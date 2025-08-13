Sinner deklasoval Augera-Aliassimeho a v Cincinnati je v semifinále
Sinner – Auger-Aliassime 6:0, 6:2
Obhájce titulu měl před čtvrtečním duelem s Augerem-Aliassimem nepříznivou bilanci 0–2, když v předchozích dvou vzájemných zápasech vybojoval jen jediný set. Tyto porážky však přišly ještě v roce 2022, tedy předtím, než se Sinner posunul mezi absolutní světovou špičku. Tentokrát už jako světová jednička diktoval dění od prvního míčku a zvítězil naprosto jasně 6:0, 6:2.
Ital, který v Cincinnati ještě neztratil ani set, si připsal nejrychlejší vítězství roku už v úvodním kole, kdy porazil Daniela Elahiho Galana za pouhých 59 minut. Proti Augerovi-Aliassimemu byl na kurtu jen o něco déle – duel zakončil po 71 minutách.
Kanadský tenista v úvodní sadě marně hledal na výborně hrajícího soupeře zbraň, nasbíral 13 nevynucených chyb a ani ve druhém setu, přestože vedl 2:0, nedokázal náskok udržet. Auger-Aliassime si připsal hned osm dvojchyb, navíc velmi často v klíčových fázích utkání. Výborně returnující Sinner až na krátký výpadek ve zmiňovaném úvodu druhého setu naprosto dominoval ve všech herních činnostech.
Sinner výhrou prodloužil svou sérii vítězství na tvrdém povrchu na 25 zápasů. V tomto století se to před ním povedlo jen Rogeru Federerovi, Novaku Djokovičovi, Rafaelu Nadalovi a Andymu Murraymu. Naposledy prohrál na tvrdém povrchu loni v říjnu, kdy ve finále turnaje v Pekingu nestačil na Carlose Alcaraze. Od té doby vyhrál mimo jiné Turnaj mistrů a Australian Open.
Ital, který hraje svůj první turnaj od zisku premiérového wimbledonského titulu, má v letošní sezoně bilanci 30–3. Chybí mu sedm výher k dosažení hranice 300 vítězství v kariéře a už začátkem srpna si jako druhý hráč po Alcarazovi zajistil účast na listopadovém Turnaji mistrů v Turíně.
