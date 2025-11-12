Sinner proti Zverevovi smazal všech sedm brejkbolů. Na Turnaji mistrů je prvním semifinalistou
Sinner – Zverev 6:4, 6:3
Zverev začal utkání proti domácí superstar výborně. Agresivní hrou dostával Sinnera pod tlak a hned v úvodním gamu si na returnu vypracoval dva brejkboly. Světová dvojka však pokaždé zareagovala esem a ztrátu podání nedopustila. V dalším průběhu setu už italský tenista se Zverevem srovnal krok. Ani rodák z Hamburku ale žádné problémy při svých gamech na podání neměl. Především díky vysoké úspěšnosti prvního servisu, držel favorita pod tlakem a nedovolil mu přiblížit se k brejkové možnosti.
Čtrnáct tisíc fanoušků v aréně tak dostala do varu až desátá hra, kdy se jejich hvězda dostala na returnu ke stavu 40:15 a vůbec k svým prvním dvěma brejkbolům v zápase. Ty sice ještě neproměnil, ten třetí ale už ano a po 49 minutách hry tak Sinner získal první set 6:4.
V úvodním gamu druhé sady Sinner trefil tři esa a potvrdil, že dnes skvěle podává. Ve třetí hře se však dostal do velkých problémů, když kvůli nedůrazné hře a chybám pustil soupeře ke třem brejkbolům. Všechny tři šance však odvrátil a po jubilejním 10. esu si servis uhrál.
Ital se snažil o častější zkrácení hry než normálně, ale body mu to nepřinášelo. Němec byl na tuto variantu dobře připravený a výměnu následně dohrál na síti. Domácí hráč si však v těžkých chvílích výrazně pomáhal podáním. Esem odvrátil i brejkbol v pátém gamu a po dalším skvělém podání zvýšil na 3:2. Hned v následující hře se Zverev nechal rozhodit blikající reklamou a Sinnera pustil k premiérovému brejkbolu v této sadě. Na ten Ital vytáhl nechytatelný kraťas a odskočil do vedení o dvě hry.
I v sedmém gamu se Němec dostal k brejkbolu, opět však nedokázal vrátit soupeřův servis a promarnil tak i sedmou dnešní šanci. Další už nedostal a Sinner po hodině a 38 minutách zápas ukončil. K výhře si pomohl i 12 esy a na prvním servisu vyhrál 83 % bodů, naopak na druhém se stejně jako jeho soupeř trápil.
Sinner prohrál se Zverevem naposledy na US Open 2023 a od té doby uspěl pětkrát v řadě, pokaždé na tvrdém povrchu a třikrát z toho v hale. Právě tyto zápasy pod zataženou střechou se odehrály letos. Ve Vídni v boji o titul musel Ital zápas otačet z 0:1 na sety. Naopak v Paříži se postaral o naprostou demolici, když se světovou trojkou ztratil jediný game a suverénní byl i zde v Turíně.
Ital tak prodloužil neporazitelnost v halách i na Turnaji mistrů, kde vyhrál už 14 setů v řadě. Zároveň si díky druhé výhře zajistil postup ze skupiny a stal se vůbec prvním letošním semifinalistou. Zverev si to v přímém souboji o pokračování v turnaji rozdá s vítězem předchozího dnešního zápasu Félixem Augerem-Aliassimem.
