Sinner kritiku povrchu nepodpořil. Je to velmi unikátní kurt, řekl a vysvětlil proč je tak pomalý
"Je to velmi unikátní kurt. Vždycky jsem se zde trochu trápil, takže jsem moc rád, že jsem zvládl první zápas," pronesl Sinner, který na úvod nemusel čelit ani jednomu brejkbolu a snadno přehrál Belgičana Bergse. Ital, jehož nejlepším zdejším výsledkem je osmifinále z roku 2023, loni pařížské Masters vynechal a pokud by zde získal trofej stane se opět na týden světovou jedničkou.
Druhý hráč světa také popsal zdejší pomalé podmínky, na které si hned několik hráčů včetně jeho největšího rivala Carlose Alcaraze stěžovalo. Kritiku ostatních však nepodpořil. "S novými balóny to letí stále docela rychle. Míče ale skáčou méně a po chvíli se ohrají a jsou větší a pomalejší. Trochu se tím mění i načasování," objasnil.
Ital si pochvaloval především svůj servis, který je i na takovém povrchu velmi důležitý. Na prvním i druhém podání získal přes 70 % bodů a soupeře ani jednou nepustil na shodu. "Jsem moc spokojený s tím, jak jsem dnes podával, byl jsem velmi přesný," hodnotil svůj výkon. Přitom ještě pár týdnů zpátky nebyl se svým servisem úplně spokojený, což se nebál přiznat třeba během US Open, kde po zápasech chodil ještě tento úder trénovat.
"Dnes v utkání nebyl moc rytmus, takže vám toho nemůžu říct moc víc. Ale z mé strany jsem vracel míče velmi dobře. První údery jsou na každém povrchu velmi důležité a dnes jsem je trefoval dobře. Možná vám dám po dalším zápase lepší zpětnou vazbu," dodal Sinner, kterého nyní čeká Francisco Cerúndolo. S Argentincem má bilanci 3:2, prohrál s ním předloni na domácí antuce v Římě a jejich úvodní duel v Miami 2022 musel skrečovat.
