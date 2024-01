Siniaková na čtvrtý pokus přehrála Plíškovou, Vondroušová se z Adelaide odhlásila

Kateřina Siniaková vstoupila do nové sezony už na Silvestra v Brisbane, kde skončila hned v prvním kole na raketě grandslamové šampionky Sloane Stephensové. Na druhé letošní akci se však už čtyřikrát radovala z vítězství.

Na podniku WTA 500 v Adelaide po úspěšně absolvované kvalifikaci a vítězné premiéře ve čtyřhře po boku Aliaksandry Sasnovičové proti favoritkám zvládla i vstup do hlavní soutěže. Královehradecká rodačka, jež si loni na podzim zahrála dvě finále a v čínském Nanchangu dokonce slavila zisk pátého titulu, si poradila se slavnější krajankou a neoblíbenou soupeřkou Karolínou Plíškovou.

Zatímco v prvních třech vzájemných soubojích včetně exhibice v roce 2020 během koronavirové pauzy Siniaková prohrála všech šest setů a uhrála v nich dohromady jen 15 gamů, v Austrálii dvojnásobnou grandslamovou finalistku převálcovala 6:2, 6:1.

Sedmadvacetiletá Siniaková sice v úvodu prohrávala 0:2, ale pak získala 10 gamů v řadě a málem o čtyři roky zkušenější tenistce z Loun nedovolila uhrát už ani jednu hru. Brejkbol za stavu 6:2 a 4:0 sice nevyužila, mrzet ji to ale nemuselo. Jen o pár minut později duel ukončila proměněním čtvrtého mečbolu díky sedmé dvojchybě Plíškové.

"Cítím se teď po zápase velmi dobře. Hrála jsem opravdu skvěle," usmívala se v pozápasovém rozhovoru na kurtu Siniaková, jež zaznamenala 20 winnerů a jen 12 nevynucených chyb.

Naopak Plíšková trefila pouze 13 vítězných úderů a udělala dvojnásobný počet zbytečných chyb. Před Australian Open odehrála tři utkání s bilancí 1:2, minulý týden v Brisbane svedla dva třísetové souboje grandslamových šampionek - zdolala po mateřské pauze se vracející Japonku Naomi Ósakaovou a podlehla Lotyšce Jeleně Ostapenkové.

Siniaková ve druhém kole vyzve bývalou finalistku Roland Garros Anastasiju Pavljučenkovovou. S o pět let starší Ruskou prohrává ve vzájemné bilanci 2:3, ale poslední dva duely (French Open 2020 a Hongkong 2023) česká tenistka vyhrála 2:0 na sety.

"I'm just happy I have Aussie on my side." @K_Siniakova picks up the win in singles and looks ahead to the @australianopen with new partner @stormsanders94.#AdelaideTennis pic.twitter.com/mrHtHFDtMo