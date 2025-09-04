Sinner povolil krajanovi jen sedm her a je výhru od pátého finále na grandslamu v řadě

DNES, 07:21
US OPEN - Jannik Sinner (24) letos na grandslamech předvádí jeden famózní výkon za druhým a potvrzuje, že je zaslouženě světovou jedničkou. Loňský šampion ve čtvrtfinále US Open smetl za dvě hodiny hry 6:1, 6:4, 6:2 krajana Lorenza Musettiho (23). O páté finále na majorech v řadě si zahraje s Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem.
Sinner Jannik
Jannik Sinner nezaváhal ani s krajanem Lorenzem Musettim (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Musetti – Sinner 1:6, 4:6, 2:6

Už před zápasem bylo jasné, že po skončení duelu budou mít italští fanoušci radost. Ve čtvrtfinále US Open se potkali dva reprezentanti této země, která v posledních letech zažívá obrovské tenisové úspěchy. Postoupil nakonec jasný favorit Sinner, který svému krajanovi Musettimu povolil jen sedm her.

První hráč světa začal utkání ziskem úvodních pěti gamů, kanára však svému kamarádovi nenadělil a sadu ukončil až o game později čistou hrou na servisu. V první sadě ztratil pouhých devět míčků.

Druhý set už byl o poznání vyrovnanější. Oba hráči si drželi svá podání až do stavu 4:4, kdy Sinner opět zaútočil a jediný nabídnutý brejkbol využil. Sadu následně znovu bez problémů dopodával. Na prvním servisu ztratil znovu pouze jediný fiftýn, při druhém se mu však vůbec nedařilo a získal při něm pouze tři z devíti míčků.

Ve třetí sadě favorit opět dominoval, hned v první hře získal soupeřovo podání a následně ustál těžký game, ve kterém musel odvracet celkem čtyři brejkboly. Další brejk získal v sedmém gamu a zápas ukončil po dvou hodinách další čistou hrou. Sinner trefil v zápase 10 es, 28 vítězných míčů a skvěle si vedl také na síti, kde měl úspěšnost 85 %.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

O páté finále na grandslamu v řadě si zahraje s Félixem Augerem-Aliassimem, s kterým sice prohrál úvodní dva zápasy, nedávno v Cincinnati mu však uštědřil debakl 6:0, 6:2. Kanaďan má ale v New Yorku skvělou formu, když vyřadil Alexandera Zvereva, Andreje Rubljova a ve čtvrtfinálové bitvě i Alexe de Minaura.

Pokud by Sinner znovu potvrdil roli favorita, ve finále ho bude čekat zdaleka nejtěžší soupeř. O pátý grandslamový titul by se utkal buď s Novakem Djokovičem, který útočí na rekordní 25. titul z majorů, nebo se svým největším rivalem Carlosem Alcarazem, se kterým si letos zahrál finále na French Open i ve Wimbledonu. Právě Španěl po turnaji může Itala vystřidat na čele žebříčku. Pokud Alcaraz dopadne na turnaji lépe, tak se opět stane světovou jedničkou.

Výsledky dvouhry mužů na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Cico93
04.09.2025 08:25
No to nie je možné aby členovia top 10 neboli schopní uhrať proti Sinnerovi alebo Alcarazovi nejaký ten set, alebo ich dostať aspoň do tb, také debakle.
miros
04.09.2025 08:07
Neskutečný, toto je nový král. Pokud mu zdraví dovolí, myslím, že by klidně spolu s Alcarazem mohl klidně těch 20-25 grandslamů vyhrát. Neskutečný.
Cico93
04.09.2025 08:32
Utešujem sa tým, že aj Djokovič po AO 2012 vyzeral, že sa na GS nedá poraziť, ale z následujúcich 11 GS vyhral tuším 2 GS.
paddy
04.09.2025 07:49
Za 2 hodiny hotovo smile

Lorenzo, bylo to výborný a jen těsně to nevyšlo smile
