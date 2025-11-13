Rivalita snů, řekl bývalý první hráč světa o Sinnerovi s Alcarazem. Kdo je podle něj doplní?
Taková slova uslyšíte téměř od každé tenisové legendy. A není divu, vždyť si Sinner s Alcarazem rozdělili posledních osm grandslamových titulů a bojují o pozici světové jedničky, zatímco zbytek hráčů je od nich na míle vzdálený. "Jsme svědky rivality, která je tenisovým snem," přidal se k této debatě bývalý šampion Australian Open a French Open Kafelnikov.
"Nebylo by dobré, kdyby dominoval jen jeden. Dokonale se doplňuje i jejich charisma. Jsou jako jing a jang. Jeden má svůj styl a druhý je úplně jiný, a proto je fanoušci zbožňují," rozplýval se nad nejsledovanější rivalito posledních let. "Jsou to fantastičtí hráči pro tento sport," dodává rodák ze Soči.
Kafelnikov řekl, že si je téměř jistý, že Alcaraz a Sinner budou i nadále udávat tempo na mužském okruhu a získávat ty největší trofeje. Přesto zmínil i třetího hráče, který by se do jejich rivality mohl nabourat. Preferuje mladého Brazilce Joaa Fonsecu, na kterého ukazuje i spoustu dalších tenisových osobností.
"Vzhledem k tomu, čeho v této sezóně dosáhl, si myslím, že Fonseca je hráč, kterému je potřeba v příštím roce věnovat pozornost. Před pár týdny v Basileji vyhrál významný turnaj. Pokud bude pokračovat v této úrovni a tempu růstu, jsem přesvědčen, že pokud ne příští rok, tak ten následující jim bude konkurovat," předpovídá Kafelnikov budoucnost devatenáctiletého hráče.
