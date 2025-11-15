Sinner po vyrovnané první sadě exceloval. Na Turnaji mistrů si potřetí zahraje o titul
De Minaur – Sinner 5:7, 2:6
Hned v úvodním podávacím gamu musel Sinner smazat stav 0:40, tři šance soupeře v řadě však odvrátil a po zbytek prvního setu už k žádné De Minaura nepustil. Australan hrál dlouho svůj nejlepší tenis na turnaji. Útočil a Italovi dokázal dlouho vzdorovat. Domácí hrdina však zabral v koncovce.
Po skvělém vítězném bekhendu proměnil až svůj osmý brejkbol a v jedenácté hře poprvé prolomil Australanovo podání, čímž ho úplně zlomil. Následně žádné komplikace při servisu nepřipustil a dlouhý set po více než hodině ukončil. Sinner v první sadě předvedl velmi vysoká čísla na servisu a málokdy musel před druhé podání.
To mu dodalo na odvaze a do druhého setu vstoupil hned brejkem. Game znovu ukončil úžasným vítězným bekhendem. V jízdě pokračoval i nadále, potřetí v řadě prolomil servis De Minaura a zvýšil na 3:0. Sinner hrál agresivně a vše mu vycházelo, k brejkbolu se dostal i v páté hře. Ten však nevyužil a Australan podání udržel a odvrátil kanára. V další hře musel Ital o své podání i kvůli chybám bojovat. Čtvrtý brejkbol v zápase však odvrátil esem a situaci ustál. Utkání dotáhl do vítězného konce a postoupil zde do třetího finále v řadě.
>
Loňský šampion a finalista z roku 2023 tak prodloužil hned tři skvělé série. S De Minaurem vyhrál i 13. vzájemný duel, v halových podmínkách uspěl už v 30 zápasech v řadě a v Turíně neprohrál už 18 setů po sobě. Poslední krok k obhájení loňského titulu se pokusí udělat proti výherci druhého semifinále mezi Carlosem Alcarazem a Félixem Augerem-Aliassimem.
Proti svému největšímu rivalovi, kterého už ani v případě titulu nemůže sesadit z pozice světové jedničky na konci roku, čtyři z pěti letošních finálových bitev prohrál, ispěl pouze ve Wimbledonu. Určitě by proti sobě viděl raději Kanaďana, kterého porazil tento rok v Cincinnati, na US Open, ve finále tisícovky v Paříži i zde v Turíně ve skupině.
Pro Sinnera po Turnaji mistrů sezona končí. Nepředstaví se totiž na dalším domácím podniku v Boloni, kde se v příštím týdnu odehraje finálový turnaj Davisova poháru. Za to byl ve své zemi ze všech stran kritizovaný. Ital, který národnímu týmu výrazně pomohl k triumfu v týmové soutěži v posledních dvou letech, však chce dát přednost odpočinku a přípravě na novou sezonu. Domácímu výběru bude chybět i dvojka Lorenzo Musetti, který za sebou má velmi náročné dva týdny a na Turnaji mistrů dohrál už ve skupině.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Bolo jasné, že druhý set bude jednoduchší. Alex zlomený a už to išlo ku dnu.