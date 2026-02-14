Sinner a Alcaraz? Proti Velké trojce mají zbraň, kterou Djokovič a spol. nikdy neměli, říká Ruud
Ruud se všemi jmenovanými sehrál řadu zápasů a z devatenácti duelů dokázal vyhrát pouze dva. Podle něj měla Velká trojka obrovské charisma vycházející z jejich historie a úspěchů. Už tím získávala ještě před začátkem zápasů výhodu.
"Velká trojka měla díky své historii téměř zastrašující efekt. Carlos a Jannik přinášejí něco jiného: neuvěřitelnou intenzitu, rychlost a odvahu. Hra se vyvinula a člověk musí být připraven na velmi fyzický a rychlý tenis. Můžete debatovat o různých érách, ale pro mě Sinner a Alcaraz odpalují míč daleko rychleji než Velká trojka. To oni nikdy neměli," uvedla bývalá světová dvojka.
Z pěti zmíněných velikánů dokázal Ruud porazit Djokoviče pouze jednou, stejně tak Alcaraze, jinak odešel vždy poražen, včetně tří grandslamých finále. Přesto právě tyto zkušenosti považuje za klíčové pro svůj růst. "Rozdíly na této úrovni jsou neuvěřitelně malé. Naučil jsem se, že je zároveň zapotřebí trpělivosti, víry a pracovitosti. Tyto poslední porážky bolí, ale také mi ukázaly, že sem patřím, což je klíčové pro mou sebedůvěru do budoucna."
Ruud následně rozebral, proč podle něj Alcaraz a Sinner hrají rychleji, a srovnal jejich styl například s Nadalovým. "Rafa vždycky tvrdě útočil forhendem, ale bekhendem měl více rotace. A teď tu máme Carlose a Jannika... ani jedna strana není slabinou. Vynikají, ať už bekhendem nebo forhendem, a jsou neskutečně fyzicky připravení."
Zvláštní pozornost věnoval i častému srovnání Sinnera s Djokovičem. "Jedním z aspektů, který oba posunul na další úroveň, je jejich pohyb. Vidíte je, jak se dokážou bránit z jakéhokoli místa na kurtu. Totéž platí pro Carlose. Máte pocit, že jsou pod velikým tlakem, a oni jediným úderem jsou zpět v útoku. Je to opravdu působivé a občas trochu otravné, jak dobří se stali, ale musíme to akceptovat a prostě se snažit být lepší," uzavřel s úsměvem.
Djokovič a Alcaraz se Sinnerem? Takové porovnání nemá žádný smysl, má jasno Nadal
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře