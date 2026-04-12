Sinner je světovou jedničkou! V nervózním finále v Monte Carlu přehrál Alcaraze
Alcaraz – Sinner 6:7, 3:6
Alcaraz vstoupil do ostře sledovaného souboje sebejistě a bez problémů vyhrál svůj úvodní servis. Už daleko hůře na tom byl Sinner. Ve výměnách byl pod tlakem, sám soupeři naopak pomohl zbytečnými chybami, ztratil hned své první podání a nabral manko 0:2. Italský tenista se z nejistého startu ale velmi rychle oklepal. Podstatně zpřesnil hru, prodloužil údery a to se vyplatilo. Brejk svému soupeři potvrdit nepovolil a srovnal na 2:2.
Zápas současných vládců tenisového světa, který sledoval z hlediště i dvojnásobný daviscupový šampion Radek Štěpánek, se nadále odehrával v naprosto vyrovnaném duchu. Oba tenisté střídali výborné momenty s jednoduššími chybami a zápas za stavu 4:4 směřoval do dramatické koncovky. Na obou hráčích byla s postupujícím časem patrná velká nervozita, což se projevilo i na kvalitě hry.
Obrovskou šanci výrazně se přiblížit zisku první sady měl v deváté hře Sinner, brejkovou možnost však zazdil jednoduchým vyhozeným forhendem a Alcaraz svůj servis s problémy udržel. O osudu úvodní sady tak ve stále sílícím větru musel rozhodnout tie-break. V něm měla navrch světová dvojka. Sinner se na rozdíl od prakticky celého setu mohl konečně opřít o první servis, zkrácenou hru získal 7:6 a po hodině a 16 minutách šel do vedení.
První důležitý moment druhé sady přišel ve třetí hře při podání Sinnera. Alcaraz si v ní vypracoval brejkbolovou možnost, kterou po fantastické výměně využil a šel do vedení 2:1. Vítěz letošního Sunshine Double mohl vzápětí vše napravit, když si i on vypracoval dvě možnosti na zisk soupeřova servisu. Díky vlastním chybám ale neuspěl a Alcaraz šel do vedení 3:1.
Oba tenisté se i nadále díky silnému větru potýkali s řadou nepřesností a nezvykle velkým množstvím nevynucených chyb. Sinner si ale na svou šanci počkal. Při dalším Španělově podání už na příjmu svou šanci nepromarnil, využil pátý brejkbol ve druhém setu a srovnal na 3:3.
Za stavu 4:3 pro Sinnera vedl Alcaraz na svém podání 40:15, přesto své podání nedokázal podržet a jeho soupeř toho beze zbytku využil. Set i zápas bez problémů na svém podání zakončil a po dvou hodinách a 14 minutách se mohl radovat z vítězství 7:6, 6:3.
Sinner se tak v pondělním vydání žebříčku vrátí na pozici světové jedničky, kde vystřídá právě Alcaraze. Ve vzájemné bilanci vede i přes porážku z Monte Carla Španěl poměrem 10:7.
"Den za dnem jsem se cítil lépe. Dnes byly podmínky těžké, bylo větrno, ale zvládl jsem to. Jsem určitě moc rád, že zase budu světovou jedničkou, moc to pro mě znamená,“ říkal po zápase nový šampion.
Výsledky dvouhry na turnaji ATP 1000 v Monte Carlu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Připravil mě o celých třicet korun - obnos nutný k tomu, aby mě tipsport pustil do přenosu. Pro jistotu jsem ty tři pětky vsadila na Carlose, abych to pojistila...
(za sázku na Karla)
Ty opravdu nikdy nezklameš! Člověk, kterému posedlost Djokovičem zatemňuje rozum, vyčítá někomu strojovej tenis. To nevymyslíš.
Gratuluji a otvírám italské víno.
Prostě to pohnojil.
Alkáč něco ukrad, jinak to není možný, proč by na něj pořád řvali "benga, benga"
I ty dropy Carlose jsou dnes mnohem hůř provedené než od Jendy. No... zatím to vypadá, žeby si měl Sinner dnes s Alcarazem celkem poradit, pokud se lépe španěl nerozehraje...
Zatím nic moc...
Vámos Carlítos