Siniaková a Townsendová jsou v semifinále Turnaje mistryň! Po pomstě jim pomohly soupeřky

DNES, 12:00
TURNAJ MISTRYŇ - Kateřina Siniaková (29) s Taylor Townsendovou (29) si ve druhém zápase na Turnaji mistryň v Rijádu poradily po setech 6:4, 7:6 s Gabrielou Dabrowskou (33) a Erin Routliffeovou (30), se kterými zde prohrály loni ve finále a nestačily na ně ani v boji o titul na letošním US Open. Česko-americkému páru pak pomohly Tímea Babosová s Luisou Stefaniovou do semifinále.
Siniaková s Townsendovou v Rijádu (@ Artur Widak/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Siniaková, Townsendová – Dabrowská, Routliffeová 6:4, 7:6

Siniakové s Townsendovou se v úvodu zápasu vůbec nedařilo na příjmu. V sedmém gamu však předvedly skvělý game, který Češka zakončila vítězným volejem a sebraly podání Dabrowské čistou hrou. Komplikace při vlastním servisu už nepřipustily a v desáté hře při podání Townsendové sadu ukončily.

Ve druhém dějství však česko-americká dvojice začala dělat daleko více chyb, což znamenalo ztrátu servisu Siniakové ve čtvrtém gamu. Zaváhání trochu odčinila při svém dalším podání, kdy trefila tři esa a snížila na 3:5. V deváté hře při podání Routliffeové se dvojice i díky skvělému returnu Češky poprvé v tomto setu dostala k brejkbolům a hned ten první využila.

Set nakonec dospěl do tie-breaku, ve kterém začaly Siniaková s Townsendovou vedením 2:0, tento malý náskok však hned ztratily. Ve zbytku zkrácené hry ale už byly lepší, vyhrály ji poměrem 7:3 a podařilo se jim proti Dabrowské s Routliffeovou uspět poprvé po dvou porážkách v řadě. Vzájemnou bialnci tak srovnaly na 2:2.

Češka s Američankou hrály loni v Rijádu svůj první společný Turnaj mistryň a hned se dostaly až do finále, ve kterém podlehly právě svým dnešním soupeřkám. Kanadsko-australské dvojici oplatily hned dvě důležité porážky, letos na ně nestačily taktéž v boji o titul na US Open. Vůbec poprvé se tyto dva páry střetly mimo finále, loni ve Wimbledonu uspěla Siniaková s Townsendovou ve dvou tie-breacích.

Siniaková s Townsendovou tak udělaly velmi důležitý krok k postupu do semifinále a nakonec se do něj dostaly už dnes. Zároveň mají jisté prvenství ve skupině.

Rozhodl večerní zápas, ve kterém Babosová se Stefaniovou zdolaly ve třech setech dvojici Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová. Právě Rusky budou posledními soupeřkami Siniakové a Townsendové ve skupině a už nemají možnost postoupit.

V pátečním semifinále se Siniaková s Townsendovou utkají s lepšími ze středečního duelu, který obstarají Sara Erraniová s Jasmine Paoliniovou proti Veronice Kuděrmetovové a Elise Mertensové.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Ondřej Jirásek
Komentáře

67
Přidat komentář
aligo
04.11.2025 21:35
On je v deblu bodovaný TM jinak než v singlu? Na live žebříčku jsou divný čísla jakože totálně.
Například:
Katka +205
TT +390
Hsieh +292
Reagovat
GaelM
04.11.2025 21:42
Stejně. Ale v deblu se počítá do žebříčku jen 12 nejlepších výsledků, přičemž každá hráčka jich má víc. Takže vysoký bodový zisk na TM jim nahrazuje jejich dosud nejhorší započítaný výsledek. Takže z těch zatím získaných 400b. připisují reálně do plusu jen to, co vidíš nahoře.
Reagovat
aligo
04.11.2025 21:42
Díky
Reagovat
com
04.11.2025 21:48
jen jednou diky Aspon 30x
Reagovat
aligo
04.11.2025 22:01
Díky
Reagovat
tommr
04.11.2025 21:34
Docela jsem si oddech. Kdyby SinTown musely o postup bojovat s Ruskama tak bych na ně nevsadil ...
Do semifinále jim budu přát Italky který se zdají být nějaký vyčichlý. Paolini asi moc nestíhá na dvou frontách a Errani už má přece jen to nejlepší za sebou ...
Reagovat
Preview.lover
04.11.2025 21:14
Babos/Stefani porazily mladé Rusky, čímž zajistily SinTown postup do SF z prvního místa ve skupině. V semifinále si zahrají s vítězkami zápasu Kudermetova/Mertens - Errani/Paolini. SinTown porazily Kudermetovou s Mertens na US open, s Italkami kupodivu ještě nehrály.

