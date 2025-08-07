Sinner triumf ve Wimbledonu nečekal a na Cincinnati je připravený. Loket je v pořádku, ujistil
Jannik Sinner před rokem zažíval jedno z nejtěžších období mimo kurt, když se provalila jeho dopingová kauza. Na kurtu však nedal nic znát a podařilo se mu ovládnout podnik Masters v Cincinnati a následně i US Open.
Do Ohia přijel po letošním triumfu ve Wimbledonu, kde získal svůj čtvrtý grandslamový titul, a následném odpočinku. Na tiskové konferenci prozradil, že úspěch na travnatém grandslamu nečekal. "Překvapil jsem i sám sebe. Po tom, co se stalo na Roland Garros, jsem nečekal, že budu schopný hrát na tak vysoké úrovni," vzpomínal na bolestivou porážku z Paříže, kde proti Carlosu Alcarazovi nevyužil tři mečboly v řadě a prohrál po pěti a půl hodinách boje. Španělovi následně porážku oplatil v Londýně.
První hráč světa popsal, jak strávil poslední týdny, kdy se rozhodl odhlásit z Masters v Torontu. "Udělal jsem si čas na rodinu, přátele a lidi, kteří jsou pro mě důležití," svěřil se Ital, který se ale po zaslouženém odpočinku vrátil zpět na kurty a v Monte Carlu se připravoval na americké turnaje na betonech.
"Část sezony v Americe je opravdu důležitá, bylo nutné, abych byl dobře připravený," řekl Sinner, který trénoval například se svým krajanem a kamarádem Mateem Berrettinim a po příjezdu do Ohia byl k vidění na kurtu i se svým největším rivalem Alcarazem. Vyjádřil se také k prodloužení turnaje na dva týdny. "Je to lepší pro fanoušky, ale já preferuji formát jednoho týdne."
V Cincinnati došlo letos na změnu povrchu a podle Sinnera jsou kurty pomalejší než loni. Vyjádřil se také ke zranění lokte, který si poranil během Wimbledonu a stále hraje s návlekem na ruce. "Loket je naprosto v pořádku. Ale ten návlek mi dává větší stabilitu, když odpaluji míček. Mám pocit, že s ním hraji lépe," dodal Ital, který turnaj začne proti vítězi duelu mezi Vítem Kopřivou a kvalifikantem Danielem Galanem.
