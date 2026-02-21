Siniaková přijde o post světové dvojky. Její přemožitelky schytaly ve finále výprask
Siniaková obhajovala v Dubaji titul, skončila už ve čtvrtfinále a přišla o 785 bodů. Dalo se tedy očekávat, že nějaký pokles v deblovém žebříčku přijde. Společně se Storm Hunterovou nestačila na veteránky Lauru Siegemundovou a Věru Zvonarevovou, které se dostaly až do finále.
Němka s Ruskou ovšem byly v souboji o titul bez šance a za hodinu a čtvrt podlehly 1:6, 3:6 Dabrowské a Luise Stefaniové. A právě Dabrowská v novém vydání světového pořadí českou tenistku předstihne a sesadí ji z postu světové dvojky.
Rodačka z Hradce Králové už popáté přezimovala na deblovém trůnu, ale již na lednovém Australian Open o čelo žebříčku přišla. Rozhodla o tom její neúspěšná obhajoba a naopak skvělé tažení Elise Mertensové. Belgičanka bude mít na Siniakovou v pondělí náskok skoro 2000 bodů.
Ten se bude Siniakové v následujících týdnech likvidovat velmi těžko. Mertensová totiž na prestižních tisícovkách v Indian Wells a Miami skoro nic neobhajuje, kdežto Češka loni na obou těchto březnových akcích došla do semifinále.
Siniaková navíc nemá v letošní sezoně stabilní parťačku a každý ze čtyř turnajů odehrála s někým jiným. V Indian Wells by měla opět spojit síly s Taylor Townsendovou, která zůstává její oficiální spoluhráčkou.
Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 1000 v Dubaji
