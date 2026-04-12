Sinner je světovou jedničkou! V nervózním finále v Monte Carlu přehrál Alcaraze

DNES, 15:00
Aktuality
ATP MONTE CARLO - Jannik Sinner (24) je staronovou světovou jedničkou. Ve finále Masters v Monte Carlu porazil obhájce titulu Carlose Alcaraze (22) po setech 7:6, 6:3 a získal svůj první turnaj série Masters na antuce. Zároveň si připsal 22 vítězství na podnicích této kategorie.
Jannik Sinner během finálového duelu s Carlosem Alcarazem (@ Valery HACHE / AFP / AFP / Profimedia)

Alcaraz – Sinner 6:7, 3:6

Alcaraz vstoupil do ostře sledovaného souboje sebejistě a bez problémů vyhrál svůj úvodní servis. Už daleko hůře na tom byl Sinner. Ve výměnách byl pod tlakem, sám soupeři naopak pomohl zbytečnými chybami, ztratil hned své první podání a nabral manko 0:2. Italský tenista se z nejistého startu ale velmi rychle oklepal. Podstatně zpřesnil hru, prodloužil údery a to se vyplatilo. Brejk svému soupeři potvrdit nepovolil a srovnal na 2:2.

Zápas současných vládců tenisového světa, který sledoval z hlediště i dvojnásobný daviscupový šampion Radek Štěpánek, se nadále odehrával v naprosto vyrovnaném duchu. Oba tenisté střídali výborné momenty s jednoduššími chybami a zápas za stavu 4:4 směřoval do dramatické koncovky. Na obou hráčích byla s postupujícím časem patrná velká nervozita, což se projevilo i na kvalitě hry.

Obrovskou šanci výrazně se přiblížit zisku první sady měl v deváté hře Sinner, brejkovou možnost však zazdil jednoduchým vyhozeným forhendem a Alcaraz svůj servis s problémy udržel. O osudu úvodní sady tak ve stále sílícím větru musel rozhodnout tie-break. V něm měla navrch světová dvojka. Sinner se na rozdíl od prakticky celého setu mohl konečně opřít o první servis, zkrácenou hru získal 7:6 a po hodině a 16 minutách šel do vedení.

První důležitý moment druhé sady přišel ve třetí hře při podání Sinnera. Alcaraz si v ní vypracoval brejkbolovou možnost, kterou po fantastické výměně využil a šel do vedení 2:1. Vítěz letošního Sunshine Double mohl vzápětí vše napravit, když si i on vypracoval dvě možnosti na zisk soupeřova servisu. Díky vlastním chybám ale neuspěl a Alcaraz šel do vedení 3:1.

Oba tenisté se i nadále díky silnému větru potýkali s řadou nepřesností a nezvykle velkým množstvím nevynucených chyb. Sinner si ale na svou šanci počkal. Při dalším Španělově podání už na příjmu svou šanci nepromarnil, využil pátý brejkbol ve druhém setu a srovnal na 3:3.

Za stavu 4:3 pro Sinnera vedl Alcaraz na svém podání 40:15, přesto své podání nedokázal podržet a jeho soupeř toho beze zbytku využil. Set i zápas bez problémů na svém podání zakončil a po dvou hodinách a 14 minutách se mohl radovat z vítězství 7:6, 6:3.

Sinner se tak v pondělním vydání žebříčku vrátí na pozici světové jedničky, kde vystřídá právě Alcaraze. Ve vzájemné bilanci vede i přes porážku z Monte Carla Španěl poměrem 10:7.

"Den za dnem jsem se cítil lépe. Dnes byly podmínky těžké, bylo větrno, ale zvládl jsem to. Jsem určitě moc rád, že zase budu světovou jedničkou, moc to pro mě znamená,“ říkal po zápase nový šampion.

Výsledky dvouhry na turnaji ATP 1000 v Monte Carlu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

