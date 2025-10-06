Sinner kvůli křečím nemohl chodit. V Šanghaji vzdal, neobhájí titul a přišel o šanci na post jedničky
Griekspoor – Sinner 6:7, 7:5, 2:3
Už úvodní sada mezi obhájcem titulu Sinnerem a Nizozemcem Griekspoorem byla velmi vyrovnaná. Ani jeden z hráčů se nedostal k brejkbolu a rozhodnout tak musel tie-break. V něm byl Ital suverénní a získal ho poměrem 7:3. Vylepšil si tak letošní skvělou bilanci ve zkrácených hrách na 11:0 proti hráčům mimo Carlose Alcaraze. Se Španělem to má 1:3.
Ve druhém dějství byl druhý hráč světa blízko ukončení zápasu, když vedl 4:3 a měl k dispozici tři brejkboly v řadě. Ani jeden však nevyužil, v jedenácté hře si čistou hrou prohrál podání a následně sadu ztratil. Už v koncovce se u něj začaly projevovat problémy a vzal si dlouhou přestávku.
Ve třetím setu si ještě zvládl dvakrát udržet podání, ale poté už se po dvorci sotva pohyboval a bylo jasné, že na tom není fyzicky vůbec dobře. Trápily ho křeče pravé nohy a za stavu 2:3 musel skrečovat. Ital sotva došel na lavičku a už v tu chvíli mu musel pomoct fyzioterapeut, který mu poté pomáhal odejít i z kurtu.
"Rozhodně jsem takhle vyhrát nechtěl. Celý týden jsou tady brutální podmínky. Měli jsme štěstí, že jsme nehráli, když svítilo slunce. Byl to náročný boj, dvě hodiny a 36 minut v půlce třetího setu. Přeji mu brzké uzdravení," řekl Nizozemec poté, co si na sedmý pokus připsal první skalp Sinnera.
Sinner tak neobhájí loňský titul a přijde o důležitých 950 bodů. V případě zisku titulu v Šanghaji, kde byl po odhlášení Alcaraze největším favoritem, mohl ještě bojovat o návrat do čela žebříčku a Španěla sesadit. Aktuálně na něj ztrácí 1 340 bodů, což se zdá do konce sezony velmi těžké dohnat. Navíc Alcaraz už obhajuje úplné minimum a Sinner trofej z Turnaje mistrů.
Griekspoor tak poprvé v kariéře postoupil na čínské tisícovce mezi šestnáctku nejlepších. Letos se takto daleko na Masters dostal pouze v březnu v Indian Wells, kde prošel až do čtvrtfinále. O to si v Šanghaji zahraje proti Valentinu Vacherotovi. 204. hráč světa postoupil taktéž po skreči Tomáše Macháče.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Šanghaji
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře