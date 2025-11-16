Sinner je znovu králem Turnaje mistrů! Ve finálové přestřelce přetlačil rivala Alcaraze
Alcaraz – Sinner 6:7, 5:7
Vzájemná bilance 11:5 ve prospěch Alcaraze, který je světovou jedničkou. Přesto do finále nastupoval jako favorit domácí Sinner. Ital totiž vyhrál posledních 30 duelů na halových betonech, kdežto Španěl v těchto podmínkách dokázal kralovat pouze letos v Rotterdamu.
Podmínky jasně hrály do karet Sinnerovi, nicméně Alcaraz neměl žádné potíže s ním držet krok. Za stavu 2:1 a 40:40 muselo být finále plné ostrých úderů z obou stran přerušeno. Kvůli nevolnosti jednoho z diváků se nehrálo zhruba 10 minut. Obhájce titulu se nenechal rozhodit a game, v němž udělal pár nevynucených chyb, nakonec ustál. Přes shodu pak musel také Alcaraz, ovšem ani on na podání nezaváhal.
Další přerušení musel Sinner přečkat za stavu 4:5, kdy si jeho soupeř vyžádal ošetření a potřeboval masáž pravého stehna. Těsně před tie-breakem se Španěl propracoval k prvnímu brejkbolu celého zápasu a zároveň setbolu. Ital však vypálil odvážný druhý servis o rychlosti 187 kilometrů za hodinu, který Alcaraz nezreturnoval. Sinner poté méně chyboval ve zkrácené hře a získal ji poměrem 7:4.
Alcaraz si nechal před druhým setem zatejpovat problémové pravé stehno. Zatímco v úvodním dějství jsme se žádného brejku nedočkali, v tom následujícím přišel okamžitě. Sinner udělal několik chyb a vůbec poprvé na turnaji ztratil servis.
Náskok brejku si ale Alcaraz moc dlouho neudržel. Za stavu 3:2 vyrobil pár chyb a pustil rivala k prvnímu brejkbolu. Sinner při něm netrefil čistě return, ovšem ten se do kurtu vešel a Ital pak zahrál výstavní kraťas a srovnal.
Španěl mohl okamžitě svůj náskok obnovit, na brejkbol však netrefil forhend a svou šanci zahodil. Také tento set nakonec dospěl do tie-breaku. XXX
Schylovalo se k dalšímu tie-breaku, ale na zkrácenou hru nakonec nedošlo. Sinner totiž utkání dokázal ukončit už na returnu, když Alcaraz při shodě nezvládl těžký volej a na mečbol Itala vyhodil bekhend.
Pro Sinnera se jedná o už 24. kariérní triumf a jubilejní 10. na halových podnicích ATP. Součástí jeho dechberoucí série 31 vítězství na krytých hardech je i 10 kousků právě na Turnaji mistrů. Ten totiž ovládl bez ztráty jediného setu i před rokem.
Titul na Turnaji mistrů dokázal obhájit jako teprve čtvrtý v tomto století. Předtím se to podařilo Lleytonovi Hewittovi, Rogerovi Federerovi a Novakovi Djokovičovi. Triumf v Turíně znamená, že stáhne náskok Alcaraze v čele žebříčku na 550 bodů.
"Jsem mimořádně šťastný, co se mi podařilo. Znamená to pro mě všechno. Proti Carlosovi je potřeba předvádět ten nejlepší tenis. Uzavřít takhle sezonu je fantastické," radoval se Sinner.
Alcaraz mohl ukončit téměř 30leté čekání na španělského šampiona tohoto podniku. Tím posledním je Alex Corretja z roku 1998. Letošní finále je jeho maximem na Turnaji mistrů, kde v minulosti startoval dvakrát. Předloni prohrál v semifinále s Djokovičem a před rokem ztroskotal již ve skupině.
"Jsem hodně spokojený s výkony, jaké jsem tu předváděl. Podlehl jsem zkrátka soupeři, který dva roky v hale neprohrál. To jen ukazuje, jak skvělý hráč jsi," řekl Alcaraz směrem k Sinnerovi, jehož naposledy v hale zdolal Novak Djokovič před dvěma lety právě v turínském finále.
Poprvé v historii se dostali do finále Turnaje mistrů dva tenisté, kteří si v dané sezoně rozdělili rovným dílem čtyři grandslamové tituly. Jednalo se o první finále závěrečného vrcholu sezony mezi světovou jedničkou a dvojkou od roku 2016.
Alcaraz je stále šikovnejší tenista, aj mentálne odolnejší, ale tým svojim cirkusovým charakterom a vystupovaním som v týchto bojoch zrejme už definitivne na strane Sinnera, ktorý mi je ale v podstate ukradnutý.
Bolo by fajn, keby je budúci rok záživnejší, lebo okrem Medvedevových black outov ma to v podstate nebavilo. Verím, že to bude vyrovnanejšie, sympatický je Fonseca ale ešte od neho neočakavam velké veci, a Bohvie či to bude vlastne aktuálne za tie 2-3r.
Alkáč to asi v noci přehnal na baru a noha nevydržela. Na pohybu to sice úplně znát nebylo, ale na celkovém projevu bych řekl, že ano.
K tomu se přidalo neproměňování BB a vymýšlení DS a zbytečných náběhů na síť. Tomu odpovídá výsledek. Jinak bylo vidět, že má čím Janka přehrát a je to hlavně v jeho rukách.
Jinak souhlas, že divácky to nebyl až tak atraktivní zápas, bez ohledu na kvalitu. Sám jsem se před zápasem divil titulku, podle kterého mělo jít div ne o zázrak. To jsou ta očekávání...
nemělo to samozřejmě takový náboj jako GS finále, ale lepší než drátem do oka
potvrdilo se, že není náhoda, že poslední prohru Sinnera nepamatuje ani praotec Čech Sinner, a že Alcatraz v hale není tak nebezpečný
španělský ješita možná nikdy nedokáže hrát pragmaticky, což bylo hlavně vidět v Paříži, kde shořel jako papír
Sinner má druhý rok v řadě nejlepší % bilanci zápasů a Alcaraz je světová jednička jen kvůli tomu, že Sinenr čtvrt roku nehrál
jestli Sinner nepoleví, tak před RG bude opět jedničkou
nejdůležitější je, že Cahill pokračuje
rozlučme se s zrcadlovým přáním
doufejme, že oba kluci si příští rok opět podělí GS na půl |a| půlka TP se z toho opět podělá
čágo belo šílenci!
a viděli jste ho hrát s Taylorem squid game alias The last man standing?
Tenhle týpek je fakt divnej...
Možná mu vlezly do hlavy steroidy, kdo ví.