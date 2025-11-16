Sinner je znovu králem Turnaje mistrů! Ve finálové přestřelce přetlačil rivala Alcaraze

DNES, 17:00
Aktuality 64
TURNAJ MISTRŮ - Jannik Sinner (24) dokázal obhájit titul na prestižním Turnaji mistrů na domácí půdě v Turíně. Na halových betonech už 31 zápasů neporažený Ital přetlačil ve finálové přestřelce 7:6, 7:5 svého největšího rivala a aktuální světovou jedničku Carlose Alcaraze (22). Pro majitele čtyř grandslamových trofejí se jedná o 24. kariérní triumf.
Profily hráčů
Sinner Jannik
Alcaraz Carlos
Jannik Sinner znovu po roce dobyl Turnaj mistrů (© MARCO BERTORELLO / AFP)

Alcaraz – Sinner 6:7, 5:7

Vzájemná bilance 11:5 ve prospěch Alcaraze, který je světovou jedničkou. Přesto do finále nastupoval jako favorit domácí Sinner. Ital totiž vyhrál posledních 30 duelů na halových betonech, kdežto Španěl v těchto podmínkách dokázal kralovat pouze letos v Rotterdamu.

Podmínky jasně hrály do karet Sinnerovi, nicméně Alcaraz neměl žádné potíže s ním držet krok. Za stavu 2:1 a 40:40 muselo být finále plné ostrých úderů z obou stran přerušeno. Kvůli nevolnosti jednoho z diváků se nehrálo zhruba 10 minut. Obhájce titulu se nenechal rozhodit a game, v němž udělal pár nevynucených chyb, nakonec ustál. Přes shodu pak musel také Alcaraz, ovšem ani on na podání nezaváhal.

Další přerušení musel Sinner přečkat za stavu 4:5, kdy si jeho soupeř vyžádal ošetření a potřeboval masáž pravého stehna. Těsně před tie-breakem se Španěl propracoval k prvnímu brejkbolu celého zápasu a zároveň setbolu. Ital však vypálil odvážný druhý servis o rychlosti 187 kilometrů za hodinu, který Alcaraz nezreturnoval. Sinner poté méně chyboval ve zkrácené hře a získal ji poměrem 7:4.

Alcaraz si nechal před druhým setem zatejpovat problémové pravé stehno. Zatímco v úvodním dějství jsme se žádného brejku nedočkali, v tom následujícím přišel okamžitě. Sinner udělal několik chyb a vůbec poprvé na turnaji ztratil servis.

Náskok brejku si ale Alcaraz moc dlouho neudržel. Za stavu 3:2 vyrobil pár chyb a pustil rivala k prvnímu brejkbolu. Sinner při něm netrefil čistě return, ovšem ten se do kurtu vešel a Ital pak zahrál výstavní kraťas a srovnal.

Španěl mohl okamžitě svůj náskok obnovit, na brejkbol však netrefil forhend a svou šanci zahodil. Také tento set nakonec dospěl do tie-breaku. XXX

Schylovalo se k dalšímu tie-breaku, ale na zkrácenou hru nakonec nedošlo. Sinner totiž utkání dokázal ukončit už na returnu, když Alcaraz při shodě nezvládl těžký volej a na mečbol Itala vyhodil bekhend.

Pro Sinnera se jedná o už 24. kariérní triumf a jubilejní 10. na halových podnicích ATP. Součástí jeho dechberoucí série 31 vítězství na krytých hardech je i 10 kousků právě na Turnaji mistrů. Ten totiž ovládl bez ztráty jediného setu i před rokem.

Titul na Turnaji mistrů dokázal obhájit jako teprve čtvrtý v tomto století. Předtím se to podařilo Lleytonovi Hewittovi, Rogerovi Federerovi a Novakovi Djokovičovi. Triumf v Turíně znamená, že stáhne náskok Alcaraze v čele žebříčku na 550 bodů.

"Jsem mimořádně šťastný, co se mi podařilo. Znamená to pro mě všechno. Proti Carlosovi je potřeba předvádět ten nejlepší tenis. Uzavřít takhle sezonu je fantastické," radoval se Sinner.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Alcaraz mohl ukončit téměř 30leté čekání na španělského šampiona tohoto podniku. Tím posledním je Alex Corretja z roku 1998. Letošní finále je jeho maximem na Turnaji mistrů, kde v minulosti startoval dvakrát. Předloni prohrál v semifinále s Djokovičem a před rokem ztroskotal již ve skupině.

"Jsem hodně spokojený s výkony, jaké jsem tu předváděl. Podlehl jsem zkrátka soupeři, který dva roky v hale neprohrál. To jen ukazuje, jak skvělý hráč jsi," řekl Alcaraz směrem k Sinnerovi, jehož naposledy v hale zdolal Novak Djokovič před dvěma lety právě v turínském finále.

Poprvé v historii se dostali do finále Turnaje mistrů dva tenisté, kteří si v dané sezoně rozdělili rovným dílem čtyři grandslamové tituly. Jednalo se o první finále závěrečného vrcholu sezony mezi světovou jedničkou a dvojkou od roku 2016.

Výsledky Turnaje mistrů

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

64
com
16.11.2025 22:36
jedna zprava byla málo
Reagovat
ChybalSomVam
16.11.2025 21:47
Za mna je táto rivalita výrazne prehypovaná a overrated. Už 3-4 zápas, ktorý ma zo sedadla teda nedvíhal.

Alcaraz je stále šikovnejší tenista, aj mentálne odolnejší, ale tým svojim cirkusovým charakterom a vystupovaním som v týchto bojoch zrejme už definitivne na strane Sinnera, ktorý mi je ale v podstate ukradnutý.

Bolo by fajn, keby je budúci rok záživnejší, lebo okrem Medvedevových black outov ma to v podstate nebavilo. Verím, že to bude vyrovnanejšie, sympatický je Fonseca ale ešte od neho neočakavam velké veci, a Bohvie či to bude vlastne aktuálne za tie 2-3r.
Reagovat
ChybalSomVam
16.11.2025 21:48
Cirkusovým charakterom a vystupovanim, ktorým sa Alcaraz prezentuje....
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.11.2025 22:14
on to není špatný kluk
Reagovat
Martinecek
16.11.2025 21:10
Sinner na rozdíl od Alcaraze prostě dokáže být celý zápas koncentrovanější, nevymýšlí blbiny, nejede na kráse, prostě je strojově přesný a konzistentní. Je neskutečné, jak je v hale silný.
Reagovat
Patt
16.11.2025 21:03
Carlito zdaleka nehrál svůj nejlepší tenis.(rozčiloval se kvůli tomu). I tak mohl Sinnera porazit, protože ve 2. setu nešlo vůbec Sinnerovi první podání. Sinner měl i více štěstí, např. ten vítězný brejk na 3:3, kdy mu míček tancoval na raketě, to byl snad trojdotek. Na to se historie neptá. I tak může být Carlito s letošní sezonou spokojený. Na konci roku je č.2, 2 GS. Na Sinnera má, ale musí hrát nejlepší tenis. Udělal obrovský pokrok oproti loňsku. V hale na hardu už může porazit každého.
Reagovat
Patt
16.11.2025 21:04
Č. 1.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.11.2025 20:56
Finále
Alkáč to asi v noci přehnal na baru a noha nevydržela. Na pohybu to sice úplně znát nebylo, ale na celkovém projevu bych řekl, že ano.
K tomu se přidalo neproměňování BB a vymýšlení DS a zbytečných náběhů na síť. Tomu odpovídá výsledek. Jinak bylo vidět, že má čím Janka přehrát a je to hlavně v jeho rukách.

Jinak souhlas, že divácky to nebyl až tak atraktivní zápas, bez ohledu na kvalitu. Sám jsem se před zápasem divil titulku, podle kterého mělo jít div ne o zázrak. To jsou ta očekávání...
Reagovat
paddy
16.11.2025 20:56
v DC finále Sinner dle očekávání využil domácí prostředí a vyhrál smile
nemělo to samozřejmě takový náboj jako GS finále, ale lepší než drátem do oka smile

potvrdilo se, že není náhoda, že poslední prohru Sinnera nepamatuje ani praotec Čech Sinner, a že Alcatraz v hale není tak nebezpečný
španělský ješita možná nikdy nedokáže hrát pragmaticky, což bylo hlavně vidět v Paříži, kde shořel jako papír

Sinner má druhý rok v řadě nejlepší % bilanci zápasů a Alcaraz je světová jednička jen kvůli tomu, že Sinenr čtvrt roku nehrál
jestli Sinner nepoleví, tak před RG bude opět jedničkou

nejdůležitější je, že Cahill pokračuje smile

rozlučme se s zrcadlovým přáním
doufejme, že oba kluci si příští rok opět podělí GS na půl |a| půlka TP se z toho opět podělá

čágo belo šílenci! smile smile

Can you feel the pain smile
Let the Dream Come True smile
https://www.youtube.com/watch?v=qzktWKrnD1c
Reagovat
Dovodo6
16.11.2025 20:49
Nevíte někdo náhodou, kdo byl poslední, kdo dokázal na TM Sinnera porazit? Nebyl to náhodou velký GOAT ?
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.11.2025 20:50
Bublík?
Reagovat
Mantra
16.11.2025 20:52
každej má svého Veselého
Reagovat
slusnej_dement
16.11.2025 20:53
Babiš
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.11.2025 22:17
aha, na TM... sem se přehlédl
Reagovat
wojtop
16.11.2025 20:52
Bol to GOAT, v skupinovej faze so Sinnerom prehral, ale vo finale vyhral 2:0, predtym v SF vyradil Alcaraza, tiez 2:0.
Reagovat
Sincaraz
16.11.2025 20:54
Djokovic
Reagovat
aligo
16.11.2025 20:54
Ne, byl to Novak
Reagovat
Patik
16.11.2025 20:47
Carlos často dopláca nato že hru zbytočne šperkuje a dáva výmenam niekedy až zbytočný lesk..tento zápas si vyložené prehral sám a pritom Sinner nič nehral len vracal..je to príliš vysoky level hry a z tenisu sa stáva pingpong loptička sa v podstate odráža len od pripravených stien ..neverím že to hovorím ale teším sa asi viac na antuku ako na hardy.
Reagovat
PTP
16.11.2025 21:28
Jannik zarynovatěl a Carlos zmuchovatěl.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.11.2025 20:44
Když jste tu už narazili na Frantu... Čuměl jsem jak blázen, co mu to visí na krku - Big Foe

a viděli jste ho hrát s Taylorem squid game alias The last man standing?

