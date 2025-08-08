Sinner odmítá kontroverzní rozhodnutí komentovat. Novinářům na otázky neodpověděl
Sinner i Ferrara už budou navždy spojeni s loňskou dopingovou kauzou aktuální světové jedničky. Hvězdný Ital také v letošní sezoně plní titulky médií svými fantastickými výsledky, ale zároveň i kontroverzními zprávami. Ta poslední přišla nedávno, když se rozhodl do svého týmu znovu přijmout právě Ferraru.
Spolupráci s fyzioterapeutem Giacomem Naldim, který se ke kauze dosud nevyjádřil, i kondičním trenérem Ferrarou ukončil zhruba loni touto dobou po skončení vyšetřování dvou pozitivních dopingových testů na přítomnost zakázaného anabolického steroidu klostebolu. Ale až ve chvíli, kdy se kauza dostala na veřejnost.
Jako důvod Sinner uvedl ztrátu důvěry. Čím si ji Ferrara získal zpět, nevíme. Sinner totiž odmítá toto kontroverzní znovupřijetí Ferrary komentovat. "V tiskovém prohlášení bylo řečeno vše. Nemám k tomu co dodat," reagoval na dotazy novinářů.
Z červencového tiskového prohlášení jsme se ale se vší úctou skoro nic nedozvěděli. "Rozhodnutí bylo učiněno v souladu s Jannikovým manažerským týmem v rámci probíhajících příprav na nadcházející turnaje, včetně Cincinnati Open a US Open. Umberto sehrál důležitou roli ve vývoji Jannika a jeho návrat odráží obnovený důraz na kontinuitu a výkonnost na nejvyšší úrovni," stojí v prohlášení.
Kauza Sinnera nakonec měla dohru. Zatímco ITIA nenašla žádné pochybení, Mezinárodní antidopingová agentura WADA se odvolala k Mezinárodní sportovní arbitráži a žádala trest na jeden až dva roky. Sinner se nakonec na začátku letošní sezony dohodl s WADA na tříměsíční suspendaci. Trest si odpykal od února do května a nepřišel o žádný grandslamový turnaj.
Momentálně je Sinner stále světovou jedničkou a také úřadujícím šampionem tří grandslamů a finalistou French Open. V Cincinnati bude obhajovat titul a v úvodním zápase ho čeká Daniel Galán, přemožitel Víta Kopřivy.
