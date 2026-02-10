Taktika proti Alcarazovi a Sinnerovi? Bývalý wimbledonský šampion má jasno

DNES, 13:00
Rozhovory 3
Bývalý wimbledonský šampion Richard Krajicek (54) se domnívá, že současná generace hráčů na okruhu ATP nedostatečně využívá taktiku, která by jim mohla pomoci porazit dva nejlepší hráče planety Jannika Sinnera (24) a Carlose Alcaraze (22). "Pořád proti nim prohrávají stejným způsobem," říká Nizozemec a přichází s možným řešením.
Profily hráčů
Krajicek Richard
Sinner Jannik
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz a Jannik Sinner po finále na Turnaji mistrů (@ Jon Buckle, PA Images / Alamy / Profimedia)

Alcaraz a Sinner v posledních dvou letech dominovali na grandslamech, kde si rozdělili posledních devět trofejí, i mimo ně a mnoho jejich soupeřů uznává, že jsou oproti zbytku hráčů na tour odskočení. Vzhledem k tomu, že nikdo momentálně nevypadá na to, že by dosáhl jejich úrovně, bývalý wimbledonský vítěz Krajicek se podělil o to, co by udělal, aby se pokusil tyto dva titány porazit.

"V podstatě nikdo dnes pořádně nechodí na síť. Takhle se proti těmto velikánům hraje, musíte jim narušit rytmus," řekl někdejší čtvrtý hráč světa. "Proti Alcarazovi a Sinnerovi bych možná prohrál deset z deseti zápasů, ale pořád bych se snažil chodit na síť, protože od základní čáry je neporazíte."

V minulosti často používaná taktika servis-volej z tenisu už téměř vymizela. Krajicek ale věří, že by se měla vrátit a některý z hráčů by tak mohl narušit jejich nadvládu. "Jsou tak dobří, ale pořád proti nim prohrávají stejným způsobem," komentoval Nizozemec hráče, kteří ani v mnoha vzájemných duelech nedokázali najít hru na to, aby Španěla nebo Itala přehráli.

S aktuálními dvěma lídry žebříčku si nedokážou poradit ani jejich kolegové z TOP 10. Alex de Minaur s nimi má vzájemnou bilanci 0:19, Ben Shelton proti nim vyhrál jediné z 13 utkání a Taylor Fritz v zápasech mimo Laver Cup prohrál deset z 11 duelů.

"Pořád si myslím, že je to jediná věc, kterou bych v tenise rád viděl jinak, když je tu pár opravdu agresivních hráčů, se skvělým podání a voleji. Pak uvidíme, co se stane. Jestli dokážou prolomit hru těchto špičkových hráčů. Ale možná se úplně mýlím a možná (Alcaraz se Sinnerem) skvěle prohazují a returnují," dodal.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

3
Přidat komentář
Marduch
10.02.2026 13:52
Ríša si sám odpověděl v posledním řádku.
Reagovat
Pe3k
10.02.2026 14:15
No problém je, že ty prohozy jaksi už umí v podstatě každý profi tenista. Nejen ti dva nejlepší.
Reagovat
FedError
10.02.2026 14:44
Samova Ríša?
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist