6:8 musela absolvovat další dějství a také v něm shodně dvakrát prohospodařila vedení o brejk a nezvládla pokus o doservírování zápasu při skóre 5:4. Tentokrát se ovšem tie-breaku vyhnula, když snadno získala poslední dva gamy.

Pro Šalkovou, která ve své kariéře prohrála už několik dobře rozehraných duelů, se jedná o sedmý turnaj v letošní sezoně a teprve podruhé dokázala překročit úvodní kolo hlavní soutěže. Jedinou další výjimkou je zmíněný triumf na akci WTA 125 ve Francii. O další čtvrtfinále na této úrovni bude usilovat proti Francouzce Carole Monnetové.

Výsledky turnaje WTA 125 v Antalyi

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
A211
10.03.2026 17:33
To je prostě naše Dominika ať si to diváci užijí jen tak dál ať se daří ty uličnice. smilesmile
tenisman1233
10.03.2026 17:30
Aspoň se na antuce rozehraje.
PTP
10.03.2026 17:19
Bylo to o prsa, ale ne o její smile
NOLE_unvaccinated_GOAT
10.03.2026 17:44
