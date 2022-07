Siniaková v Budapešti nedoservírovala zápas 2. kola proti Cocciarettové

Kateřina Siniaková v neděli ve Wimbledonu získala už čtvrtý letošní titul ve čtyřhře, ve které neprohrála deset zápasů v řadě.



Ve dvouhře se jí naopak dál nedaří. Ve středu sice v Budapešti zvládla rychlý přechod z trávy na antuku a díky skreči loňské finalistky Anheliny Kalininové z Ukrajiny a přerušila sérii čtyř porážek, 11 měsíců dlouhé čekání na čtvrtfinále ale neukončila.



Dnes 26letá rodačka z Hradce Králové prohrála bitvu plnou zvratů s Italkou Elisabettou Cocciarettovou. 26letá rodačka z Hradce Králové v prvním setu neudržela vedení 5-3, druhý naopak získala po obratu z 1-3.



V rozhodující sadě se obě hráčky trápily na servisu. Siniaková šla třikrát do brejku, ale ani jednou ho nepotvrdila. Naposledy za stavu 5-4. V závěru obě hráčky hrály pomalé míče na jistotu a prakticky čekaly na chybu soupeřky. Pevnější nervy prokázala Italka, jež získala tři gamy po sobě a zvítězila 7-5 4-6 7-5.



Siniaková v zápase odvrátila pouze 2 z 12 brejkbolů a spáchala 63 nevynucených chyb, včetně devíti dvojchyb. Pomohla si pouze 21 vítěznými údery.



"Věděla jsem, že mě nečeká vůbec lehký zápas. Ona je jednou z nejlepších deblistek na světe. Chvílemi jsem byla nervózní a dělala chyby. Nebylo to vůbec snadné, ale jsem teď moc šťastná, že jsem vyhrála," usmívala se Cocciarettová v pozápasovém rozhovoru.



Třetí deblistka Siniaková letos odehrála 22 zápasů a jen 9 z nich, z toho 6 v hlavní soutěži, vyhrála. Poslední čtvrtfinále si zahrála loni v srpnu v Clevelandu, od té doby v hlavní soutěži jen jednou (letos v Miami) vyhrála dva zápasy po sobě.



Po obratu se v soutěži udržela obhájkyně titulu Julia Putincevová. Třetí nasazená Kazaška postoupila do čtvrtfinále po výhře 4-6 6-1 6-2 nad lucky loserem Luisou Pigossiovou z Brazílie.





• WTA 250 BUDAPEŠŤ •

Maďarsko, antuka, 203.024 eur

čtvrteční výsledky (14. 07. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Cocciarettová (It.) - Siniaková (ČR) 7-5 4-6 7-5 Putincevová (3-Kaz.) - Pigossiová (Braz.) 4-6 6-1 6-2 Xiyu Wang (Čína) - Bogdanová (Rum.) 7-6(2) 7-6(10)