annah
12.04.2026 17:44
Paráda!!! Bravo Janku!!! (Teprve dnes jsem zjistila, že jeho příjmení znamená v angličtině hříšník...)
Připravil mě o celých třicet korun - obnos nutný k tomu, aby mě tipsport pustil do přenosu. Pro jistotu jsem ty tři pětky vsadila na Carlose, abych to pojistila...
Krisboy
12.04.2026 17:49
(za tvou chabou angličtinu)
(za sázku na Karla)
fialka
12.04.2026 17:50
Veď je hriešnik. To, čo odpustili jemu, ostatným nie.
Krisboy
12.04.2026 17:53
To ale není jeho hřích.
fialka
12.04.2026 17:39
Nie že Sinner vyhral, ale Carlito trestuhodne prehral. Na konci tajbrejku DF a v 2. sete z 3:1 na 3:6. Sklamanie, čo už
Tomas_Smid_fan
12.04.2026 17:49
jj, těch chyb bylo dneska příliš a zdaleka nejen kvůli větru.
Krisboy
12.04.2026 17:51
Ano, ale od obou. Včera jsem viděl asi dva nebo tři gemy Sinnera se Zverevem a bylo to to samý...chyby, co Janek dělal bily do očí.
Patik
12.04.2026 17:39
Carlos je špekulant..on keby častokrát nevymyslal a nesnazil sa davat úderom šperky mohol by so Sinnerom zametať každý zápas..taký Federerovsky štýl variácie s kuzlami a v nesprávny čas a chvílu..sám sa pochovava zbytočne..Psiner môžeš z toho ťažiť lebo ten si ide svoj otrasný strojový tenis a nezaujíma ho či sa to niekomu páči.
Krisboy
12.04.2026 17:42


Ty opravdu nikdy nezklameš! Člověk, kterému posedlost Djokovičem zatemňuje rozum, vyčítá někomu strojovej tenis. To nevymyslíš.
Tomas_Smid_fan
12.04.2026 17:50
pantera1
12.04.2026 17:45
Karlík si skočí zařádit do klubu a pohoda. Nepřijde mi, že by z toho byl moc smutnej, ví že přijdou jiné příležitosti a misky vah se zase překlopí
Krisboy
12.04.2026 17:48
Karlík je v pohodě, ale Patikovi už z toho Djokoviče hrabe úplně regulérně.
pantera1
12.04.2026 17:52
Jenda je novodobej Djoko. Hraje hodně podobně a má tu buldočí mentalitu, dneska to potvrdil. A já jsem fandila, to sama koukám, jak panter z nudlí
Krisboy
12.04.2026 17:55
Zkus to vysvětlit tomu uzlíčku nervů Patikovi. Vždyť jemu se s covidem a se stárnoucím Djokovičem úplně zhroutil svět.
Tomas_Smid_fan
12.04.2026 17:52
vyrovnanost jejich statistik je až neuvěřitelná
pantera1
12.04.2026 17:54
Ano a dopadlo to jako film Perseus porazil Calibose .
Davor1
12.04.2026 17:38
Janko to chcel viac, bolo to vidieť od začiatku. Karel vyzeral, ako keby mu bolo celkom fuk či vyhrá alebo prehrá, ten turnaj už má v kapse a asi to nie je pre neho maximálna motivácia vyhrávať tieto Masters rok čo rok. Ak by Sinner vyhral aj Madrid a Rím, čo zase nie je úplne nereálne , tak by skompletizoval kariérny Masters 1000 už v tejto sezóne, tak som zvedavý, motivácia do ďalších turnajov mu rozhodne chýbať nebude...
Krisboy
12.04.2026 17:37
Woe ty Monačani tam mají víc vlajek, než na US Open
Krisboy
12.04.2026 17:32
Tak kvalitou to nebylo nic moc, možná tím větrem? Ale nic to nemění na tom, že Sinner vyhrál třetí (vlastně čtvrtý) Masters v řadě. Jako druhý v historii! A prohrál přitom jediný set - s Macháčem.

