Siniaková přijde o post deblové královny, na pozici jedničky ji střídá Mertensová
Na letošní Australian Open nebude Siniaková vzpomínat úplně v nejlepším. Ve dvouhře skončila celkem podle očekávání ve druhém kole na Amandě Anisimovové, zklamání však zavládlo v deblových soutěžích.
Ve smíšené čtyřhře spolu s Nizozemcem Semem Verbeekem nenavázali na loňský Wimbledon, kde nenašli přemožitele, a rozloučili se už ve čtvrtfinále. Zde byla nad jejich síly francouzská dvojice Kristina Mladenovicová, Manuel Guinard.
O pár hodin později se rodačce z Hradce Králové nezadařilo ani po boku s Taylor Townsendovou. Coby obhájkyně titulu nestačily v boji o postup mezi nejlepší čtyři na kazašsko-srbský pár Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová. Stejný debl mimochodem zastavil cestu česko-americké dvojici ve stejné fázi i na loňském French Open.
Neobhájené body pak českou legendu stály i ztrátu prvního místa v deblovém žebříčku. Na pomyslném trůnu ji střídá právě Mertensová, která má v live žebříčku zatím náskok na Češku 385 bodů. V případě, že Belgičanka završí svou deblovou jízdu v Melbourne titulem, zvýší se její náskok na 1085 bodů.
Parťačka české tenistky Townsendová se z druhého místa propadne až na páté. Třetí pozice bude patřit Italce Jasmine Paoliniové, čtvrtá její parťačce a krajance Sáře Erraniové.
Druhou nejlépe postavenou českou tenistkou v deblovém žebříčku je na 54. místě Anna Sisková.
Více týdnů na pozici světové deblové jedničky než Siniaková strávily Liezel Huberová (199) a legendární Martina Navrátilová s 237 týdny.
