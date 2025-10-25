Siniaková na trůnu zůstane! Townsendová prohrála semifinále a Češku sesadit nedokázala

DNES, 12:33
Aktuality 13
Kateřina Siniaková (29) získala v sobotu jistotu, že dál bude deblovou světovou jedničkou. Navíc existuje velká šance, že na trůnu přezimuje. Rozhodlo o tom vypadnutí její obvyklé parťačky Taylor Townsendové (29) v semifinále na probíhajícím turnaji v Tokiu, kde Američanka potřebovala k sesazení české tenistky získat titul.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Townsend Taylor
Kateřina Siniaková zůstane deblovou světovou jedničkou (© ČTK / Deml Ondřej)

Siniaková se rozhodla kompletně vynechat probíhající akci v čínském Guangzhou, kde měla obhajovat singlové semifinále a také deblový triumf. V live žebříčku tak přišla o 55 bodů a dala šanci Townsendové, aby ji na souběžně hraném podniku v Tokiu z postu světové jedničky znovu sesadila.

Američanka ovšem potřebovala v japonské metropoli triumfovat, což se jí nepovedlo. V Tokiu skončila už v semifinále, když s Ellen Perezovou nestačila 7:6, 3:6, 5:10 na dvojici Tímea Babosová, Luisa Stefaniová.

V live žebříčku má Siniaková (9 180 bodů) na Townsendovou (8 885) náskok 295 bodů. Její obvyklá parťačka ji tak už nemůže sesadit, jelikož ve zbytku sezony budou hrát jen Turnaj mistryň. A to společně.

Existuje velká šance, že Siniaková na postu deblové světové jedničky přezimuje. Jedinou hrozbu představují Sara Erraniová s Jasmine Paoliniovou a rozhodne se na Turnaji mistryň. Italky budou v Rijádu obhajovat jen 200 bodů, Siniaková rovných tisíc.

Pokud by Erraniová s Paoliniovou vyhrály závěrečný vrchol sezony bez porážky a Siniaková by zapsala jen jednu výhru ve skupině, dostaly by se ve světovém hodnocení před českou tenistku.

Siniaková má na kontě 166 týdnů strávených na postu deblové světové jedničky. Před ní jsou v historickém pořadí pouze Liezel Huberová (199) a Martina Navrátilová (237).

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

13
Přidat komentář
tommr
25.10.2025 12:54
Dneska naše hráčky slaví druhej úspěch aniž by musely šáhnout na raketu Po Lindě Noskový se z nečekaného úspěchu může radovat i Katka Siniaková. TT jí už letos nemůže předskočit i kdyby ještě do konce roku vyhrála několik turnajů. Pro Katku to znamená jistotu že bude jedničkou ještě dva týdny a s největší pravděpodobností i do konce roku. Italky jí můžou předstihnout jen teoreticky ... smile
Reagovat
Preview.lover
25.10.2025 12:45
Turnaj mistryň v deblu má letos velmi silné obsazení:
Paolini/Errani
Siniaková/Townsend

Dabrowski/Routliffe
Mertens/Kudermetova

Schnaider/Andreeva
Hsieh/Ostapenko

Babos/Stefani
Muhammad/Schuurs

Jsem zvědavý, jak se rozdělí skupiny, protože to muže mít roli v boji o post jedničky (např. Muhammad/Schuurs se teď nedaří, ale Babos/Stefani jsou na vlně, Andreeva/Schnaider jsou v útlumu ...)
Reagovat
Georgino
25.10.2025 12:53
Ty jsi z tý Rusky udělal Němkyni Schneider.
Reagovat
Preview.lover
25.10.2025 12:59
Ale všichni ví, o kom píšu
Reagovat
HAJ
25.10.2025 13:04
Si myslím, že to c některý její předek vynechal, aby to neznělo tak německy, to se v Rusku nenosí. Jinak třeba už za Petra Velikého (přelom 17 a 18 století) byla u Moskvy celá německá osada, třeba tam měla předka. Jinak mi připomíná tím šátkem obr. z mého mládí, kdy jsme museli čumět na obr. kolchoznic z CCCP.
Reagovat
tommr
25.10.2025 13:00
hlavní je že SinTown nemůžou být v jedné skupině s Italkama. Všechny ostatní týmy jsou porazitelné a dvě výhry ve skupině by měly udělat ...
Reagovat
com
25.10.2025 13:14
Dobrowskou/Routliffe taky nebrat smilesmile
Reagovat
tommr
25.10.2025 13:34
alternativa je Kudermetova/Mertens a to nejsou o nic lehčí soupeřky ...
Reagovat
The_Punisher
25.10.2025 13:35
Reagovat
muster
25.10.2025 12:40
snad už to docvakne až do ledna
Reagovat
com
25.10.2025 12:34
smile Pěkná otočka z 2:5 na 10:5.. Už sem myslel, že tu zase budu blít, ale nakonec budu srdíčkovat

smileKsmileAsmileČsmileEsmileNsmileKsmileAsmile
Reagovat
HAJ
25.10.2025 12:37
Tě holky B+S zachránily. Taky jsem myslel, že je to ztracené.
Reagovat
tommr
25.10.2025 13:02
já to viděl až od stavu 7:5 takže jsem byl ušetřen zbytečných nervů ...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist