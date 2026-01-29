Siniaková přijde o post deblové královny, na pozici jedničky ji střídá Mertensová

DNES, 14:25
Aktuality 5
180 týdnů. Na další si Kateřina Siniaková (29) bude muset počkat. Na postu deblové světové jedničky ji totiž střídá zkušená Elise Mertensová (30). Vše rozhodlo semifinále na Australian Open, kde Belgičanka spolu s čínskou parťačkou Shuai Zhang (37) přehrály japonsko-ruskou dvojici Ena Shibaharaová (27), Věra Zvonarevová (41) 6:3, 6:2.
Kateřina Siniaková přijde o post světové deblové jedničky (© MARTIN KEEP / AFP)

Na letošní Australian Open nebude Siniaková vzpomínat úplně v nejlepším. Ve dvouhře skončila celkem podle očekávání ve druhém kole na Amandě Anisimovové, zklamání však zavládlo v deblových soutěžích.

Ve smíšené čtyřhře spolu s Nizozemcem Semem Verbeekem nenavázali na loňský Wimbledon, kde nenašli přemožitele, a rozloučili se už ve čtvrtfinále. Zde byla nad jejich síly francouzská dvojice Kristina Mladenovicová, Manuel Guinard.

O pár hodin později se rodačce z Hradce Králové nezadařilo ani po boku s Taylor Townsendovou. Coby obhájkyně titulu nestačily v boji o postup mezi nejlepší čtyři na kazašsko-srbský pár Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová. Stejný debl mimochodem zastavil cestu česko-americké dvojici ve stejné fázi i na loňském French Open.

Neobhájené body pak českou legendu stály i ztrátu prvního místa v deblovém žebříčku. Na pomyslném trůnu ji střídá právě Mertensová, která má v live žebříčku zatím náskok na Češku 385 bodů. V případě, že Belgičanka završí svou deblovou jízdu v Melbourne titulem, zvýší se její náskok na 1085 bodů.

Parťačka české tenistky Townsendová se z druhého místa propadne až na páté. Třetí pozice bude patřit Italce Jasmine Paoliniové, čtvrtá její parťačce a krajance Sáře Erraniové.

Druhou nejlépe postavenou českou tenistkou v deblovém žebříčku je na 54. místě Anna Sisková.

Více týdnů na pozici světové deblové jedničky než Siniaková strávily Liezel Huberová (199) a legendární Martina Navrátilová s 237 týdny.

Skvělý návrat Plíškové, Muchová nenadchla, mládí zazářilo. Jak si vedly Češky v Melbourne?

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Přidat komentář
chlebavevaju
29.01.2026 15:50
Hotová apokalipsa, co budeme dělat?
Reagovat
Alien
29.01.2026 15:40
Cože, to nééééééééééééééééééééééééééééé! Tak to je obrovské, a pro mě osobně i velice citelné a bolestivé zklamání! Kačko?
Reagovat
fandorin78
29.01.2026 15:18
Kež by si Elise přidala do sbírky další GS titul, šestý v pořadí. Na Siniakovou samozřejmě v počtu GS titulů hodně ztrácí, ale zase je úspěšnější v singlu.
Reagovat
Otmar
29.01.2026 14:44
Je to nemilé, nicméně se mi zdá, že Kačka tomu šla hodně naproti, a to nejen výkony, nýbrž i výběrem či ignorováním turnajů, kde se body nabízely. Její věc, ale škoda!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
29.01.2026 14:39
180 týdnů - celkem minimalistický úvod

No, Eliska už no1 byla, takže by to tam Kačence nemusela blokovat dlouho. Ale ta se musí trochu víc snažit...
Reagovat

Nový komentář

Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
