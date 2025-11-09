Sinner začal obhajobu titulu na Turnaji mistrů suverénně. Proti zraněnému soupeři nečelil brejkbolu
Auger-Aliassime – Sinner 5:7, 1:6
Oba hráči v prvním setu dominovali na servisu a předváděli opravdu kvalitní tenis hodný Turnaje mistrů. Auger-Aliassime v šesté hře úspěšně odvrátil dva brejkboly a likvidovat šanci Sinnera musel i za stavu 4:5, kdy se jednalo dokonce o setbol. Stejná situace se opakovala i o dvě hry později, tentokrát si však Ital vypracoval i druhý setbol, ten už po snadné chybě soupeře využil.
Kanaďan si v posledním dvanáctém gamu přivodil zranění levé nohy, které ho v posledních pár bodech značně limitovalo. I kvůli němu v této hře neudržel vedení 30:0 a úvodní sadu po 57 minutách vyrovnaného boje ztratil. Právě kvůli tomuto problému si musel vzít pauzu pro ošetření mimo kurt.
Po návratu však vypadal poloviční a rozhodně se do úderů nemohl opřít tak, jako v předešlém průběhu utkání. Na začátku druhého dějství hned snadno přišel o servis. Přesto se nevzdával a v další hře při servisu Sinnera se dostal na shodu, bojovnost však nestačila a ztratil i třetí game. Poté, co se kulhavou chůzí dostal na lavičku k němu přispěchal fyzioterapeut, aby s ním zranění probral a následně si vyžádal medical timeout.
Po něm sice uhrál vlastní servis a snížil na 1:3. Ital se však ničím nenechal rozhodit a pokračovál v téměř bezchybném výkonu. Snažil se občas i zkrátit hru, což mu proti oslabenému soupeři značně pomohlo a po druhém brejku vedl už 5:1. Zápas následně dopodával, ukončil ho dvěma esy a obhajobu titulu začal snadnou výhrou. I čtvrtý duel v Turíně tak nenabídl třísetovou přetahovanou.
Sinner zde nehraje pouze o trofej z Turnaje mistrů, ale také o pohár pro tenistu, který zakončí sezonu jako světová jednička. Soupeří o něj s největším rivalem a aktuálním lídrem žebříčku Carlosem Alcarazem. Ital na tenisovém trůnu přezimuje pouze v případě, že by celý podnik ovládl a Španěl by zároveň nevyhrál všechny tři duely ve skupině a nebo by se nedostal do finále.
Pokud by Kanaďan, který měl svůj start na Turnaji mistrů potvrzený až v sobotu, problém s levou nehou nedoléčil a nemohl se zapojit do dalších skupinových bojů, nahradí ho první náhradník a 11. hráč světa Alexander Bublik. V Turíně už se ukázal po své nejlepší sezoně v roce 2022, kdy s bilancí jedné výhry a dvou porážek skončil ve skupině.
Sinner se s Augerem-Aliassimem letos střetl už počtvrté a pokaždé na tvrdém povrchu v druhé polovině sezony. V semifinále v Cincinnati pod otevřeným nebem a při horkých podmínkách Ital jasně dominoval a ztratil pouhé dvě hry. Ve stejné fázi turnaje se potkali i tři týdny na to na US Open, kde Kanaďan vzdoroval ve čtyřsetové bitvě. Poslední vzájemný duel spolu odehráli na nedávném halovém Masters v Paříži. V boji o titul se zde i tentokrát radoval druhý hráč světa.