Pořadí ve skupině se určuje podle: 1. počtu výher; 2. počtu zápasů; 3. shoda dvou týmů: výsledek vzájemného zápasu (tento bod zaručuje SinTown i Hsieh/Ostapenko první místo)
Reagovat
subaru
04.11.2025 21:21
No jak by to bylo kdyby Rusky dnes vyhrály a také pozítří 2:0 a Dabrowski pozítří porazily Babos?
Reagovat
Preview.lover
04.11.2025 21:28
Pořadí se určuje podle: 1. počtu výher; 2. počtu zápasů; 3. shoda dvou týmů, vzájemný zápas; 4. ve vzájemných zápasech tří týmů, (a) procenta vyhraných setů (vzájemný zápasy, pokud dva týmy zůstanou v remíze), poté (b) procenta vyhraných her (vzájemný zápas, pokud dva týmy zůstanou v remíze), poté (c) žebříčku WTA.

Takže by to bylo:
SinTown 4-3
DabRou 4-2 nebo 4-3
Rusky 4-2

Výhra DabRou ve 2: vyhrály by skupinu, postoupily by Rusky
Výhra DabRou ve 3: Rusky by vyhrály skupinu, postoupily by SinTown
Reagovat
com
04.11.2025 21:33
takze idealni scenar

SF: Siniačka proti Kuder/Mertens
SF: Babos/Stef proti Hsieh/Ostap

F: Siniačka proti Babos/Stef

Vitezka: Kačenka smilesmile
Reagovat
Preview.lover
04.11.2025 21:34
Italky jsou podle mě v hale slabší.
Reagovat
com
04.11.2025 21:46
no jen aby Džasmínka netaktizovala.. Zitra vyhrajou v deblu, pak singl odchodi, jelikoz tam nema sanci a na debl by zas pak byla fit.. Tak to nebrat smile
Reagovat
com
04.11.2025 21:46
muze patrit i nize pod tommra
Reagovat
GaelM
04.11.2025 22:08
Džasmínka? No asi by si nechal říct
Reagovat
tommr
04.11.2025 21:40
s ohledem na momentální formu bych pro SinTown v semifinále preferoval Italky ...
Reagovat
subaru
04.11.2025 21:09
Tak je to tam z 1. Místa SinTown
Reagovat
Preview.lover
04.11.2025 20:12
LEDEN 2025 -> LISTOPAD 2025
13. Linda Nosková [+13]
19. Karolína Muchová [+3]
34. Markéta Vondroušová [+5]
43. Marie Bouzková [+1]
49. Kateřina Siniaková [-4]
56. Tereza Valentová [+183]
66. Barbora Krejčíková [-56]
75. Sára Bejlek [+86]
130. Nikola Bartůňková [+363]
133. Dominika Šálková [+18]
138. Linda Fruhvirtová [+54]
141. Darja Viďmanová [+185]
185. Gabriela Knutson [+48]
228. Barbora Palicová [-48]
243. Laura Samson [+84]
281. Anna Sisková [+363]
1056. Karolína Plíšková [-1 015]
801. Brenda Fruhvirtová [-623]
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.11.2025 20:40

Otočí to Brenda příští rok?
Reagovat
com
04.11.2025 21:13
skokankou roku se stává smile Karolina smile

