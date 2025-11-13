Sinner: Moje dominance v hale? Žádné slunce ani vítr, ideální podmínky
Sinner v rozhovoru pro italská média uvedl, že jeho nadvládu na halových podnicích umožňují především podmínky. "Je pravda, že i když jsem v mládí v halách zase tolik nehrál, přesto právě takové podmínky mému stylu hry naprosto vyhovují. To, co nejvíce potřebuju, je udržet si v zápase rytmus a kontrolu nad míči. A právě to mi hala umožňuje," vysvětloval Ital svou dominanci.
A pokračoval: "Když někdo proti mně hraje agresivní tenis, je ve venkovních podmínkách někdy těžké měnit tempo a rytmus hry. Musíte počítat s větrem a sluncem, a to jsou hodně zásadní věci, které ovlivňují hru. V hale nic takového nehrozí a přesně to je pro můj tenis ideální.“
Světová dvojka se krátce vrátila k souboji se Zverevem. "Byl to těsný zápas. V prvním i druhém setu měl Saša šance na brejk, ale podařilo se mi je odvrátit. Hlavně si cením toho, že když došlo na kritické momenty, byl jsem připravený. Zahrál jsem výborné údery a zvládl to. A pak se mi podařily brejky, které rozhodly,“ říkal Sinner.
Ital také komentoval svůj přístup k zápasům proti soupeřům, jako je Alex de Minaur, kterého porazil ve všech dvanácti vzájemných zápasech. "Vždycky se snažím být připravený na různé situace. I zápasy, které vypadají jasně, se mohou rozhodnout o pár bodech," uvedl.
A dodal: "Pamatuji si vítězství i porážky. Z proher se člověk učí víc, ale samozřejmě si vybavuji i hezké chvíle. Jde o nalezení rovnováhy. Jsem spokojený s tím, jaké výkony tady v Turíně předvádím, a těším se na semifinále," dodal čtyřnásobný grandslamový šampion.
Sinner se ve svém závěrečném zápase ve skupině utká s Benem Sheltonem. Na vedoucím postavení Itala ani na konci amerického tenisty na turnaji už ale utkání nic změnit nemůže. O druhé postupové místo si to v přímém souboji rozdají Zverev s Félixem Augerem-Aliassimem.
Rivalita snů, řekl bývalý první hráč světa o Sinnerovi s Alcarazem. Kdo je podle něj doplní?
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře