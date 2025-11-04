Siniaková a Townsendová jsou v semifinále Turnaje mistryň! Po pomstě jim pomohly soupeřky
Siniaková, Townsendová – Dabrowská, Routliffeová 6:4, 7:6
Siniakové s Townsendovou se v úvodu zápasu vůbec nedařilo na příjmu. V sedmém gamu však předvedly skvělý game, který Češka zakončila vítězným volejem a sebraly podání Dabrowské čistou hrou. Komplikace při vlastním servisu už nepřipustily a v desáté hře při podání Townsendové sadu ukončily.
Ve druhém dějství však česko-americká dvojice začala dělat daleko více chyb, což znamenalo ztrátu servisu Siniakové ve čtvrtém gamu. Zaváhání trochu odčinila při svém dalším podání, kdy trefila tři esa a snížila na 3:5. V deváté hře při podání Routliffeové se dvojice i díky skvělému returnu Češky poprvé v tomto setu dostala k brejkbolům a hned ten první využila.
Set nakonec dospěl do tie-breaku, ve kterém začaly Siniaková s Townsendovou vedením 2:0, tento malý náskok však hned ztratily. Ve zbytku zkrácené hry ale už byly lepší, vyhrály ji poměrem 7:3 a podařilo se jim proti Dabrowské s Routliffeovou uspět poprvé po dvou porážkách v řadě. Vzájemnou bialnci tak srovnaly na 2:2.
Češka s Američankou hrály loni v Rijádu svůj první společný Turnaj mistryň a hned se dostaly až do finále, ve kterém podlehly právě svým dnešním soupeřkám. Kanadsko-australské dvojici oplatily hned dvě důležité porážky, letos na ně nestačily taktéž v boji o titul na US Open. Vůbec poprvé se tyto dva páry střetly mimo finále, loni ve Wimbledonu uspěla Siniaková s Townsendovou ve dvou tie-breacích.
Siniaková s Townsendovou tak udělaly velmi důležitý krok k postupu do semifinále a nakonec se do něj dostaly už dnes. Zároveň mají jisté prvenství ve skupině.
Rozhodl večerní zápas, ve kterém Babosová se Stefaniovou zdolaly ve třech setech dvojici Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová. Právě Rusky budou posledními soupeřkami Siniakové a Townsendové ve skupině a už nemají možnost postoupit.
V pátečním semifinále se Siniaková s Townsendovou utkají s lepšími ze středečního duelu, který obstarají Sara Erraniová s Jasmine Paoliniovou proti Veronice Kuděrmetovové a Elise Mertensové.
Komentáře
Nový komentář
Například:
Katka +205
TT +390
Hsieh +292
Do semifinále jim budu přát Italky který se zdají být nějaký vyčichlý. Paolini asi moc nestíhá na dvou frontách a Errani už má přece jen to nejlepší za sebou ...
Pořadí ve skupině se určuje podle: 1. počtu výher; 2. počtu zápasů; 3. shoda dvou týmů: výsledek vzájemného zápasu (tento bod zaručuje SinTown i Hsieh/Ostapenko první místo)
Takže by to bylo:
SinTown 4-3
DabRou 4-2 nebo 4-3
Rusky 4-2
Výhra DabRou ve 2: vyhrály by skupinu, postoupily by Rusky
Výhra DabRou ve 3: Rusky by vyhrály skupinu, postoupily by SinTown
SF: Siniačka proti Kuder/Mertens
SF: Babos/Stef proti Hsieh/Ostap
F: Siniačka proti Babos/Stef
Vitezka: Kačenka
