Sinner s Alcarazem trhli rekord ve sledovanosti. Finále v Turíně přepsalo historii tenisu v Itálii
Itálie je aktuálně považována za tenisovou velmoc v Evropě. Mezi muži i ženami mají zástupce mezi elitou v čele se světovou dvojkou Sinnerem a na jejich území se pořádají i obrovské akce jako Master v Římě, finálový turnaj Davis Cupu v Boloni či Turnaj mistrů v Turíně. A je to znát i na číslech v televizi.
Právě nedělní finále mezi domácím hrdinou a světovou jedničkou Alcarazem bylo nejsledovanějším tenisovým zápasem v historii italského vysílání. Sinner tady porazil sám sebe, když překonal svůj dva roky starý rekord. Tehdy jeho neúspěšný boj o trofej v Turíně proti Djokovičovi sledovalo 6,7 milionu diváků. Letošní bitva se Španělem přesáhla 7 milionů.
Na velkých televizních obrazovkách byla sledovanost letošního finále 6 789 000 oproti 6 686 000 z roku 2023. Pokud se podíváme na celkovou sledovanost na všech zařízeních dostaneme se na 7 008 000. Potvrdilo se tak, že rivalita mezi prvním a druhým hráčem světa, kteří jsou naprosto odskočeni od zbytku tour, je opravdu tou nejsledovanější. A určitě nejde jen o čistě tenisové fanoušky.
Sinner s Alcarazem spolu letos odehráli už šesté finále a teprve podruhé uspěl Ital, když zvítězil také ve Wimbledonu. Naopak v Římě, na French Open, v Cincinnati a na US Open kraloval Alcaraz. Dá se předpokládat, že tito dva mezi sebou svedou velká finále i v následující sezoně a téměř pokaždé se jedná o velmi vyrovnaný kvalitní zápas.
