Sinner deklasoval Augera-Aliassimeho a v Cincinnati je v semifinále

DNES, 22:54
Aktuality 0
ATP MASTERS CINCINNATI - V naprosto jednoznačnou záležitost proměnil čtvrtfinálový duel Masters v Cincinnati Jannik Sinner (23). Úřadující světová jednička bez větších problémů porazila Felixe Augera-Aliassimeho (25) ve dvou setech 6:0, 6:2 a zajistila si účast mezi posledními čtyřmi. Dalším soupeřem hvězdného Itala bude vítěz zápasu mezi francouzským překvapením Térenceem Atmanem a Dánem Holgerem Runem.
Profily hráčů
Auger Aliassime Felix
Sinner Jannik
Jannik Sinner postoupil v Cincinnati již do semifinále (@ Mauricio Paiz / Alamy / Profimedia)

Sinner – Auger-Aliassime 6:0, 6:2

Obhájce titulu měl před čtvrtečním duelem s Augerem-Aliassimem nepříznivou bilanci 0–2, když v předchozích dvou vzájemných zápasech vybojoval jen jediný set. Tyto porážky však přišly ještě v roce 2022, tedy předtím, než se Sinner posunul mezi absolutní světovou špičku. Tentokrát už jako světová jednička diktoval dění od prvního míčku a zvítězil naprosto jasně 6:0, 6:2.

Ital, který v Cincinnati ještě neztratil ani set, si připsal nejrychlejší vítězství roku už v úvodním kole, kdy porazil Daniela Elahiho Galana za pouhých 59 minut. Proti Augerovi-Aliassimemu byl na kurtu jen o něco déle – duel zakončil po 71 minutách.


Kanadský tenista v úvodní sadě marně hledal na výborně hrajícího soupeře zbraň, nasbíral 13 nevynucených chyb a ani ve druhém setu, přestože vedl 2:0, nedokázal náskok udržet. Auger-Aliassime si připsal hned osm dvojchyb, navíc velmi často v klíčových fázích utkání. Výborně returnující Sinner až na krátký výpadek ve zmiňovaném úvodu druhého setu naprosto dominoval ve všech herních činnostech.

Sinner výhrou prodloužil svou sérii vítězství na tvrdém povrchu na 25 zápasů. V tomto století se to před ním povedlo jen Rogeru Federerovi, Novaku Djokovičovi, Rafaelu Nadalovi a Andymu Murraymu. Naposledy prohrál na tvrdém povrchu loni v říjnu, kdy ve finále turnaje v Pekingu nestačil na Carlose Alcaraze. Od té doby vyhrál mimo jiné Turnaj mistrů a Australian Open.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)


Ital, který hraje svůj první turnaj od zisku premiérového wimbledonského titulu, má v letošní sezoně bilanci 30–3. Chybí mu sedm výher k dosažení hranice 300 vítězství v kariéře a už začátkem srpna si jako druhý hráč po Alcarazovi zajistil účast na listopadovém Turnaji mistrů v Turíně.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Cincinnati

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist