Siniaková byla v anketě Sportovec roku čtvrtá. Valentová nejlepší juniorkou, cena pro Pálu
V anketě hlasovalo 231 členů Klubu sportovních novinářů a výsledky byly vyhlášeny ve čtvrtek večer. Siniaková, která ovládla Australian Open ve čtyřhře a Wimbledon v mixu a je deblovou světovou jedničkou, dostala 1 127 bodů a umístila se na čtvrté pozici.
Více bodů obdrželi jen lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká (1 466), kanoista Martin Fuksa (1 343) a hokejista David Pastrňák (1 188).
Menšík, jenž v březnu senzačně vyhrál Masters v Miami a postupně se vypracoval až do nejlepší dvacítky mužského pořadí, skončil na devátém místě. Prostějovský rodák si může umístění v TOP 10 Sportovce roku zařadit k dalším letošním úspěchům, jelikož nedávno slavil prvenství v anketě Zlatý kanár.
Úspěch pro Valentovou, cena pro Pálu
Česká kometa Valentová má za sebou průlomovou a zatím životní sezonu. Naprosto zaslouženě se tak umístila mezi TOP 3 českých juniorských sportovců. Lepší byli pouze rychlobruslař Metoděj Jílek a plavec David Kratochvíl.
Valentová učinila v uplynulé sezoně skok o téměř 200 míst, vypracovala se do elitní stovky žebříčku a momentálně uzavírá TOP 60. Nedávno hrála finále na turnaji WTA v Ósace a došla mimo jiné také do semifinále na Livesport Prague Open.
Cenu za oddanost sportu si odvezl Pála, nyní už bývalý kapitán českého týmu pro Pohár Billie Jean Kingové. V historii této soutěže (dříve Fed Cup) je se šesti triumfy nejúspěšnější. Češkám pomohl k triumfu v letech 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 a 2018. Jeho roli převezme od nového roku Barbora Strýcová.
Výsledky ankety Sportovec roku 2025
Jednotlivci
1. Ester Ledecká (snowboarding/sjezdové lyžování) 1466 bodů
2. Martin Fuksa (rychlostní kanoistika) 1343
3. David Pastrňák (hokej) 1188
4. Kateřina Siniaková (tenis) 1127
5. Josef Dostál (rychlostní kanoistika) 945
6. Martin Nečas (hokej) 934
7. Jan Štefela (atletika) 916
8. Metoděj Jílek (rychlobruslení) 814
9. Jakub Menšík (tenis) 704
10. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 659
Kolektivy
1. volejbalová reprezentace mužů 439 bodů, 2. basketbalistky USK Praha 403, 3. smíšená štafeta biatlonistů (Jislová, Voborníková, Hornig, Krčmář) 308.
Junioři
1. Metoděj Jílek (rychlobruslení) 56 bodů, 2. David Kratochvíl (plavání) 28, 3. Tereza Valentová (tenis) 12.
Sportovní legenda 2025 – Cena Emila Zátopka
Helena Fibingerová a Imrich Bugár (oba atletika)
Oddanost sportu 2025 – Cena Národní sportovní agentury
Petr Pála (tenis)
