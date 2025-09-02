Siniaková s Townsendovou smetly Venus Williamsovou a jsou znovu v semifinále US Open

US OPEN - Kateřina Siniaková (29) s deblovou parťačkou Taylor Townsendovou (29) ve čtvrtfinále US Open potvrdily pozici nasazených jedniček a velkých favoritek na zisk titulu. Česko-americká dvojice smetla 6:1, 6:2 legendární domácí veteránku Venus Williamsovou (45), která spojila síly s Leylah Fernandezovou (22). O postup do finále si zahraje s úřadujícími wimbledonskými šampionkami Elise Mertensovou a Veronikou Kuděrmetovovou.
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou na US Open postoupily do semifinále (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Siniaková/Townsendová V. Williamsová/Fernandezové 6:1, 6:2

Siniaková s Američankou Townsendovou na letošním US Open potvrzují, že jsou velmi sehrané a na turnaji cestou do semifinále stále neztratily ani set. Velmi snadno si poradily i s domácí legendou Venus Williamsovou a bývalou finalistkou dvouhry Leylah Fernandezovou.

Česko-americká dvojice začala ziskem čtyř her v řadě a v sedmém gamu získala třetí brejk, kterým úvodní dějství ukončila. Druhá sada proběhla podobně hladce. Siniaková s Townsendovou odskočily do vedení o tři hry a zápas zakončily čistou hrou při podání Kanaďanky za necelou hodinu.

Za celý zápas ztratily na podání jen šest míčků a nemusely čelit žádnému brejkbolu, naopak pět ze šesti šancí na příjmu využily. Předvedly téměř bezchybný výkon, když trefily 19 vítězných míčů oproti pouhým třem chybám.

Siniaková s Townsendovou vyhrála loni Wimbledon a tento rok Australian Open. V New Yorku loni skončily právě v semifinále, což budou chtít letos napravit. O to se pokusí proti úřadujícím wimbledonským šampionkám Elise Mertensové a Veronice Kuděrmetovové.