Gratuluji a otvírám italské víno.
aligo
12.04.2026 17:30
com
12.04.2026 17:30
a je to
Tomas_Smid_fan
12.04.2026 17:53
PTP
12.04.2026 17:29
It's a Sinn!
peek
12.04.2026 17:29
Sinner v tréninkovém tempu
PTP
12.04.2026 17:26
Karel má dneska nějakou velkou hlavu a krátký nohy.
pantera1
12.04.2026 17:30
A to ho stalo ruku a post jedničky. No gratulka Jendovi. I Kraken bybdnes před ním utekl zpátky do moře
annah
12.04.2026 17:47
Má divný účes. Ta ofina vypadá, jako by měl na hlavě helmu.
pantera1
12.04.2026 17:49
Mně se líbí, když je úplně nakrátko, sluší mu to mnohem víc
Krisboy
12.04.2026 17:51
To není účesem, on má divnej tvar hlavy.
pantera1
12.04.2026 17:03
Pokud se bude hrát třetí set, stopáž bude hodně dlouhá.
PTP
12.04.2026 17:09
Kyretáž už to asi nebude.
pantera1
12.04.2026 17:14
Kdo se udrží na Pegasovi ten vyhraje. Přetahovaná je teda náramná.
Mantra
12.04.2026 17:12
nebude
Mantra
12.04.2026 17:12
se hrát 3.
pantera1
12.04.2026 17:16
To nemůžeš vědět, ale oni jsou schopní i ve dvouseťáku načít čtvrtou hodinu, ale to asi nenastane. Italské kleště se nemilosrdně začínají svírat.
PTP
12.04.2026 17:18
Jendovi asi konečně trochu zatlačila ta kočička celá v bílém, jak tam sedí v boxu.
pantera1
12.04.2026 17:20
Že by Androméda ?
PTP
12.04.2026 17:25
Tomas_Smid_fan
12.04.2026 17:56
kámoš má dneska rande s Afrodídé. A je to Řekyně
Mantra
12.04.2026 17:20
jsem to psal vedle (omylem) 2-0 jasný, Monte Carlos je slabej a nesoustředěnej
pantera1
12.04.2026 17:27
teď se to teda zlomilo, Perseus je dnes krutě nemilosrdnej, usekne Calibovi pomyslnou ruku.
aape
12.04.2026 17:35
A je to tady, Ferrero začíná chybět
HolyMotors
12.04.2026 16:46
Co to zase teď zahrál ten španělský hřebec. Normálně by člověk řekl, že rozum zůstává stát, ale u něj už nic nepřekvapí.
tenisman1233
12.04.2026 16:45
Zatím oba 54 UE ,winnerů bylo 21
PTP
12.04.2026 16:51
To bude tím větrem
Kreuz
12.04.2026 16:32
Karlovi bylo sinnera lito, kdyz svihnul jasny setbol do site, tak mu daroval set dvojchybou.
Davor1
12.04.2026 16:35
pantera1
12.04.2026 16:29
Perseus v prvním setu na Pegasovi. A Calibos s tou závěrečnou dvojchybou zralej do bažiny .
Mantra
12.04.2026 16:31
si nemají co vyčítat poslední dva fiftýny
pantera1
12.04.2026 16:34
No, jak to Perseus zazdil do té sítě, šly na něho mrákoty
PTP
12.04.2026 16:35
Příjmení Alcaraz má maurské kořeny, z arabského "al-Qaraz", což znamená místo bohaté na zemědělství.
Prostě to pohnojil.
pantera1
12.04.2026 16:37
A pak , že tu nejsou pořádný analýzy zápasu.
pantera1
12.04.2026 16:46
Ovšem teď to teda byla lahůdka, Calibos se dere do sedla .
Mantra
12.04.2026 16:29
čísla Sinnera dost pod Alkáčem celý set, a přesto se udržel, takže se dalo čekat, že on má prostor pro zlepšení - vyhraje, no.

Alkáč něco ukrad, jinak to není možný, proč by na něj pořád řvali "benga, benga"
com
12.04.2026 16:28
Vlk-v-trave
12.04.2026 16:10
Ze souboje titánů je to souboj hráčů s větrem... ale i tak se mně zdá Alcaraz jak po nočním flámu v báru s ruletou... teprve v 9.gemu byl schopný zahrát BH po lajně... jinak to hrál jak vraceč křížem... atd.
I ty dropy Carlose jsou dnes mnohem hůř provedené než od Jendy. No... zatím to vypadá, žeby si měl Sinner dnes s Alcarazem celkem poradit, pokud se lépe španěl nerozehraje...
PTP
12.04.2026 15:55
Ten vítr to tam trochu devalvuje.
Krisboy
12.04.2026 16:01
To jo, tam vždycky fičelo. To víš, jachtařský ráj...
HolyMotors
12.04.2026 15:54
Už dnes je to jedna z největších rivalit všech v dob. A každá správná rivalita musí být maximálně vyrovnaná. A proto, pojď si pro to, hříšníku! Forza.
Krisboy
12.04.2026 15:33
Štěpec!
Davor1
12.04.2026 15:30
Sinner má podľa mňa zo spojenia antuka a Alcaraz nočné mory, podobne ako mal kedysi Federer pri Nadalovi. Obzvlášť po tom minuloročnom šialenom finále RG, ja by som to na jeho mieste doteraz nerozdýchal Tak som zvedavý, či dnes vyhrá Jannik konečne prvý veľký antukový titul, alebo klasicky zostane všetko po starom...
Vlk-v-trave
12.04.2026 15:29
No ve velkém stylu... Sinner se teprve rozehrával, takže i chyba v tom obíhaném fh a Carlos se ještě ani pořádně nerozhrál... :-))
Zatím nic moc...
Dovodo6
12.04.2026 15:07
Takže Djokovič je momentálně v RACE žebříčku se 1400 body na 5. místě, a to prosím pěkně odehrál letos DVA turnaje, a to je polovina dubna. Tihle dva, kromě 38-letého Djokoviče, mají snad nejslabší konkurenci v historii tenisu
com
12.04.2026 15:06
Novej článek Tak znova teda

Vámos Carlítos
Krisboy
12.04.2026 15:07
Forza Jannik!