Tenhle týpek je fakt divnej...
Možná mu vlezly do hlavy steroidy, kdo ví.
Reagovat
Mantra
16.11.2025 20:51
je to drsnej americkej gengster přeci
Reagovat
RFanousek
16.11.2025 20:38
Letošní turnaj mistrů je pro mě důkazem, že vyšší úroveň nerovná se atraktivnější zápas. U utkání Musetti-De Minaur jsem se bavil tak jako u tenisu už dlouho ne, naprostá tenisová nádhera. Toto finále, byť samozřejmě hrané na vyšším levelu, bylo nemastné neslané, neurazí nenadchne.
Reagovat
aligo
16.11.2025 20:40
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.11.2025 20:48
ano, pravidlo to není, už zápas Janka proti DeM nebyl zdaleka tak divácky zajímavý jako zmíněný DeM vs Lorenzo.
Reagovat
PTP
16.11.2025 21:26
Krása střídala nádheru, ale pak Jannik přitáh šrouby a bylo.
Reagovat
PTP
16.11.2025 20:33
Žádný sraní s mladou paní - Sinner Is Winner!
Reagovat
aligo
16.11.2025 20:33
Carlos to prostě dnes posral sám... Jannik nemusel předvést nic extra
Reagovat
Patik
16.11.2025 20:36
...
Reagovat
Mantra
16.11.2025 20:32
nuda celkem - Alcaraz si to prohrál tím, že celkově v souštu překombinoval svou hru - neudržel hlavu a hrál to prostě moc živočišně - proti stroji to nešlo udržet dlouho a trvale - konec zápasu se mu rozsypal úplně v nesmysly
Reagovat
com
16.11.2025 20:30
Nééééééééééééééééééééééééééééééé
Reagovat
Patik
16.11.2025 19:53
Mne osobne príde Alcaraz teda lepším v zápase aj keby zápas prehral ale aj celkovo ako hráč mi príde kreatívnejší variabilnejsi aj esteticky..ladnejsi..Sinner mi príde len taká mlaticka..a keď je v úzkych tak namiesto myšlienky a nejakej kreativity do toho začne ešte viac mlátiť..premna je jeho hra cistym odrazom jeho výzoru..čistý otras.
Reagovat
Liverpool22
16.11.2025 19:54
smile
Reagovat
PTP
16.11.2025 19:56
Jannik nám trochu zarynovatěl?
Reagovat
Patik
16.11.2025 20:07
Tento výraz zarynovatel nepoznám pane.
Reagovat
pantera1
16.11.2025 20:11
Ještě u toho začne vřískat a bude z něj rezavá tyrolská cirkulárka .
Reagovat
Patik
16.11.2025 20:23
Tak to by už bol vrchol teda.
Reagovat
Mantra
16.11.2025 20:07
a ještě přidal do repertoáru ouško
Reagovat
pantera1
16.11.2025 20:08
přesně .
Reagovat
Patik
16.11.2025 20:11
Čistá strojovina..vidieť to hlavne z nízkej kamery..ako Carlos variuje tie údery topspiny pracuje s tou raketou a Sinner len ľavá pravá ľavá prava..a zápästím to tam šlaha tie údery sú silnejšie než ženské podanie..ich zápasy mi pripomínajú Djokovič verzus Federer.
Reagovat
Sincaraz
16.11.2025 20:23
Za mňa je Sinner hlavne o: presnosti a časovaní úderov, mentálnej odolnosti, taktickej príprave, disciplíne a rýchlosti úderu. To je podstatne viac ako mlátička. Tiež mám radšej Alcarazovu kreativitu, ale očividne viac rešpektujem Sinnera.
Reagovat
Patik
16.11.2025 20:37
Môžeš si to vkľude pomenovať podľa seba.
Reagovat
Sincaraz
16.11.2025 20:44
V kľude sa pokúsim o väčšiu dávku objektivity
Reagovat
Pe3k
16.11.2025 19:46
stream?
Reagovat
Mantra
16.11.2025 19:42
zrzoun má prdel jako Tiafoe - by měl ubrat ty dřepy
Reagovat
aligo
16.11.2025 19:44
Na Frencise rozhodně nemá
Reagovat
Mantra
16.11.2025 19:46
zatím
Reagovat
aligo
16.11.2025 19:47
Ani kit nebude
Reagovat
aligo
16.11.2025 19:47
Ani mít nebude
Reagovat
PTP
16.11.2025 19:52
Clostebol dělá divy.
Reagovat
Mantra
16.11.2025 20:06
Reagovat
Mantra
16.11.2025 19:40
a první break - poté co zrzoun udělal double doublefault
Reagovat
aligo
16.11.2025 19:35
Tak ten TB Carlíto pěkně poendil
Reagovat
com
16.11.2025 19:35
Reagovat
aligo
16.11.2025 18:31
Proč přerušeno?
Reagovat
Mantra
16.11.2025 18:32
Vypli proud přeci
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.11.2025 18:39
Reagovat
Trojchyba_Mat
16.11.2025 17:19
Poprosím brutální, vyčerpávající bitvu, ze které se oba budou dávat do kupy minimálně týden (nebo aspoň Carlos)
Reagovat
PTP
16.11.2025 19:00
Měli by jim to změnit na tři vítězný a v pátým o dva.
Reagovat
Mantra
16.11.2025 19:08
to by měli, je to finále finále, takže by to bylo na místě.
Reagovat
Patik
16.11.2025 19:37
To by bolo teda fakt na mieste keby včera hrali každý 3 hodiny semicko..pozrel by som si ten piaty set o dva.
Reagovat
Trojchyba_Mat
16.11.2025 19:24
Reagovat
Lad
16.11.2025 17:13
Jak muze byt Alkaraz jako 1 outsider? Tohle je padesat na padesat. Oba dva jsou skveli hraci. Mel by vyhrat mozna Sinner, ale kdo tomu uprimne veri, ze to pujde dobre.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
16.11.2025 17:14
Sám Alcaraz říká, že je Sinner favorit. Holt to tak je hlavně kvůli tomu, že se hraje na betonu v hale. Tam je Sinner bezkonkurenčně nejlepší. Třeba Alcaraz jeho neporazitelnost ukončí, já bych rozhodně Španěla nepodceňoval.
Reagovat
com
16.11.2025 17:17
Vámos
Reagovat