Zase vyhrala
Reagovat
tommr
04.11.2025 21:39
já si myslím že skokankou roku je Vendula Valdmannová která na začátku roku ani neměla žebříček a momentálně je už na 343.místě ...
Reagovat
lvicek
04.11.2025 22:19
Ta se chudák nedostala do seznamu ;). Jinak jako největší škodu vidím tu Báru :/. Doufám, že si zdraví pošteluje a ještě nám něco předvede. Ostatní si většinou polepšily nebo zůstaly tak nějak na svém, samozřejmě s výjimkou Karolíny a bohužel Brendy, tam uvidíme, jestli se to nějak vyvrbí. Nakonec hodně slušný závěr roku, protože v první půlce roku jsme tu pořád četli, jaká je to trága a jak všechny naše poletí ze stovky atd.
Reagovat
Ladi
04.11.2025 18:55
Buďme upřimní, bylo to darované vítězství. Nebýt absolutního kolapsu Dabrowské tak by odešly s pořádnou nakládačkou. Hra Katky nebyla hra první deblistky na světě.
Reagovat
aligo
04.11.2025 21:16
Reagovat
com
04.11.2025 16:39
Blbka no Už se o ni dlouho nepsalo, tak na sebe zas musi upozornit

https://www.sport.cz/clanek/tenis-fanousci-ji-vypiskali-ted-americka-tenistka-shani-partnera-ukaz-konto-a-nelzi-o-rozmerech-5329691
Reagovat
Sinuhet1
04.11.2025 16:43
Reagovat
Sinuhet1
04.11.2025 17:55
mel jsem ji celkem rad, ale uz to prehani.....
Reagovat
PTP
04.11.2025 19:14
Takže máš na účtu houby a v kalhotách taky
Reagovat
misa
04.11.2025 19:50
nestvůra
Reagovat
com
04.11.2025 21:14
zabliju si s tebou
Reagovat
subaru
04.11.2025 20:09
Líbíse mi. Výšku i konto mám.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.11.2025 20:41
on ji někdo roztrhne a bude klid
Reagovat
subaru
04.11.2025 16:30
Znáte někdo, prosím, postupová pravidla?
Reagovat
com
04.11.2025 16:31
postupuji 2 nejlepsi páry
Reagovat
subaru
04.11.2025 16:43
To vím, ale jak se přesně určí pořadíco rozhoduje?
Reagovat
aligo
04.11.2025 16:47
Podle toho, jak to jaký pár odehraje
Reagovat
tommr
04.11.2025 17:08
rozhodují nejdřív zápasy, pak sety a nakonec % vyhraných her ...
Reagovat
lana
04.11.2025 17:20
Pokud budou mít dva týmy stejný počet setů, měl by rozhodnout výsledek jejich vzájemného zápasu.
Reagovat
GaelM
04.11.2025 16:13
Hrozilo to opět ztrátou druhého setu a loterií, ale tentokrát se SinTown dokázaly včas oklepat. Proti těmto soupeřkám je to ještě cennější, vzájemné souboje jsou vždycky těsné, o pár míčích.

Postup je skoro doma a ze druhé skupiny je těžké si vybírat, jsou tam tři hodně kvalitní páry. Možná by teď paradoxně byly nejhratelnější Italky, Paolini už musí být dost vyšťavená...
Reagovat
Liverpool22
04.11.2025 16:43
smile
Reagovat
aligo
04.11.2025 16:48
Ale tady na TM hraje poměrně krátké zápasy, tak nevím, zas tak vyšťavená být nemusí
Reagovat
subaru
04.11.2025 15:19
No postoupí holky, pokud rozhodují vzájemné zápasy, i když prohrají 4:6, 6:7. Pozítří. A dnes vyhraje Andrejeva.
Reagovat
GaelM
04.11.2025 16:18
Já tipuju že Rusky ani nevyhrajou, Babos+Stefani hrají závěr sezóny hodně dobře. Jsou zkušené a už i docela sehrané, na turnajích je obvykle vyřazují až páry z absolutní špičky.
Reagovat
subaru
04.11.2025 16:24
Ale jsou to střelkyně Rusky na returnu i servisu. Budou hrát na rozhodující úder.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.11.2025 16:28
pomohlo by, kdyby hrály na 3sety?
Reagovat
subaru
04.11.2025 16:50
No to je co nevím. Pokud vyhrají Rusky 2:1 dnes, tak když pozítří porazí Dabrowski Babos, tak to nic neřeší. Musí uhrát Katka set.
Reagovat
GaelM
04.11.2025 19:34
Teoreticky nemusí. Pokud Rusky vyhrají těsně 2:1, tak by Katce mohla stačit i prohra 0:2, pokud by byla taky těsná (např. dva TB). Pak by oba páry měly 2 vyhrané zápasy, poměr setů 4:3 a rozhodoval by poměr gamů.

