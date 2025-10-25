Siniaková na trůnu zůstane! Townsendová prohrála semifinále a Češku sesadit nedokázala
Siniaková se rozhodla kompletně vynechat probíhající akci v čínském Guangzhou, kde měla obhajovat singlové semifinále a také deblový triumf. V live žebříčku tak přišla o 55 bodů a dala šanci Townsendové, aby ji na souběžně hraném podniku v Tokiu z postu světové jedničky znovu sesadila.
Američanka ovšem potřebovala v japonské metropoli triumfovat, což se jí nepovedlo. V Tokiu skončila už v semifinále, když s Ellen Perezovou nestačila 7:6, 3:6, 5:10 na dvojici Tímea Babosová, Luisa Stefaniová.
V live žebříčku má Siniaková (9 180 bodů) na Townsendovou (8 885) náskok 295 bodů. Její obvyklá parťačka ji tak už nemůže sesadit, jelikož ve zbytku sezony budou hrát jen Turnaj mistryň. A to společně.
Existuje velká šance, že Siniaková na postu deblové světové jedničky přezimuje. Jedinou hrozbu představují Sara Erraniová s Jasmine Paoliniovou a rozhodne se na Turnaji mistryň. Italky budou v Rijádu obhajovat jen 200 bodů, Siniaková rovných tisíc.
Pokud by Erraniová s Paoliniovou vyhrály závěrečný vrchol sezony bez porážky a Siniaková by zapsala jen jednu výhru ve skupině, dostaly by se ve světovém hodnocení před českou tenistku.
Siniaková má na kontě 166 týdnů strávených na postu deblové světové jedničky. Před ní jsou v historickém pořadí pouze Liezel Huberová (199) a Martina Navrátilová (237).
Paolini/Errani
Siniaková/Townsend
Dabrowski/Routliffe
Mertens/Kudermetova
Schnaider/Andreeva
Hsieh/Ostapenko
Babos/Stefani
Muhammad/Schuurs
Jsem zvědavý, jak se rozdělí skupiny, protože to muže mít roli v boji o post jedničky (např. Muhammad/Schuurs se teď nedaří, ale Babos/Stefani jsou na vlně, Andreeva/Schnaider jsou v útlumu ...)
KAČENKA