Siniaková s Townsendovou smetly Venus Williamsovou a jsou znovu v semifinále US Open
Siniaková/Townsendová V. Williamsová/Fernandezové 6:1, 6:2
Siniaková s Američankou Townsendovou na letošním US Open potvrzují, že jsou velmi sehrané a na turnaji cestou do semifinále stále neztratily ani set. Velmi snadno si poradily i s domácí legendou Venus Williamsovou a bývalou finalistkou dvouhry Leylah Fernandezovou.
Česko-americká dvojice začala ziskem čtyř her v řadě a v sedmém gamu získala třetí brejk, kterým úvodní dějství ukončila. Druhá sada proběhla podobně hladce. Siniaková s Townsendovou odskočily do vedení o tři hry a zápas zakončily čistou hrou při podání Kanaďanky za necelou hodinu.
Za celý zápas ztratily na podání jen šest míčků a nemusely čelit žádnému brejkbolu, naopak pět ze šesti šancí na příjmu využily. Předvedly téměř bezchybný výkon, když trefily 19 vítězných míčů oproti pouhým třem chybám.
Siniaková s Townsendovou vyhrála loni Wimbledon a tento rok Australian Open. V New Yorku loni skončily právě v semifinále, což budou chtít letos napravit. O to se pokusí proti úřadujícím wimbledonským šampionkám Elise Mertensové a Veronice Kuděrmetovové.
