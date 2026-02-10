Djokovič a Alcaraz se Sinnerem? Takové porovnání nemá žádný smysl, má jasno Nadal
Djokovič v Melbourne otočil strhující pětisetové semifinále, když proti Sinnerovi prohrával 1:2 na sety. Ve 38 letech se stal nejstarším finalistou Australian Open. Na rekordní 25. grandslamový titul však nedosáhl, když ve finále podlehl světové jedničce Alcarazovi ve čtyřech setech.
Mouratoglou, který v minulosti trénoval Serenu Williamsovou a Naomi Ósakaovou, po utkání uvedl, že vítězství nad Sinnerem automaticky neznamená, že zástupci takzvané Velké trojky hráli lepší tenis než současná generace. "Pro ty, kteří si myslí, že když Djokovič porazil Sinnera, znamená, že Velká trojka (Djokovič, Nadal a Roger Federer) hrají lepší tenis než Alcaraz a Sinner – to je jen velmi krátkozraký pohled," uvedl Francouz ve videu na sociálních sítích.
"Novak není lepší tenista než Sinner, ale je největším hráčem v historii a v tom zápase byl lepší než Jannik Sinner," dodal francouzský expert.
Nadal, jenž s Djokovičem a Federerem vytvořil jednu z nejslavnějších rivalit v historii tenisu, dal najevo, že s tímto pohledem nesouhlasí. Původně reagoval na Instagramu emotikony, svůj komentář však později smazal. Následně se k tématu vyjádřil i osobně. Během charitativního golfového turnaje v Club de Campo v Madridu uvedl, že srovnávat Djokoviče se současnými rivaly vzhledem k věkovému rozdílu není podle něj namístě.
"Nechci vyvolávat kontroverzi, ale jde o to, že ta analýza je naprosto chybná, protože je to jako srovnávat dnešního Lionela Messiho s Messim, který hrál za Barcu, nebo dnešního Cristiana Ronalda s tím, který hrál za Real Madrid. To je prostě můj úhel pohledu. Porovnávat dnešního Djokoviče s Djokovičem, který hrál před deseti lety, je nesmysl," říkala španělská legenda.
"Myslím, že bychom měli být rádi, že máme někoho jako Novak, který je i po tolika letech na okruhu stále na vrcholu. Stejně tak mít Carlose je požehnání, protože je to skvělý hráč, který tenis propaguje po celém světě, a navíc hru posouvá na neuvěřitelnou úroveň. Myslím, že si to můžeme jen užívat a vážit si toho, to je vše," uzavřel španělský šampion.
