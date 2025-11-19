Sinner s Alcarazem trhli rekord ve sledovanosti. Finále v Turíně přepsalo historii tenisu v Itálii

DNES, 08:00
Aktuality 2
Jannik Sinner a Carlos Alcaraz (22) už dvě sezony dominují mužskému tenisu, rozdělili si rovným dílem posledních osm grandslamů a z jejich rivality se tak stal obrovský tahák pro diváky. Důkazem toho bylo i finále Turnaje mistrů v Turíně, které se stalo nejsledovanějším zápasem v televizi v italské historii. Sledovalo ho kolem 7 milionů domácích diváků.
Sinner s Alcarazem po finále v Turíně (@ Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia)

Itálie je aktuálně považována za tenisovou velmoc v Evropě. Mezi muži i ženami mají zástupce mezi elitou v čele se světovou dvojkou Sinnerem a na jejich území se pořádají i obrovské akce jako Master v Římě, finálový turnaj Davis Cupu v Boloni či Turnaj mistrů v Turíně. A je to znát i na číslech v televizi.

Právě nedělní finále mezi domácím hrdinou a světovou jedničkou Alcarazem bylo nejsledovanějším tenisovým zápasem v historii italského vysílání. Sinner tady porazil sám sebe, když překonal svůj dva roky starý rekord. Tehdy jeho neúspěšný boj o trofej v Turíně proti Djokovičovi sledovalo 6,7 milionu diváků. Letošní bitva se Španělem přesáhla 7 milionů.

Na velkých televizních obrazovkách byla sledovanost letošního finále 6 789 000 oproti 6 686 000 z roku 2023. Pokud se podíváme na celkovou sledovanost na všech zařízeních dostaneme se na 7 008 000. Potvrdilo se tak, že rivalita mezi prvním a druhým hráčem světa, kteří jsou naprosto odskočeni od zbytku tour, je opravdu tou nejsledovanější. A určitě nejde jen o čistě tenisové fanoušky.

Sinner s Alcarazem spolu letos odehráli už šesté finále a teprve podruhé uspěl Ital, když zvítězil také ve Wimbledonu. Naopak v Římě, na French Open, v Cincinnati a na US Open kraloval Alcaraz. Dá se předpokládat, že tito dva mezi sebou svedou velká finále i v následující sezoně a téměř pokaždé se jedná o velmi vyrovnaný kvalitní zápas.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Přidat komentář
aligo
19.11.2025 08:04
Co do kvality ovšem daleko za očekáváním
Reagovat
jackiec
19.11.2025 09:04
Každé finále nemůže být TOP jak na Roland Garros, i FedEx s Nadal měli nudná finále.
Reagovat

