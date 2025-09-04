Sinner povolil krajanovi jen sedm her a je výhru od pátého finále na grandslamu v řadě
Musetti – Sinner 1:6, 4:6, 2:6
Už před zápasem bylo jasné, že po skončení duelu budou mít italští fanoušci radost. Ve čtvrtfinále US Open se potkali dva reprezentanti této země, která v posledních letech zažívá obrovské tenisové úspěchy. Postoupil nakonec jasný favorit Sinner, který svému krajanovi Musettimu povolil jen sedm her.
První hráč světa začal utkání ziskem úvodních pěti gamů, kanára však svému kamarádovi nenadělil a sadu ukončil až o game později čistou hrou na servisu. V první sadě ztratil pouhých devět míčků.
Druhý set už byl o poznání vyrovnanější. Oba hráči si drželi svá podání až do stavu 4:4, kdy Sinner opět zaútočil a jediný nabídnutý brejkbol využil. Sadu následně znovu bez problémů dopodával. Na prvním servisu ztratil znovu pouze jediný fiftýn, při druhém se mu však vůbec nedařilo a získal při něm pouze tři z devíti míčků.
Ve třetí sadě favorit opět dominoval, hned v první hře získal soupeřovo podání a následně ustál těžký game, ve kterém musel odvracet celkem čtyři brejkboly. Další brejk získal v sedmém gamu a zápas ukončil po dvou hodinách další čistou hrou. Sinner trefil v zápase 10 es, 28 vítězných míčů a skvěle si vedl také na síti, kde měl úspěšnost 85 %.
O páté finále na grandslamu v řadě si zahraje s Félixem Augerem-Aliassimem, s kterým sice prohrál úvodní dva zápasy, nedávno v Cincinnati mu však uštědřil debakl 6:0, 6:2. Kanaďan má ale v New Yorku skvělou formu, když vyřadil Alexandera Zvereva, Andreje Rubljova a ve čtvrtfinálové bitvě i Alexe de Minaura.
Pokud by Sinner znovu potvrdil roli favorita, ve finále ho bude čekat zdaleka nejtěžší soupeř. O pátý grandslamový titul by se utkal buď s Novakem Djokovičem, který útočí na rekordní 25. titul z majorů, nebo se svým největším rivalem Carlosem Alcarazem, se kterým si letos zahrál finále na French Open i ve Wimbledonu. Právě Španěl po turnaji může Itala vystřidat na čele žebříčku. Pokud Alcaraz dopadne na turnaji lépe, tak se opět stane světovou jedničkou.
Výsledky dvouhry mužů na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Lorenzo, bylo to výborný a jen těsně to nevyšlo