Ale to jsou divoké teorie, na které doufám ani nedojde.
Reagovat
aligo
04.11.2025 15:04
Oficiálně potvrzeno : 28. prosince se v Dubaji odehraje bitva pohlaví mezi Nickem Kyrgiosem a Arynou Sabalenkou.
Aryna je blázen, že do toho jde
Reagovat
Tomas_Smid_fan
04.11.2025 15:11
Nick nenastoupí nebo odstoupí
Reagovat
Mantra
04.11.2025 15:40
prachy
Reagovat
GaelM
04.11.2025 19:35
No tak to těžko říct kdo má delší...
Reagovat
aape
04.11.2025 23:20
Reagovat
tommr
04.11.2025 14:58
Dneska to dlouho vypadalo že se bude opakovat průběh zápasu proti Babos/Stefani. SinTown se ale naštěstí tentokrát probraly už ve druhém setu za stavu 2:5. Nedovolily soupeřkám set dopodávat a v TB je poměrně jasně přehrály ... smile
Jde o velmi cenné vítězství hlavně z psychologického hlediska. SinTown dokázaly vyhrát i když se hlavně Katce moc nedařilo a nedopustily třetí porážku proti těmto nebezpečným soupeřkám na velkém turnaj za sebou ...
Reagovat
HAJ
04.11.2025 15:11
Jo, bylo vidět, že se jim proti DabRou špatně hraje. Oni jsou to vyložené deblistky a cpou se hned na síť, na té jsou opravdu obě výborné a dostávají soupeřky pod velký tlak. Je to pro SinTown velice cenné vítězství. Patří jim gratulace.
Reagovat
Liverpool22
04.11.2025 16:42
smile smile
Reagovat
com
04.11.2025 14:42
smilesmilesmile
smilesmilesmile
smilesmilesmile
Reagovat
tommr
04.11.2025 14:12
Zatím to probíhá stejně jako jejich první zápas: dobrej první set ale kolaps ve druhým ...
Reagovat
anton77
04.11.2025 14:17
Tak nedává to Katka, Taylor se snaží, ale sama na to nestačí
Reagovat
HAJ
04.11.2025 14:17
Ten druhý je od SinTown bohužel opravdu zatím špatný
Reagovat
com
04.11.2025 14:42
ale jdi ty brepto
Reagovat
HAJ
04.11.2025 14:46
Brepta jsi Ty, psal jsem zatím, kdy byl stav 2:5 Od stavu 2:5 se zvedly
Reagovat
tommr
04.11.2025 14:52
jj dneska se naštěstí probraly už na konci druhého setu ...
Reagovat
The_Punisher
04.11.2025 14:54
Napětí být muselo. Gratulace!
Reagovat
subaru
04.11.2025 13:59
Držme palce. Aby nebyl STB
Reagovat
HAJ
04.11.2025 14:10
No, bohužel Kačka to Své podání vůbec nezvládla.
Reagovat
The_Punisher
04.11.2025 13:54
Tak první set za námi, super! (:
Reagovat
tommr
04.11.2025 12:55
Dneska se ukáže jestli jsou SinTown skutečné jedničky nebo ne. Prohrát s Dabrowski/Routliffe potřetí za sebou by byla potupa ...
Reagovat
Mantra
04.11.2025 13:34
potupa ne, jen by se ukázalo, že nejsou momentálně na stejné vlně a možná i to, že nejsou prostě lepší? Vždyť ty body jsou nasbírané nějak, kdyby se dělal žebříček dvojic, které hráli v jedné sezoně stejné turnaje...
Reagovat

